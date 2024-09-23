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    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Репутацию теории Дарвина испортила дурная философия

    Делать из научной теории философию жизни – явная ошибка. Отвергать научную теорию на основании того, что некоторые люди сделали из нее (дурную) философию жизни, – ошибка не меньшая. Противопоставлять «естественные процессы», такие как эволюция, и Божье творение неверно и философски, и богословски.

    14 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Военные приготовления маленьких соседей требуют внимания

    Существование на правах американского сателлита вырабатывает у стран поведение по принципу «сгорел сарай, гори и хата». Внешняя политика союзников США напоминает безответственную болтовню в социальных сетях. Но безответственность слов может легко перейти в дела.

    3 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Как нам научиться мыслить по-русски

    Целостность русской цивилизации осталась где-то в допетровской Руси. Но фрагментарно она живее живых горит в нас. Такую онтологическую ситуацию можно описать термином «археомодерн».

    6 комментариев
    23 сентября 2024, 21:24 • Новости дня

    Утвержденное обвинение против генерала Попова направили в Тамбовский суд

    ГВП утвердила обвинение генералу Попову и направит дело в Тамбовский гарнизонный суд

    Tекст: Денис Тельманов

    Главная военная прокуратура (ГВП) утвердила обвинение против генерала-майора Попова по делу о мошенничестве и служебном подлоге, материалы направят в Тамбовский суд.

    По информации, переданной ТАСС, Главная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу генерал-майора Ивана Попова. Бывший командующий 58-й армией находится под домашним арестом и обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге.

    Адвокат Сергея Буйновского сообщил, что материалы дела будут переданы в Тамбовский гарнизонный суд для рассмотрения по существу. При этом он подчеркнул, что по закону дело должно рассматриваться в Запорожском военном гарнизонном суде. Буйновский сослался на 47-ю статью Конституции РФ, гарантирующую каждому право на рассмотрение его дела в надлежащем суде.

    Сам генерал Попов выразил уверенность в победе, утверждая, что их позиция основана на законе и Конституции. Он оставил оптимистичное заявление, подчеркнув, что справедливость будет на их стороне.


    22 сентября 2024, 05:13 • Новости дня
    Командиры согласились дать показания по делу генерала Попова
    Командиры согласились дать показания по делу генерала Попова
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Принимавшие участие в построении обороны в Запорожской области и потом отражавшие наступление противника командиры 48-й армии, готовы дать показания по уголовному делу бывшего командующего армией генерал-майор Ивана Попова, сообщили в Западном окружном военном суде.

    Попов отметил, что, несмотря на ходатайство следствию, его просьбы о допросе командиров 48-й армии были проигнорированы и не удовлетворены, передает ТАСС.

    По его словам, ему необходима была юридическая и экономическая помощь, так как все документы в материалах содержат большое количество накладных, ему необходимо предварительно линию защиты.

    Ранее Попов запросил в качестве свидетелей защиты ряд бывших сослуживцев на фронте. Источник сообщал, что основным доказательством в деле Попова является банковский перевод.

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    23 сентября 2024, 08:47 • Новости дня
    Суд арестовал 43 счета экс-замминистра обороны Иванова
    Суд арестовал 43 счета экс-замминистра обороны Иванова
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суд в Москве арестовал 43 банковских вклада бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки на сумму более миллиарда рублей, в трех различных российских банках.

    Суд в Москве принял решение арестовать 43 банковских вклада, связанных с делом бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, передает РИА «Новости». Эти вклады находятся в трех российских банках и связаны с обвинениями Иванова в получении взятки.

    Обвинение в адрес Иванова связано с получением взятки в размере более 1 млрд рублей. В случае, если его вина будет доказана в суде, Иванову может грозить штраф, превышающий величину взятки в семьдесят или даже сто раз.

    Также судом рассматривается возможность конфискации имущества, полученного в результате коррупционных действий. Это решение суда является частью более широкого расследования, связанного с коррупцией в оборонной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Басманный суд Москвы принял решение о продлении срока содержания под стражей бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову. Ранее сообщалось, что Следственный комитет России ходатайствует о продлении ареста Иванову, обвиняемому в получении особо крупной взятки. Тем временем защита Иванова заявила, что он сдал свои заграничные паспорта и не может покинуть страну.

