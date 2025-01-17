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Суд не смог найти потерпевших в деле генерала Попова
«Коммерсантъ»: Суд по делу генерала Попова о хищении 114 млн рублей не нашел потерпевшего
Защита бывшего командующего 58-й общевойсковой армией Ивана Попова настаивает на возвращении дела в прокуратуру, так как ни Запорожская область, ни Минобороны не считают себя потерпевшими по делу о мошенничестве на 114 млн рублей, следует из материалов дела.
В Тамбовском гарнизонном военном суде продолжается разбирательство по делу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова и бизнесмена Сергея Моисеева, пишет «Коммерсантъ».
Генерала обвиняют в хищении 114 млн рублей, якобы полученных от продажи металлоконструкций, предназначенных для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области.
Представитель администрации Запорожской области заявил, что регион не считает себя потерпевшим, так как не понес ущерба. Металлоконструкции были гуманитарной помощью, а не частью бюджета. Военное ведомство также не имеет претензий к Попову, так как Минобороны не финансировало эти поставки.
Адвокат Попова Сергей Буйновский настаивает на возвращении дела в прокуратуру из-за отсутствия потерпевшего и других процессуальных нарушений. Он отметил, что некоторые свидетели допрашиваются по видео-конференц-связи, что противоречит УПК в условиях закрытого процесса.
Защита намерена вызвать свидетелей бывших сослуживцев Попова для уточнения деталей дела. Обвиняемые дадут показания в конце процесса. Вопрос об отправке генерала Попова на СВО пока не рассматривается, заявляет адвокат.
Ранее генерал-майор Иван Попов, арестованный за мошенничество, может быть освобожден и отправлен на СВО.
Попову предъявляют обвинения в мошенничестве и служебном подлоге, судебная экспертиза не выявила у него никаких зависимостей, в том числе от ставок на спорт.