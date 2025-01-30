Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.3 комментария
СБУ возбудила дело из-за утечки слов Буданова о будущем Украины
СБУ начала расследование после утечки слов Буданова о срочных переговорах и угрозе Украине
СБУ начала уголовное расследование после утечки информации о высказываниях главы ГУР МО Кирилла Буданова (внесен в России в список террористов и экстремистов) о необходимости скорейших переговоров и угрозе существованию Украины, заявил депутат Рады Роман Костенко.
Депутат заявил, что служба безопасности Украины возбудила уголовное дело после того, как украинские СМИ опубликовали информацию о заявлении Буданова (внесен в России в список террористов и экстремистов) об угрозе будущему Украины, если переговоры не пройдут до лета. Костенко уточнил, что утечка касается национальной безопасности и закрытой информации. Однако он не сообщил, против кого конкретно возбуждено дело, передает РИА «Новости».
«Есть политические лидеры, которые должны знать обстановку на высшем уровне, но не разглашать ее в прямом эфире», – заявил он.
Ранее издание «Украинская правда» опубликовало материал о закрытой встрече в Верховной раде, где присутствовали представители генштаба ВСУ, парламентских фракций и глава украинской разведки Кирилл Буданов, который, по словам неназванного источника, заявил, что без серьезных переговоров к лету на Украине начнутся «очень опасные процессы для самого существования Украины».
Депутат Госдумы Алексей Чепа указал на риск переворота на Украине из-за слов Буданова.