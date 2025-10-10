ФБР объявило о начале отслеживания источников финансирования «Антифа»

На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».5 комментариев
ФБР решило установить личности финансистов радикального движения «Антифа»
Федеральное бюро расследований планирует установить личности всех, кто оказывает финансовую поддержку движению «Антифа», чтобы противодействовать организации новых беспорядков.
ФБР намерено установить личности всех, кто финансирует движение «Антифа», передает РИА «Новости».
Директор спецслужбы Кэш Патель заявил: «ФБР займется отслеживанием их финансирования и поиском всех, кто был причастен к финансовой поддержке мятежей и насильственных преступлений». Его обращение было опубликовано на странице Белого дома в соцсети Х.
Напомним, накануне генпрокурор США пообещала уничтожить движение «Антифа».
Дональд Трамп в сентябре подписал указ о признании «Антифа» внутренней террористической организацией.
Газета New York Post сообщала, что участники движения более 100 дней блокировали центр содержания под стражей ICE. На фоне этого президент США поручил направить военных для охраны Портленда и объектов миграционной полиции после столкновений с участием сторонников «Антифа».
После этого произошел жесткий обмен заявлениями между Трампом и губернатором штата Орегон. Суд временно запретил ввод нацгвардии в город до дальнейшего решения.