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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Нормальные люди во всем мире так или иначе работают на Россию

    Люди с нормальными убеждениями по всему миру так или иначе работают на Россию и этого нельзя стыдиться потому, что это исторический этап. Никакого страха и угрызений совести. Только так победим.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русскую культуру ждут мирные дела

    Возможна ли иная, не потребительская культура мирного времени? Я полагаю, что да. Такой культурой могла бы стать культура созидания. У нас в России есть много мирных дел. Наша страна – это огромная мастерская, которая ждет работников. Место русского человека – не в вишневом садочке, а на просторах, где реализуются большие проекты.

    4 комментария
    Юрий Васильев Юрий Васильев Слова «блаженны миротворцы» будут хорошо смотреться на броне

    Подписывая 10 лет назад «минские соглашения», мы хотели не славы. А хотели мы мира. Мы очень хотели мира. Мы делали все, чтобы мир был. И даже то, что делать было не нужно.

    8 комментариев
    7 сентября 2024, 02:45 • Новости дня

    Взрывы произошли в Киевской области и в Николаеве

    Tекст: Вера Басилая

    В Киевской области прогремел взрыв, объявлена воздушная тревога, сообщили украинские СМИ.

    Взрывы прозвучали в Киевской и Хмельницкой области на фоне воздушной тревоги, Также звук взрыва был слышен в Николаеве, передает РИА «Новости».

    Воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Киевской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, а также в подконтрольных ВСУ частях Херсонской области Украины, а также в Одесской, Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областях.

    6 сентября 2024, 09:58 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по сосредоточению иностранных наемников ВСУ под Харьковом
    ВС России нанесли удар по сосредоточению иностранных наемников ВСУ под Харьковом
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удар нанесен по пригороду Харькова, куда прибыло много иностранных наемников и техники, есть много погибших и раненых, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, примерно в 7.45 по местному времени (совпадает с московским) было зафиксировано несколько прилетов по пригороду Харькова Люботину, куда прибыло большое количество иностранных наемников и много военной техники, передает РИА «Новости».

    Лебедев добавил, что после прилетов множество скорых направилось в сторону взрывов, сообщается о большом количестве погибших и раненых.

    Ранее в пятницу украинское издание «Страна» сообщало о взрывах в Харькове.

    Коментарии (7)
    6 сентября 2024, 13:05 • Новости дня
    Зеленский призвал союзников на Западе завершить конфликт осенью
    Зеленский призвал союзников на Западе завершить конфликт осенью
    @ Dirk Waem/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников Киева из стран Запада принять меры и завершить украинский конфликт уже этой осенью. Об этом он заявил на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины.

    Он призвал, «чтобы эта осень стала временем, когда кончится конфликт». Кроме того, Зеленский заявил о необходимости восстановить надежный международный порядок безопасности, передает Ura.ru.

    Ранее Зеленский заявил о желании видеть представителей России на втором саммите по урегулированию украинского кризиса.

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    6 сентября 2024, 18:40 • Видео
    Зеленский предложил с помощь оружия закончить войну этой осенью

    На встрече военных поставщиков Украины, которая проходит на американской авиабазе Рамштайн в Германии, Владимир Зеленский призвал помочь «сделать осень временем, когда закончится конфликт». Каким образом он собирается за два с половиной месяца добиться того, чего не получилось сделать за два с половиной года?

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    6 сентября 2024, 05:30 • Новости дня
    Су-34 сбросил корректируемые бомбы на скопление ВСУ в Курской области

    Минобороны: Бомбардировщик Су-34 сбросил корректируемые бомбы на скопление ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Экипаж российского Су-34 нанес удар бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции по скоплению пехоты и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России.

    В ведомстве отметили, что удар наносился авиационными бомбами с УМПК. Это позволяет точно бить с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения, передает ТАСС.

    Ранее российские вертолеты Ка-52М нанесли высокоточный удар по позициям Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области.

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    6 сентября 2024, 11:20 • Новости дня
    У Украины в сентябре закончились деньги на выплаты военным

    Депутат Рады Пидласа: У Украины в сентябре закончились деньги на выплаты военным

    У Украины в сентябре закончились деньги на выплаты военным
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны Украины не сможет выплатить военнослужащим надбавки за участие в боевых действиях в установленный срок до 20 сентября, если не будет принят предусматривающий повышение налогов закон, заявила глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа в эфире украинского телемарафона.

