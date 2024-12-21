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МВД дало официально разъяснения по вручению паспортов осужденным в ИК
Осужденные в ИК могут получить российский паспорт только после принесения присяги, заключения контракта с Министерством обороны для службы в зоне спецоперации и не изъявляют желания сохранить гражданство Украины, сообщило Министерство внутренних дел России.
Министерство внутренних дел предоставило официальные разъяснения по вопросу выдачи паспортов российским гражданам, отбывающим наказание в исправительной колонии №26 в Самарской области, следует из сообщения в Telegram-канале «Миграционный пост».
В МВД объяснили, что согласно ст. 18 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», отбывание наказания в виде лишения свободы является основанием для отказа в приеме в гражданство РФ.
Исключение составляют случаи, когда осужденный заключил контракт с Минобороны для службы в зоне проведения специальной военной операции или проживал на территориях, вошедших в состав России в 2022 году, и отказался от гражданства Украины.
В МВД подчеркнули, что в других случаях получение паспорта заключенными невозможно. Ведомство также отметило, что контролирует вопросы, связанные с приобретением гражданства, а за незаконные действия в этой сфере предусмотрена уголовная ответственность.
Эти разъяснения даны в ответ на развернувшуюся дискуссию о вручении российских паспортов заключенным в этой колонии.