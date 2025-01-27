Депутат Чепа заявил о предпосылках переворота на Украине из-за положения ВСУ

Tекст: Вера Басилая

В комментарии «Ленте.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что слова главы ГУР Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) о положении Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут означать существование предпосылок для переворота на Украине. Чепа отметил, что Буданов как руководитель разведки хорошо осведомлен о внутреннем состоянии ВСУ и может предполагать различные сценарии развития событий.

По словам Чепы, события в Великой Новоселке и Курахово, а также проблемы в Курской области свидетельствуют о сложной ситуации для украинской армии.

Чепа также допустил возможность внешних воздействий, способных изменить позиции Киева и его руководства. Это может сказаться и на президенте Украины Владимире Зеленском, которого, по мнению депутата, западные партнеры могут посчитать ненужным.

Ранее глава ГУР Украины заявил о серьезной угрозе для страны, если мирные переговоры не начнутся до лета, в то время как в Турции сообщили, что переговоры могут начаться в апреле–мае после объявления о прекращении огня.

Ранее помощник президента России Николай Патрушев предположил, что Украина может прекратить свое существование как государство уже в 2025 году, и отметил, что урегулирование ситуации должно быть вопросом диалога исключительно между Москвой и Вашингтоном.