    По ее словам, Минобороны говорит, у них нет денег, чтобы заплатить боевые в сентябре, но Рада проголосует по изменениям в госбюджет до 20 сентября, передает ТАСС.

    Пидласа пояснила: сложности с выплатами возникли из-за того, что в первом квартале этого года США прекратили оказывать военную помощь Киеву из-за задержек с одобрением соответствующего законопроекта в Конгрессе. В итоге Украина вынуждена была закупать вооружения за собсрвенные деньги, для этого были использованы средства, заложенные на выплаты военным во второй половине 2024 года.

    Как признал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Киев столкнулся с критической необходимостью до конца года изыскать около 12,2 млрд долларов на нужды обороны. Правительство еще в июле внесло на рассмотрение Рады законопроект о повышении налогов для закрытия дефицита, но принять его так и не удалось.

    Ранее украинский военнопленный Виталий рассказал, что в связи с нехваткой денег в бюджете военнослужащим угрожают прекратить выплачивать зарплату с сентября.

    Напомним, в Раде допустили, что зарплаты учителей и врачей пойдут на выплаты ВСУ.

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    6 сентября 2024, 05:55 • Новости дня
    Захарова исключила примирительный тон к спонсировавшим ВСУ спортсменам из России
    Захарова исключила примирительный тон к спонсировавшим ВСУ спортсменам из России
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Никакого примирительного тона в отношении российских спортсменов, если они спонсировали киевский режим, быть не может, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на Восточном экономическом форуме.

    Захарова уточнила, что не может никакого понимания, если речь идет о деньгах, идущих на убийство российских граждан и российских военных, детей и разрушение гражданской инфраструктуры, передает РИА «Новости».

    Также она отреагировала на слова украинского министра молодежи и спорта Матвея Бедного о плане по недопуску россиян на Олимпиаду в 2026 году. Заявления министра «террористического правительства», отметила Захарова, подтверждает всю преступную сущность киевского режима, передает ТАСС.

    «Исключение России из спортивных мероприятий, недопуск на спортивные события – это уничтожение международного спорта», – добавила дипломат.

    Захарова заявила, что «террористическое, экстремистское украинское правительство» уничтожает все: гражданскую инфраструктуру, жизни людей, региональную европейскую безопасность, ее разрушительная сущность проявляется и в сфере спорта.

    Ранее на Украине потребовали, чтобы российские и белорусские участники Олимпиады в Париже дали письменное обязательство не выступать на Играх дружбы.

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    6 сентября 2024, 03:40 • Новости дня
    В Луганске пытались взорвать при помощи букета российского военкора

    Российский военкор получила в подарок сине-желтый букет со взрывчаткой

    Tекст: Вера Басилая

    Военный корреспондент с позывным Пресса обнаружила букет сине-желтых цветов с взрывчаткой под дверью своей квартиры в Луганске, сообщила военкор.

    По ее словам, после того, как она обнаружила букет на пороге квартиры за дверью, сразу же надела бронежилет и позвонила саперам, которые нашли в цветах 5 кг пластида, передает ТАСС.

    Военкор считает, что «дарители» рассчитывали, что она поднимет букет или попытается его пнуть, но саперы нейтрализовали взрывное устройство.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что боевики Владимира Зеленского ведут настоящую охоту на российских журналистов и военкоров.

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    6 сентября 2024, 12:27 • Новости дня
    Пентагон заявил о разработке замены ЗРК С-300 для Украины

    Глава Пентагона Остин: США и Европа разрабатывают замену ЗРК С-300 и ракет Р-27

    Пентагон заявил о разработке замены ЗРК С-300 для Украины
    @ George Chernilevsky/Wikipedia

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США и их европейские партнеры разрабатывают замену для ЗРК С-300 и управляемых ракет класса «воздух – воздух» средней дальности Р-27, которые используют ВСУ, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин на встрече контактной группы по Украине на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ.

    Он пояснил, что замена разрабатывается также при участии Киева, передает ТАСС.

    Ранее агентство Reuters сообщило, что США близки к соглашению, чтобы передать Киеву крылатые ракеты большой дальности JASSM в ближайшие месяцы.

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    6 сентября 2024, 08:28 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по мосту и технике ВСУ под Красноармейском

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военнослужащие нанесли точный удар по мосту и колонне военной техники ВСУ в районе Красноармейска в ДНР, затруднив снабжение ВСУ, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, в ночь на пятницу был поражен мост на трассе М-04 вблизи города Красноармейск (украинское название – Покровск), который активно использовался ВСУ для перемещения техники и личного состава со стороны города Павлоград, передает РИА «Новости».

