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    Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский День воссоединения русских людей

    Многие из тех, кто внимательно учил в школе русскую историю, помнят важнейшую тему, завершавшую эпоху ига – «Воссоединение русских земель». Сейчас, спустя много сотен лет, после очередных потрясений, мы становимся вновь современниками воссоединения русских земель, возвращения России в Россию.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему футбольные фанаты ругают «Зенит»

    «Зенит» очень большой и заметный, как «Пари Сен-Жермен» во Франции и «Бавария» в Германии. А способ решения недовольства среди болельщиков один – России нужен новый чемпион, хотя бы на один сезон.

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    30 сентября 2024, 22:53 • Новости дня

    Маневр Су-35С напугал пилота F-16 США

    Российский Су-35С испугал пилота F-16 США над Беринговым морем

    Маневр Су-35С напугал пилота F-16 США
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Маневр российского пилота Су-35С, зафиксированный над нейтральными водами Берингова моря, вызвал испуг у пилота F-16 ВВС США, который оказался слишком близко к Ту-95МС.

    Об инциденте в небе над Беринговым морем сообщает РИА «Новости». Российский пилот Су-35С совершил маневр, который заставил пилота американского истребителя F-16 нервничать.

    Ситуация развивалась вблизи западного побережья Аляски, когда F-16 приблизился к российскому стратегическому ракетоносцу Ту-95МС, выполнявшему плановый полет.

    В Пентагоне маневр российского летчика назвали «холодящим душу» и охарактеризовали его как «непрофессиональный и опасный». Однако российская сторона считает действия своего пилота филигранными и не видит в них нарушений.

    Такие инциденты на границе воздушных пространств двух стран не редкость, но обычно они заканчиваются без серьезных последствий.

    Отмечается, что подобные маневры нередко используются для демонстрации силы и возможности контролировать воздушное пространство.

    Это также напоминает об укреплении военного присутствия стран в регионе и значении стратегических полетов в поддержании безопасности.

    Ранее сообщалось, что маневры российского истребителя Су-35 напугали экипаж польского самолета.

    30 сентября 2024, 21:25 • Новости дня
    В МИД отреагировали на заявления Блинкена о трагедии в Бабьем Яре

    Захарова назвала Блинкена «подлецом» после его заявлений о трагедии в Бабьем Яре

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявления госсекретаря США Энтони Блинкена, обвинившего Россию в преступлениях на Украине, подчеркнув, что РФ денацифицирует продолжателей преступлений Бабьего Яра.

    Захарова в своем Telegram-канале назвала «подлецом» Блинкена после его заявления о преступлениях России на Украине. Она возмутилась словами Блинкена о трагедии в Бабьем Яре, напомнив, что Россия проводит денацификацию, направленную против тех, кто возрождает идеи убийц жертв Бабьего Яра. «Россия денацифицирует бандеровцев, героизировавших коллаборационистов Бандеру и Шухевича», – подчеркнула она.

    Дипломат отметила, что в Бабьем Яре жертвами стали не только евреи, но и цыгане, а также советские военнопленные. Она добавила, что количество расстрелянных в первые дни трагедии составляло 34 тыс. человек, а общее число убитых до сих пор не установлено, однако оценивается в 100–150 тыс. человек.

    Захарова также обратила внимание на то, что в США устанавливаются памятники фашистским коллаборационистам, что, по ее мнению, также дискредитирует заявления Блинкена.

    Ранее госсекретарь США Блинкен заявил о «резне в Бабьем Яру 29-30 сентября 1941 года, когда нацисты убили 34 тыс. евреев». «Сегодня Россия лживо заявляет, что она «денацифицирует» Украину, совершая преступления против человечности в стране, которая подвергалась жестокому обращению как со стороны нацистского, так и советского режимов», – считает он.

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    30 сентября 2024, 12:55 • Новости дня
    Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу

    Путин утвердил осенний призыв в армию для 133 тыс. граждан в возрасте от 18 до 30 лет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин подписал указ о проведении осеннего призыва на военную службу, который продлится с 1 октября по 31 декабря 2024 года и охватит 133 тыс. граждан России в возрасте от 18 до 30 лет.

