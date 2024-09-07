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Воздушная тревога охватила шесть областей Украины
Воздушная тревога была объявлена в шести областях Украины, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.
Сирены воздушной тревоги зазвучали в Черниговской, Сумской, Полтавской, Волынской, Ровненской и Хмельницкой областях, передает РИА «Новости».
В Полтавской области тревога была объявлена в 7.13, в Волынской, Ровненской и Хмельницкой – несколько ранее, а в Черниговской и Сумской она продолжалась около десяти часов.
Ранее взрывы произошли в Киевской области и в Николаеве.