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    23 сентября 2024, 21:36 • Видео
    Кто заменит Шольца во главе Германии

    Самая популярная партия Германии ХДС заняла только четвертое место на выборах в Бранденбурге. Несмотря на этот провал и личную непопулярность, лидер ХДС Фридрих Мерц уже в будущем году станет канцлером Германии. Кто этот человек? И почему его никто не любит?

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    23 сентября 2024, 14:12 • Новости дня
    Студентку ВШЭ оштрафовали на 40 тыс. рублей за плевок в военный плакат

    Суд Москвы оштрафовал студентку ВШЭ на 40 тыс. руб. за плевок в военный плакат

    Tекст: Денис Тельманов

    Тверской суд Москвы оштрафовал студентку Высшей школы экономики Александру Дорошенко на 40 тыс. рублей за публичное действие, направленное на дискредитацию Вооруженных сил России, после того как она плюнула на плакат о службе в ВС РФ.

    Тверской суд Москвы вынес административное наказание в отношении студентки первого курса Высшей школы экономики Александры Дорошенко.

    Как передает ТАСС, девушка была признана виновной в дискредитации Вооруженных сил России после инцидента в баре, где она публично плюнула на плакат с информацией о наборе на службу по контракту в ВС РФ.

    В суде заявили, что Дорошенко привлекла внимание неограниченного круга лиц и средств массовой информации своими действиями, что послужило основанием для административного наказания в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.

    На судебное заседание студентка явилась и признала фактические обстоятельства инцидента. Она пояснила, что находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и не осознавала своих действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2023 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Александра Роднянского и режиссера Ивана Вырыпаева в рамках дела о распространении заведомо ложной информации о российской армии. Затем Роднянский обвинялся в распространении ложных сведений об использовании российских Вооруженных сил. Интересно, что Роднянский недавно выставил на продажу свой дом в элитном поселке Николино в Подмосковье за 800 млн рублей.

    Коментарии (29)
    23 сентября 2024, 19:05 • Новости дня
    Жена главврача Алешек в Херсонской области погибла при теракте

    В Херсонской области погибла жена главврача больницы города Алешки

    Жена главврача Алешек в Херсонской области погибла при теракте
    @ t.me/VGA_Alyoshki

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате теракта против семьи главврача больницы Владимира Харлана в Алешках Херсонской области, погибла его жена, сам врач чудом выжил. По словам главы правительства региона, Харлана целенаправленно выслеживали украинские националисты.

    Как передает «РИА Новости», в Херсонской области был совершен теракт против семьи главврача больницы в Алешках Владимира Харлана. Глава правительства региона Андрей Алексеенко сообщил, что в результате нападения погибла супруга врача, а сам он остался жив.

    Алексеенко отметил, что главврача целенаправленно выслеживали, назвав произошедшее «чудовищным злодеянием». Он подчеркнул, что Харлан активно оказывает медицинскую помощь раненым в ходе обстрелов и выезжает во все населенные пункты, несмотря на опасности. Врач пользуется огромным авторитетом у населения.

    По словам Алексеенко, за терактом стоят украинские нацисты, которые, по его мнению, превзошли своих «учителей и кумиров – гитлеровских карателей Второй мировой». Он выразил возмущение трагедией и подчеркнул, что для описания произошедшего нет слов.

    «Слова поддержки доктору Харлану сейчас адресуют тысячи людей, которых он лечил, сотни раненых, которых спас. Держитесь, Владимир Иванович. Мы с вами», – написал Алексеенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска неоднократно наносили удары по гражданским объектам в Херсонской области, что приводило к жертвам среди мирного населения. Кроме того, в результате подобных обстрелов часто разрушались жилые дома и инфраструктура, усложняя жизнь местных жителей. В связи с этим российские власти усилили меры безопасности и эвакуацию жителей из прифронтовых районов.

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    23 сентября 2024, 17:51 • Новости дня
    Комплексом «Иноходец» уничтожен танк ВСУ в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курской области российские военные уничтожили украинский танк с помощью беспилотного ударного комплекса «Иноходец», подтвердив точное попадание и взрыв боевой машины в режиме реального времени.

