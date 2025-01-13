Путин потребовал справедливого распределения прибыли от вакцин на экспорт

Путин заявил о необходимости прибыли для создателей российских вакцин от зарубежных продаж

Tекст: Елизавета Шишкова

На встрече с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым Путин выразил обеспокоенность тем, чтобы разработчики российских вакцин не оставались безучастными в вопросе распределения прибыли от международных продаж.

Как передает РИА «Новости», глава государства напомнил о необходимости создания такой схемы, которая позволит разработчикам получать не только личные доходы, но и средства на развитие своих проектов.

В ответ на вопрос Путина о том, был ли достигнут этот баланс, Дмитриев подтвердил, что механизм справедливого распределения средств уже внедрен.

Он отметил, что на примере вакцины «Спутник» институт Гамалеи получил значительные средства как лично, так и на дальнейшие разработки и развитие. Это решение стало возможным благодаря успешной работе России по созданию сети партнеров за рубежом, что позволяет выводить российские вакцины на международные рынки, такие как Китай, а также привлекать иностранные препараты в Россию.

Дмитриев подчеркнул, что РФПИ намерен продолжать активную работу в этом направлении, поддерживая фармацевтические проекты и укрепляя международные связи. Путин выразил надежду, что данный подход станет стандартом для всех новых разработок в медицинской сфере.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые из центра «Вектор» начали разрабатывать вакцину от ВИЧ, которая потенциально сможет защитить от всех вариантов вируса, а ее структура уже рассчитана.

Также ранее Путин выразил уверенность в успехе российской вакцины от рака.

Руководитель ФМБА России Вероника Скворцова сообщала, что завершен полный цикл доклинических исследований вакцины против колоректального рака.