ФБР объявило о начале отслеживания источников финансирования «Антифа»

ФБР решило установить личности финансистов радикального движения «Антифа»

Tекст: Мария Иванова

ФБР намерено установить личности всех, кто финансирует движение «Антифа», передает РИА «Новости».

Директор спецслужбы Кэш Патель заявил: «ФБР займется отслеживанием их финансирования и поиском всех, кто был причастен к финансовой поддержке мятежей и насильственных преступлений». Его обращение было опубликовано на странице Белого дома в соцсети Х.

Напомним, накануне генпрокурор США пообещала уничтожить движение «Антифа».

Дональд Трамп в сентябре подписал указ о признании «Антифа» внутренней террористической организацией.

Газета New York Post сообщала, что участники движения более 100 дней блокировали центр содержания под стражей ICE. На фоне этого президент США поручил направить военных для охраны Портленда и объектов миграционной полиции после столкновений с участием сторонников «Антифа».

После этого произошел жесткий обмен заявлениями между Трампом и губернатором штата Орегон. Суд временно запретил ввод нацгвардии в город до дальнейшего решения.