    Также Лебедев отметил, что в момент удара по мосту на нем находилась небольшая колонна, состоящая из четырех единиц военной техники.

    Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что Красноармейское направление самое проблематичное для ВСУ.

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    6 сентября 2024, 21:17 • Новости дня
    Названо число погибших военных ВСУ и наемников при ударах по Полтаве и Кривому Рогу

    Высокопоставленный военный источник рассказал о последствиях высокоточных ударов ВС России по объектам ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате высокоточных ударов ВС России по объектам ВСУ в Полтаве и Кривом Роге уничтожены сотни украинских военных и иностранных наемников, сообщил высокопоставленный военный источник.

    Он отметил, что 3 сентября российские военные нанесли удар ракетами «Искандер-М» по учебному центру войск связи ВСУ в Полтаве. «В результате удара погибло и ранено около 500 специалистов», – приводит слова источника ТАСС. Среди них военнослужащие ВСУ, нацгвардии, а также наемники из Польши, Франции, Германии и Швеции.

    4 сентября был нанесен комбинированный ракетный удар по трем пунктам временной дислокации наемников в Кривом Роге. «Противник потерял более 250 боевиков. Среди них около 70 французских и румынских специалистов ПВО и по производству БПЛА», – сообщил источник.

    Ракетным ударом комплекса «Искандер-М» 2 сентября была уничтожена гостиница в Запорожье, где размещались иностранные наемники. «В результате уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ, в том числе 19 наемников из Великобритании. Еще около 20 боевиков получили ранения», – сообщил источник.

    Он также добавил, что 28 августа в результате удара «Искандера-М» по сухогрузу в Одесской области, с которого осуществлялась разгрузка оружия для ВСУ, были уничтожены 20 наемников, 12 беспилотных катеров и часть боеприпасов. Еще 38 беспилотников получили повреждения.

    Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что в военном институте связи в Полтаве во время удара ракет было 700 военных ВСУ.

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    6 сентября 2024, 07:36 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе ВС России по складу техники под Львовом

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные нанесли точный удар по крупному складу военной техники и боеприпасов ВСУ в пригороде Львова, куда регулярно прибывали поставки вооружений из Польши, сообщает координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, атака была осуществлена в ночь на пятницу по контейнерному терминалу и смежным складам в пригороде Львова населенном пункте Малехов, передает РИА «Новости».

    Лебедев рассказал, что целью удара стал объект инфраструктуры, связанный с железнодорожной станцией Дубляны-Львовские, где хранилась военная техника и боеприпасы, поступавшие из соседней Польши.

    Накануне ВС России ударили по полигону во Львовской области Украины.

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    6 сентября 2024, 05:00 • Новости дня
    В Пентагоне оценили последствия ударов Украины ракетами ATACMS вглубь России

    Сингх: Разрешение на удары вглубь России не поможет Киеву против авиации

    В Пентагоне оценили последствия ударов Украины ракетами ATACMS вглубь России
    @ army.mil

    Tекст: Вера Басилая

    Разрешение украинским ВС наносить удары вглубь российской территории не поможет Украине противостоять авиации РФ, потому что аэродромы, с которых взлетают боевые самолеты России, находятся вне зоны досягаемости ATACMS, сообщила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

    Сингх привела данные разведки, согласно которым  90% российских самолетов, запускающих планирующие бомбы и ракеты по Украине, находятся на аэродромах в 300 км от контролируемой Украиной территории.

    «Эти аэродромы находятся вне зоны досягаемости ATACMS, поэтому проблемы, связанные с этими планирующими бомбами, все равно останутся», – цитирует ТАСС Сингх.

    Представитель Минобороны отметила, что стратегическая ценность применения ATACMS очень мала. Она также добавила, что количество ракет у Украины ограничено. Однако Сингх допустила, что вопрос о разрешении нанесения ударов вглубь России будут обсуждать на очередном заседании созданной Западом контактной группы по поставкам оружия Украине.

    Ранее в Белом доме заявили, что США не изменяли политику, касающуюся украинских ударов по России – ограничения на удары американским оружием вглубь российской территории остаются в силе.

    Однако Reuters заявило, что Вашингтон близок к соглашению о том, чтобы дать Украине крылатые ракеты большой дальности JASSM в течение нескольких месяцев.

