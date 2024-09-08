Красноармейск может сыграть ту же роль в освобождении Донбасса, которую Таганрог сыграл в 1943 году – конечно, с учетом нынешних реалий. В 2024 году битвы на донбасской и курской земле снова оказались взаимосвязанными.0 комментариев
В Харькове раздались взрывы
На фоне воздушной тревоги в Харькове в воскресенье прозвучали несколько взрывов, пишут украинские СМИ.
Помимо Харьковской области, воздушная тревога также объявлена в Сумской области, передает ТАСС.
Накануне взрывы прогремели в Полтаве и Сумах.