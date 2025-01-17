Юрист прокомментировал ситуацию с отсутствием потерпевших в деле генерала Попова

Tекст: Татьяна Косолапова

Российские СМИ сообщают, что Тамбовский гарнизонный военный суд не нашел потерпевшего по делу бывшего командующего 58-й общевойсковой армией Ивана Попова о хищении 114 млн рублей. Уточняется, что защита генерала настаивает на возвращении дела в прокуратуру, так как ни Запорожская область, ни Минобороны не считают себя потерпевшими.



«Для рассмотрения уголовного дела, в суд вместе с материалами уголовного дела направляется обвинительное заключение. В нем должны содержаться сведения о потерпевшем, характере и вреде, причиненному ему преступлением. Помимо этого, обязательно указываются все существенные признаки преступления, которые характеризуют его объект, объективную и субъективную стороны», – говорит Кузнецов.

Он объясняет, что существуют такие понятия как общий объект – это вся совокупность охраняемых уголовным законом ценностей, например, общественный порядок, здоровье, собственность, и непосредственный объект – конкретное благо, на которое направлено преступление. Например, при краже к этому относится собственность.

«Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ (УПК), потерпевший – это лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный или моральный вред. Однако если преступление посягает на общественные или государственные интересы, потерпевшим может быть неопределенный круг лиц, и уголовное дело возбуждается без их участия. Таким образом, наличие потерпевшего в уголовном деле является необходимым условием», – подчеркивает специалист.

Юрист обращает внимание на то, что потерпевшим может быть государство, общество, неопределенный круг лиц, юридическое или физическое лицо. Однако согласно 42 статье УПК решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и оформляется постановлением дознавателя, следователя, судьи или определением суда. Данный документ оформляется постановлением следователя, которое должно быть законным, обоснованным и мотивированным.

«Таким образом, закон предоставляет право лицу, которое было признано потерпевшим, обжаловать соответствующее постановление. Практики по обжалованию подобных постановлений мало, но она имеется», – заключил Кузнецов.

Напомним, генерала-майора Попова обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге. При этом ранее сообщалось, что судебная экспертиза не выявила никаких зависимостей у генерал-майора, в том числе от денежных ставок на спорт. А конце прошлого года стало известно, что Ивана Попова могут освободить и отправить на СВО.