    Призыв начнется 1 октября и продлится до 31 декабря 2024 года. В этом году на службу будет призвано 133 тыс. граждан в возрасте от 18 до 30 лет, не состоящих в запасе, передает ТАСС.

    Согласно новым правилам, верхняя граница призывного возраста в России была повышена с 27 до 30 лет с января этого года. Однако эти изменения не затронут лиц, которым 27 лет исполнилось до конца 2023 года, а также тех, кто уже находится в запасе. Граждане, работающие в аккредитованных ИТ-компаниях, смогут получить отсрочку до достижения 30 лет.

    Указ также предусматривает увольнение с военной службы тех, чей срок службы истек. Ответственность за выполнение мероприятий по призыву возложена на правительство, региональные власти и призывные комиссии.

    Особенностью нынешнего призыва станет использование государственной информационной системы единого воинского учета и реестра повесток, созданной в прошлом году. Этот реестр включает в себя личные данные граждан, их паспортные данные, СНИЛС, ИНН, а также сведения о гражданстве, адресе проживания, образовании, трудовой деятельности и состоянии здоровья. В реестре не будут содержаться сведения, составляющие государственную или охраняемую законом тайну.

    Ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС вице-адмирал Владимир Цимлянский подтвердил, что военнослужащие по призыву не будут участвовать в специальной военной операции в новых регионах.

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    30 сентября 2024, 22:05 • Видео
    Австрия проголосовала за Россию и против Украины

    На выборах в Австрии победу одержала Австрийская партия свободы Герберта Кикля, который является категорическим противником антироссийских санкций и поддержки Украины со стороны ЕС. При этом его называют «фашистом», а в европрессе пишут о «реванше фашизма в Австрии».

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    30 сентября 2024, 11:51 • Новости дня
    Захарова иронично поддержала критику Керри «свободы слова»

    Захарова иронично согласилась с критикой Керри свободы слова в США

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично ответила на замечание спецпредставителя президента США по климату и бывшего госсекретаря Джона Керри о первой поправке к конституции США, которая «является препятствием для борьбы с дезинформацией».

    Керри на мероприятии Всемирного экономического форума (ВЭФ) подчеркнул, что первая поправка, гарантирующая свободу слова, мешает бороться с дезинформацией в социальных сетях. Он выразил мнение, что для изменений необходима победа демократов на выборах, однако не уточнил, какие именно изменения он имеет в виду.

    «Правильно, сколько можно притворяться», прокомментировала Захарова слова Керри в своем Telegram-канале.

    Первая поправка к конституции США защищает свободу слова и прессы, запрещая Конгрессу ограничивать эти права, что является важным элементом американской демократии.

    Ранее Илон Маск выразил опасения, что в случае победы демократов на выборах конституция США может оказаться под угрозой из-за заявлений о необходимости борьбы с «дезинформацией».

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    30 сентября 2024, 00:58 • Новости дня
    Число жертв урагана «Хелен» в США достигло 90 человек

    На юго-востоке США ураган «Хелен» привел к гибели 90 человек и массовым отключениям

    Tекст: Денис Тельманов

    Ураган «Хелен» обрушился на юго-восточные штаты США, вызвав гибель 90 человек и оставив миллионы без электроэнергии.

    Как сообщает CNN, число погибших в результате урагана «Хелен» достигло 90 человек. Наибольшее количество жертв зафиксировано в Северной Каролине, где стихия унесла 36 жизней. В Южной Каролине погибли 24 человека, 17 – в Джорджии, 11 – во Флориде и 2 – в Вирджинии.

    По данным мониторингового ресурса PowerOutage.us, более 2,3 млн жителей штатов, пострадавших от урагана, остаются без электричества. Наибольшие перебои с энергоснабжением наблюдаются во Флориде, Джорджии, Северной и Южной Каролине, а также Вирджинии.

    Ураган «Хелен», достигший четвертой категории по шкале Саффира – Симпсона, обрушился на малонаселенную местность Биг-Бенд во Флориде ранним утром в пятницу. После этого его сила ослабла сначала до первой категории, а затем до тропического шторма.

    «Мы были предупреждены о возможных разрушениях, но масштабы ущерба превышают все ожидания», – сообщил представитель местных властей.

