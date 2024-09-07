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Сальдо заявил о превращении Херсона в пустыню
Сальдо: Население Херсона сократилось почти в семь раз, город превращается в пустыню
Подконтрольный украинским войскам Херсон стал практически пустынен, население города сократилось почти в семь раз: из 340 тыс. населения, осталось только 50 тыс. человек, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Сальдо назвал ситуацию в Херсоне плачевной, в городе есть иностранные наемники, центры обучения и очень много украинских военных. Он отметил сложное положение населения, которое лишено элементарных бытовых услуг: не во всех районах есть электроэнергия и вода, передает РИА «Новости».
Губернатор рассказал, что мужчин насильно мобилизуют и отлавливают на улицах Херсона.
«В Херсоне остается все больше людей пожилого возраста, которые физически не могут выехать, поэтому мы все больше и больше думаем о том, как быстрее их освободить», – почеркнул Сальдо.
Ранее Сальдо заявил о риске вспышки инфекции в Херсоне из-за трупов солдат ВСУ.