Взрывы прогремели в Полтаве и Сумах

Сальдо заявил о превращении Херсона в пустыню

Сальдо: Население Херсона сократилось почти в семь раз, город превращается в пустыню

Tекст: Вера Басилая

Сальдо назвал ситуацию в Херсоне плачевной, в городе есть иностранные наемники, центры обучения и очень много украинских военных. Он отметил сложное положение населения, которое лишено элементарных бытовых услуг: не во всех районах есть электроэнергия и вода, передает РИА «Новости».

Губернатор рассказал, что мужчин насильно мобилизуют и отлавливают на улицах Херсона.

«В Херсоне остается все больше людей пожилого возраста, которые физически не могут выехать, поэтому мы все больше и больше думаем о том, как быстрее их освободить», – почеркнул Сальдо.

Ранее Сальдо заявил о риске вспышки инфекции в Херсоне из-за трупов солдат ВСУ.