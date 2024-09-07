Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам сироп, не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.6 комментариев
Взрывы прогремели в Полтаве и Сумах
В Полтавской и Сумской областях Украины действует воздушная тревога, в Полтаве и Сумах прозвучали взрывы, сообщают украинские СМИ.
Сирены также сработали в Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской и Черниговской областях, передает ТАСС.
Напомним, в Харькове в субботу днем также прогремели два взрыва. Во вторник Россия нанесла ракетный удар по 179-му военно-учебному центру и Институту связи в Полтаве.