    В Минобороны России сообщили, что военные группировки войск «Север» выявили движение танка вооруженных сил Украины в одном из приграничных районов Курской области, передает ТАСС. Обнаружение было осуществлено с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА), что позволило определить точные координаты боевой машины.

    После подтверждения местоположения танка было принято решение о нанесении прицельного удара с использованием ударного БПЛА «Иноходец». В результате ракетного удара танк ВСУ был уничтожен. Кадры объективного контроля, подтверждающие точное попадание и последующий взрыв, были получены в режиме реального времени. Это доказывает успешность использования беспилотных технологий в боевых действиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, морские пехотинцы Северного флота уничтожили артиллерийское орудие ВСУ с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» на Каховском направлении. В частности, совместно с комплексом Zala они проводят круглосуточную разведку и обнаруживают замаскированные цели. Более того, в приграничном районе Курской области Минобороны России опубликовало кадры уничтожения FPV-дронами танка ВСУ.

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    23 сентября 2024, 13:10 • Новости дня
    Пескова спросили об «инциденте» на испытаниях ракеты «Сармат»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался обсуждать сообщения об инциденте во время испытаний ракеты «Сармат», сославшись на отсутствие информации и отнеся этот вопрос к компетенции военных.

    Он подчеркнул, что в администрации президента нет информации по данному вопросу, подобные темы относятся к компетенции военных структур, сообщает ТАСС.

    Песков отметил, что по вопросам, касающимся испытаний и технических аспектов «Сармата», следует обращаться к военным.

    Ранее командующий РВСН Сергей Каракаев заявлял, что боевые возможности Ракетных войск стратегического назначения наращиваются за счет ввода в боевой состав новых ракетных комплексов.

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    23 сентября 2024, 21:04 • Новости дня
    Вербовщик обещал поджегшим в Омске вертолет подросткам 20 тысяч долларов
    Вербовщик обещал поджегшим в Омске вертолет подросткам 20 тысяч долларов
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Два несовершеннолетних из Омска подожгли вертолет на одной из площадок региона, выполняя задание неизвестного, который пообещал выплатить им 20 тыс. долларов за выполненное дело, но исчез после происшествия.

    Два несовершеннолетних жителя Омска подожгли вертолет на одной из площадок региона, сообщает ТАСС. Это происшествие произошло на днях, когда подростки действовали по указанию неизвестного, связавшегося с одним из них через мессенджер. На видео, опубликованных в Telegram-каналах, один из подростков признался, что проник на вертолетную площадку и поджег вертолет по указанию этого человека, в то время как его товарищ снимал происходящее.

    Подросткам пообещали 20 тыс. долларов за выполненную акцию, однако они не получили обещанных денег. После инцидента неизвестный удалил всю переписку, оставив школьников без обещанной награды. Вопросы безопасности на вертолетных площадках региона теперь находятся под пристальным вниманием правоохранительных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве задержали мужчину, который попытался поджечь автомобиль Росгвардии, когда в транспортном средстве находились сотрудники.

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    23 сентября 2024, 06:31 • Новости дня
    Бывший вице-премьер правительства Приморья арестована за превышение полномочий

    Суд арестовал бывшего вице-премьера правительства Приморья Пархоменко за превышение полномочий

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший заместитель председателя правительства Приморья Елена Пархоменко арестована по делу о превышении должностных полномочий, сообщили в Приморском краевом суде.

    Пархоменко определено содержание под стражей до 21 октября 2024 года. Дело в отношении бывшего вице-премьера правительства Приморья расследуется по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий из корыстных целей, передает ТАСС.

    Напомним,  министр ЖКХ Приморья Владимир Бабич и Пархоменко были уволены в октябре 2023 года после жалоб жителей на курируемые сферы.

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    23 сентября 2024, 12:13 • Новости дня
    «Калашников» завершил разработку пулемета РПЛ-20

    Концерн «Калашников» завершил создание ручного пулемета РПЛ-20

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Калашников» объявил о завершении разработки ручного пулемета РПЛ-20, который предназначен для поражения живой силы и транспортных средств противника, с возможностью установки современного оборудования, сообщили в концерне.

