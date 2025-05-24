При выборе фильмов для школьной программы радикально расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие», а какие – конъюнктура и шлак. Но они не понимают сути и методов образования. А педагоги лучше знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино. Детей, разумеется, вообще не спрашивают.2 комментария
Суд арестовал бывшего вице-губернатора Кубани
Бывший вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко был отправлен в СИЗО почти на два месяца по решению Октябрьского районного суда Краснодара.
Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко, передает ТАСС.
Он занимался строительной сферой в регионе. Суд назначил срок ареста – один месяц 29 суток.
Пресс-служба судов региона уточнила, что уголовное дело заведено по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Нестеренко был задержан сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю.
Ранее глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщал об отстранении Нестеренко. Губернатор указывал, что при Нестеренко задерживалась сдача школ, детсадов и поликлиник. Ущерб от действий чиновника оценивают в более чем 130 млн рублей.