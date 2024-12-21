Президент Ирана предложил перейти на новую валюту туман для борьбы с кризисом

Президент Ирана Пезешкиан предложил заменить риал на туман с деноминацией 10000:1

Tекст: Мария Иванова

Пезешкиан внес на рассмотрение парламента проект закона о денежной реформе, передает ТАСС. Законопроект предусматривает замену текущей валюты, риала, на туман, с деноминацией в соотношении 10000:1. Это решение было одобрено правительством еще в июле 2019 года.

Необходимость реформы связана с обесцениванием иранского риала. 19 декабря курс риала достиг исторического минимума, составив 777 тыс. риалов за один доллар США. Официальный курс Центрального банка Ирана при этом остается на уровне 420 тыс. риалов за доллар, что создает проблемы для экспортеров.

Сильное давление на иранскую валюту оказывают геополитическая напряженность и западные санкции. Важную роль играет и энергетический кризис в стране, особенно в зимний период. Высокий уровень инфляции, который держится на уровне 40-50% с 2020 года, также способствует девальвации риала.

Согласно данным Центрального банка Ирана, уровень инфляции на 20 декабря составил 37,3%. Население предпочитает хранить сбережения в золотых монетах, которые пользуются спросом в стране.

Исторически туман был официальной валютой Ирана до Исламской революции 1979 года, и сейчас его использование в обиходе обозначает 10 риалов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2022 году Иран начал использовать свою валюту риал в торговле с Россией. Торги пары иранский риал/российский рубль были запущены на валютной бирже Тегерана.