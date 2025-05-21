Глава Кубани уволил зама из-за срыва сроков соцстроек

Глава Кубани уволил зама за срыв сроков строительства соцобъектов

Tекст: Елизавета Шишкова

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отправил в отставку заместителя по строительству Александра Нестеренко, о чем сообщил в своем Telegram-канале. Основанием для увольнения стала критическая ситуация с темпами строительства объектов социальной инфраструктуры: более половины из 149 социальных объектов в регионе возводятся с отставанием от графика. Особое внимание вызвала ситуация с поликлиникой в Курганинске, где работы опоздали на восемь месяцев.

Кондратьев заявил: «Предложил своему заместителю Александру Нестеренко покинуть пост. Он курировал строительную сферу региона, которая за последнее время не показала результатов. После вчерашней ситуации с поликлиникой в Курганинске, где идет отставание от срока сдачи объекта на восемь месяцев, провел совещание по всем социальным стройкам в крае».

Губернатор подчеркнул, что не может иначе поступить, потому что ответственность перед жителями слишком велика. Он добавил: «Снова просить понимания у жителей просто стыдно. По-другому поступить я не могу, потому что слишком большая ответственность перед жителями за строительство тех социальных объектов, которые они ждут».

Ранее в отношении замгубернатора и министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой возбудили уголовное дело. Лилия Федотова уволена со своего поста.