    Как говорится в сообщении, «Калашников» завершил разработку нового легкого ручного пулемета РПЛ-20, сообщает ТАСС. Этот пулемет предназначен для эффективного поражения живой силы, огневых и транспортных средств противника. Разработка велась в двух вариантах – с длинами стволов 590 мм и 415 мм.

    Пулемет РПЛ-20 оснащен современным оборудованием и приспособлениями, включая складной телескопический приклад с подъемной щекой и плечевым упором. Это позволяет применять его в различных условиях и с разными задачами. Также предусмотрена возможность установки широкого спектра оборудования, что делает его универсальным для использования военными подразделениями.

    Официальная презентация РПЛ-20 состоится на 5-й Международной выставке оборонной промышленности ADEX 2024, которая пройдет в Баку с 24 по 26 сентября. На выставке специалисты и потенциальные клиенты смогут оценить возможности и функциональность нового оружия.

    «Калашников» представил новый ручной пулемет РПЛ-20. Кроме того, сообщалось, что Росгвардия наблюдает за всеми новинками концерна и заинтересована в принятии на вооружение этой модели.

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    22 сентября 2024, 09:11 • Новости дня
    В Приморье организовали День русской кухни для участников учения «Ларос-2024» из Лаоса

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Приморье на полигоне «Сергеевский» организовали День русской кухни для участников российско-лаосского учения «Ларос-2024», начав его с традиционной встречи хлебом-солью, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

    Как говорится в сообщении, в Приморском крае, на общевойсковом полигоне «Сергеевский», военнослужащие ВВО провели День русской национальной кухни для участников российско-лаосского военного учения «Ларос-2024», передает ТАСС. Встреча прошла согласно русским традициям – началась с приветствия гостей хлебом-солью.

    После этого гостей из Народной армии Лаоса пригласили за праздничный стол, на котором были представлены разнообразные блюда русской кухни. Мероприятие стало частью культурной программы учений, направленной на укрепление дружеских отношений между военными двух стран.

    Целью данного мероприятия было не только ознакомление с русской культурой, но и создание благоприятной атмосферы для общения и обмена опытом между военнослужащими России и Лаоса.

    Напомним, 18 сентября российско-лаосское военное учение «Ларос-2024» стартовало в Приморском крае, участие в котором примут подразделения Восточного военного округа и народной армии Лаоса.

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    23 сентября 2024, 18:45 • Новости дня
    ВСУ обстреляли школу в Каменке-Днепровской

    ВСУ атаковали стадион школы в Каменке-Днепровской

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины обстреляли стадион школы в Каменке-Днепровской в Запорожской области, где на момент атаки находились 106 детей, но, по сообщению губернатора региона Евгения Балицкого, никто не пострадал.

    На момент обстрела в здании находилось 148 человек, из них 106 были детьми. Никто из присутствующих не пострадал, все дети были эвакуированы и находятся в безопасном месте, сообщает ТАСС.

    Балицкий в своем Telegram-канале, назвал действия ВСУ преступным обстрелом и подчеркнул, что пострадавших нет. Он также уточнил, что все дети были оперативно эвакуированы и находятся в безопасности. Это событие вызвало волну возмущения в регионе, учитывая опасность, которой подверглись дети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее украинские военные нанесли удар по учебным учреждениям, что привело к разрушению и повреждению зданий. В другой раз, при обстреле в ДНР, пострадали эвакуационные колонны и погибли мирные жители. Также сообщалось, что военные силы Украины нанесли многочисленные удары по территории республики, что приводило к разрушению инфраструктуры и гибели людей.

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    23 сентября 2024, 18:10 • Новости дня
    В деле главы «Военторга» Павлова появились новые фигуранты

    В деле Павлова выявили двух новых фигурантов по обвинению в хищении

    Tекст: Денис Тельманов

    Мещанский суд Москвы продлил до 30 декабря содержание под стражей главы «Военторга» Владимира Павлова и других фигурантов дела о хищении 400 млн рублей.

    Два новых фигуранта были добавлены в дело главы «Военторга» Владимира Павлова, который обвиняется в хищении 400 млн рублей при выполнении государственных контрактов, сообщает ТАСС.

    Суд Мещанского района Москвы продлил арест всем фигурантам дела, включая Павлова, Тимура Исакова, Дмитрия Комлева и Сергея Тетруашвили, до 30 декабря.