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    6 сентября 2024, 14:04 • Новости дня
    ВСУ на Курском направлении потеряли до 300 военных за сутки
    ВСУ на Курском направлении потеряли до 300 военных за сутки
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в ходе боевых действий на Курском направлении потеряли до 300 военнослужащих и 12 единиц бронетехники, сообщило Минобороны.

    ВСУ потеряли два БТР, 10 боевых бронированных машин, два артиллерийских орудия, станцию РЭБ и 14 автомобилей, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» отразила две атаки украинских штурмовиков в сторону Матвеевки и Ольговки, сорвала попытки атак в сторону Борок, Комаровки и Марьевки.

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 30 человек, БТР, две бронемашины и два автомобиля.

    Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой, 152-й егерской бригад и 1004-й бригады охраны и обеспечения у Апанасовки, Борок, Вишневки, Внезапного, Гордеевки, Кругленького, Казачьей Локни, Косицы, Леонидово, Мартыновки, Малой Локни, Новоивановки, Новой Сорочины и Снагостя.

    Авиация и ракетные войска поразили в Сумской области резервы 22-й и 115-й механизированных, 80-й и 95-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 106-й, 107-й и 129-й бригад теробороны в районах Белополья, Боромли, Брусков, Гриценково, Глухова, Глыбного, Линово, Мирополья, Орловки, Ободы, Писаревки, Сумов, Хотеня, Юнаковки и Ямполья.

    За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли порядка 10,4 тыс. человек, 81 танк, 41 БМП, 74 БТР, 599 боевых бронированных машин, 339 автомобилей, 76 артиллерийских орудий, 24 установки РСЗО, восемь установок ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 19 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники.

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    6 сентября 2024, 13:06 • Новости дня
    Медведев: По дронам круче, чем Россия, никого нет
    Медведев: По дронам круче, чем Россия, никого нет
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские вооруженные силы в зоне СВО получили колоссальный толчок в применении беспилотников, с Россией сейчас в этом плане никто не может сравниться, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Очевидно, что мы … получили колоссальный толчок. По дронам круче, чем Россия, … нет никого. Это абсолютно очевидно», – сказал Медведев, передает ТАСС.

    Он отметил, что эти компетенции останутся у России.

    В феврале зампред СБ России отмечал, что СВО должна была пойти по классическим канонам, однако беспилотники все изменили.

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    6 сентября 2024, 11:13 • Новости дня
    Новый глава МИД Украины Сибига первым делом отчитался перед Польшей о ситуации на фронте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что первым делом на новой должности отчитался перед польским коллегой Радославом Сикорским о ситуации на фронте.

    По его словам, в пятницу утром он провел первый телефонный разговор в качестве главы МИД Украины с главой МИД Польши Радославом Сикорским и проинформировал его о ситуации на фронте, передает РИА «Новости».

    Ранее вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что новый глава МИД Украины не должен повторять риторику действующего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

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    6 сентября 2024, 09:32 • Новости дня
    Лавров рассказал о единственной встрече с Кулебой

    Глава МИД Лавров сообщил об отсутствии конструктива на встрече с экс-главой МИД Украины Кулебой

    Лавров рассказал о единственной встрече с Кулебой
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что в ходе единственной встречи в 2022 году в Турции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой не было ничего нового и конструктивного.

    По его словам, тогда главой МИД Турции был Мевлют Чавушоглу, именно он очень просил Лаврова приехать, так как «украинская сторона, в частности Дмитрий Кулеба, передали туркам идею о встрече», передает ТАСС.

    «Меня заверили, что все очень серьезно: Кулеба сказал, ему есть, что передать… Кулеба зачитал с бумажки на английском языке то, что мы слышали ежедневно с начала спецоперации, даже до ее начала», – подчеркнул Лавров, отметив, что не услышал ничего нового и конструктивного.

    При этом глава российского МИД напомнил, что реальная работа шла по линии делегаций.

    «С нашей стороны ее возглавлял помощник президента Владимир Мединский, с украинской стороны – глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия», – сказал он, заметив, что они встречались в Белоруссии, а позднее в Стамбуле смогли достигнуть ряда договоренностей.

    Накануне в Раде утвердили отставку Кулебы с должности. Спикер МИД Мария Захарова прокомментировала отставку главы МИД Украины словами «Кулеба с возу».

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      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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