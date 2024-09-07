Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.4 комментария
Два взрыва прогремели в Харькове
В Харькове в субботу днем прогремели два взрыва, сообщил мэр города Игорь Терехов.
Об этом градоначальник сообщил в Telegram-канале, передает РИА «Новости».
По информации украинского министерства цифровой трансформации на 16.17 по московскому времени, в Сумской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога.
В субботу утром воздушную тревогу объявляли в шести областях Украины.