    Судья Анна Майорова огласила решение о продлении срока содержания под стражей, отметив, что такое решение было принято в связи с необходимостью продолжения расследования. Подробности дела остаются в центре внимания, так как оно связано с крупными суммами и государственными контрактами.

    Обвиняемые, включая Павлова, являются ключевыми фигурами в сфере государственных поставок, и их действия могут иметь значительное влияние на доверие к системе госзакупок. Дело вызывает большой интерес как в юридических кругах, так и среди общественности, так как на кону стоят крупные суммы и серьезные обвинения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мещанский суд Москвы арестовал Владимира Павлова, руководителя «Военторга», по делу о хищениях при исполнении госконтрактов для Минобороны России. Ранее сообщалось, что МВД возбудило дело о хищении крупной суммы денег руководством и сотрудниками «Военторга», а Павлов был задержан.

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    23 сентября 2024, 12:37 • Новости дня
    Фигурант дела Baring Vostok Дельпаль уехал из России из-за истечения визы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Филипп Дельпаль, связанный с делом Baring Vostok, покинул Россию из-за истечения срока российской визы, что подтвердил его адвокат в Тверском суде Москвы, где обсуждалась возможность замены условного наказания на реальное.

    По его словам, Дельпаль, фигурант дела Baring Vostok, уехал из России после истечения срока его визы, передает ТАСС. Адвокат сообщил также, что никаких ограничений на момент отъезда у Дельпаля не было, и он покинул страну из-за истечения срока визы.

    Адвокат отметил, что Дельпаль не может вернуться в Россию из-за отсутствия прямых перелетов из Франции. Защита подала иск об отмене условного осуждения и снятии судимости за день до обращения инспекции в суд. Однако суд отклонил этот иск, и апелляционная жалоба ожидает рассмотрения в Мосгорсуде. Также остается арест на денежных средствах Дельпаля в российских банках.

    Дельпаль не проживает в Москве около двух лет, его активность в социальных сетях не обнаружена, и его текущее местонахождение неизвестно. Тем не менее, суд отказался заменить его условное наказание на реальное, отклонив ходатайство уголовной инспекции Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви и его партнер Филипп Дельпаль были осуждены за растрату 2,5 млрд рублей. Ранее сообщалось, что обвинение против участников дела Baring Vostok было переквалифицировано с мошенничества на особо крупную растрату.

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    23 сентября 2024, 09:55 • Новости дня
    «Рособоронэкспорт» анонсировал показ «Ланцета» на ADEX 2024 в Баку

    Михеев: «Рособоронэкспорт» впервые покажет «Ланцет» за пределами России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На выставке ADEX 2024 в Баку «Рособоронэкспорт» впервые продемонстрирует за рубежом комплекс «Ланцет-Э» с барражирующими боеприпасами, обеспечивающий поражение различных наземных и воздушных целей, сообщил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

    По его словам, на выставке ADEX 2024, в Баку, компания «Рособоронэкспорт» представит ряд новейших технических решений, передает РИА Новости.

    Среди главных экспонатов – комплекс с барражирующими боеприпасами «Ланцет-Э». Это его первая демонстрация за пределами России.

    Михеев отметил, что российская оборонная продукция зарекомендовала себя надежной и эффективной. На выставке, которая проходит с 24 по 26 сентября, российская экспозиция включает 12 компаний, представляющих продукцию для вооруженных сил, полицейских и антитеррористических подразделений.

    Комплекс «Ланцет-Э» способен поражать танки, БМП, БТР, инженерную и авиационную технику, а также стационарные и движущиеся надводные цели. Высокая эффективность комплекса была подтверждена в ходе боевых действий. В его составе – барражирующие боеприпасы «Изделие 51-Э» и «Изделие 52-Э», предназначенные для контрбатарейной борьбы и уничтожения быстроходных наземных и надводных целей.

    На ADEX 2024 также была впервые покажут систему радиоэлектронного противодействия дронам РП-377ВМ1. Это универсальное средство способно подавлять каналы радиоуправления и спутниковой навигации. Кроме того, был продемонстрирован образец «Изделие РБ-504П-Э», который автоматически подавляет каналы связи и навигации БПЛА, препятствуя «рою» дронов.

    Ранее Минобороны России сообщило, что в приграничной зоне Курской области уничтожили польскую самоходную артиллерийскую установку Krab с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет». Кроме того, украинский бронетранспортер в приграничном районе Курской области был уничтожен ударом такого же боеприпаса.

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    23 сентября 2024, 08:15 • Новости дня
    Военные России и Лаоса провели совместную тренировку

    В Приморье прошла совместная тренировка военных России и Лаоса

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские и лаосские военные провели первую совместную тренировку на полигоне Сергеевский в Приморском крае в рамках учений «Ларос-2024», где они изучали маршруты и отрабатывали связи, сообщили в Минобороны.

    Как говорится в сообщении, на полигоне Сергеевский в Приморском крае состоялась первая совместная тренировка военнослужащих Восточного военного округа и Народной армии Лаоса в рамках российско-лаосских военных учений «Ларос-2024», передает ТАСС.

    Во время тренировки участники изучали маршруты выдвижения тактических групп, анализировали особенности местности и организовывали связи между подразделениями. Объединенный штаб согласовал единые сигналы управления и взаимодействия для обеих сторон.

    Также в Минобороны подчеркнули, что первый этап учений стартует 25 сентября. Совместная группировка вооруженных сил двух стран будет отрабатывать ведение переговоров с условными террористами, эвакуацию гражданского населения и зачистку населенного пункта от незаконных вооруженных формирований.

    От российской стороны в учениях участвуют подразделения Восточного военного округа, включая танковые экипажи, расчеты беспилотных летательных аппаратов, спецназ, подразделения противовоздушной обороны, связи, радиоэлектронной борьбы и радиационной, химической и биологической защиты, а также часть сил штурмовой и армейской авиации ВКС России. От Народной армии Лаоса задействованы мотострелковые и специальные подразделения, техническое обеспечение связи и беспилотная авиация.

    Ранее в Приморском крае стартовало российско-лаосское военное учение «Ларос-2024», которое продлится до 26 сентября. В рамках учений организовали День русской кухни для участников из Лаоса. Кроме того, президент Лаоса Тхонглун Сисулит подтвердил участие в саммите БРИКС, который пройдет в октябре в Казани.

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    Столтенберг попрощался с совестью и с НАТО

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел прощальную пресс-конференцию. Под занавес своей десятилетней карьеры он попытался начать третью мировую войну, высказавшись по вопросам ракетных ударов по России, вступления Украины в альянс и противостояния Китаю. Почему Европа терпит таких, как Столтенберг? Подробности

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    Отражать атаки украинских БПЛА помогает наследие СССР

    Почти каждый день (а точнее, ночь) ПВО ВС РФ отражает атаки украинских БПЛА на мирные российские города. Главной целью ВСУ традиционно является столица нашей страны и московский регион в целом. Как устроена система ПВО Москвы, сколько в ней зенитно-ракетных комплексов и что такое система эшелонированной обороны? Подробности

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    Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград

    Военное руководство Эстонии заявляет о необходимости создания планов блокады Финского залива, а значит, российского Балтийского флота и Петербурга – точно так же, как это было сделано во время Великой Отечественной фашистской Германией. Почему к этой угрозе стоит отнестись со всей серьезностью и что нужно сделать, чтобы ее эффективно купировать? Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Кто заменит Шольца во главе Германии

      Самая популярная партия Германии ХДС заняла только четвертое место на выборах в Бранденбурге. Несмотря на этот провал и личную непопулярность, лидер ХДС Фридрих Мерц уже в будущем году станет канцлером Германии. Кто этот человек? И почему его никто не любит?

    • Почему в Америке брезгуют Зеленским

      Встреча Владимира Зеленского с президентами стран Латинской Америки, которая должна была состояться накануне «высокой недели» ООН, отменена по инициативе Киева. Правда, это связано с тем, что латиноамериканцы проигнорировали приглашение – и уже не в первый раз. За что они не любят Зеленского?

    • Урсула перезахватила власть ради Киева

      Главным вопросом переговоров между Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая прибыла в Киев сразу после утверждения нового состава ЕК, стало спасение украинской энергосистемы. Этой зимой ей предрекают коллапс, ради чего от европейцев требуют пожертвовать еще кое-чем. И они пожертвуют, даже если не хотят.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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