    Ранее сообщалось, что число жертв урагана «Хелен» в США достигло 64 человек

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    30 сентября 2024, 06:55 • Новости дня
    У экс-замминистра Иванова нашли элитный внедорожник

    У Тимура Иванова обнаружили оформленный на водителя Mercedes-Benz G63

    Tекст: Денис Тельманов

    В деле бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова появилась информация о Mercedes-Benz G63, оформленном на водителя, но использовавшемся Ивановым лично.

    Как передает РИА «Новости», в деле бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова фигурирует элитный автомобиль Mercedes-Benz G63, который был оформлен на имя его личного водителя в 2022–2023 годах. Однако, согласно регистрационным документам, Иванов использовал его по своему усмотрению.

    Эта машина оценивается на вторичном рынке в сумму от 5,2 до 15 млн рублей.

    В автопарке Иванова числилось 12 автомобилей, среди которых были такие примечательные модели, как Chevrolet Suburban, лимузин ЗиС-110, а также Cadillac Escalade. Его супруга владела Bentley Continental и Aston Martin.

    Иванова арестовали в конце апреля по обвинению во взяточничестве в особо крупном размере. По словам адвоката Мурада Мусаева, сумма взятки может достигать миллиарда рублей. Обвинение также предъявлено Сергею Бородину, которого следствие считает другом Иванова.

    В даче взятки обвиняется соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин. Следствие утверждает, что он предоставлял Иванову и Бородину услуги имущественного характера, освобождая их от оплаты за ремонт и реконструкцию.

    В случае признания вины суд может наложить штраф, в 70 или 100 раз превышающий размер взятки, и конфисковать имущество, полученное от коррупционных действий.

    Ранее сообщалось, что при обысках у Тимура Иванова было изъято оружие.

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    30 сентября 2024, 05:16 • Новости дня
    Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ в Курской области

    Российские Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские штурмовики Су-25 нанесли удар авиационными ракетами по опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, уничтожив личный состав и объекты.

    Российские Су-25 нанесли успешный авиаудар по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, передает РИА «Новости».

    В результате атаки, которая была осуществлена авиационными ракетами, были уничтожены как личный состав противника, так и сам опорный пункт.

    Экипажи штурмовиков, после завершения боевой задачи, успешно выполнили противоракетный маневр. Они также использовали тепловые ловушки для защиты от возможных ракетных атак и благополучно вернулись на аэродром вылета. Это подтверждает высокий уровень подготовки пилотов и эффективность применяемых тактик.

    В ведомстве добавили, что по докладам разведки, уничтожение цели было полным.

    Ранее сообщалось, что Су-25 нанесли удар по технике ВСУ в приграничной зоне Курской области.



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    30 сентября 2024, 12:13 • Новости дня
    Маск предсказал битвы «роев беспилотников»

    Илон Маск заявил о будущем битв роев беспилотников и их влиянии

    Tекст: Вера Басилая

    Американский предприниматель Илон Маск заявил о грядущих битвах роев беспилотников, которые поразят воображение.

    Маск отметил, что подобные битвы смогут поразить воображение людей своим масштабом и силой. Такое заявление он сделал в ответ на пост в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), где пользователь утверждал, что США способны производить около 20 тыс. беспилотников в год, тогда как Китай может производить такое количество дронов всего за один день, передает РИА «Новости».

    Ранее начальник штаба армии США генерал Рэнди Джордж заявил, что США пытаются увеличить объемы поставок собственных и европейских компонентов для дронов после запрета использования китайских деталей, но это всего лишь «горстка».

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    30 сентября 2024, 04:28 • Новости дня
    Житель Новогродовки сравнил ВСУ с фашистами

    Житель Новогродовки обвинил ВСУ в фашистском отношении к мирным жителям

    Tекст: Денис Тельманов

    Мирный житель Новогродовки заявил, что ВСУ получили приказ уничтожить город перед приходом российских войск, сравнив их действия с фашистскими.

    Как передает РИА «Новости», житель освобожденной Новогродовки в ДНР Игорь сравнил действия ВСУ с фашистскими репрессиями.

    Он рассказал, что ВСУ получили распоряжение сровнять город с землей перед приходом российской армии.

    «Отношение было свинское, скотское, одним словом - они нас за людей не считали абсолютно, там просто абсолютный фашизм. Пацанов расстреливали, руки связывали с гранатами», – заявил Игорь.

    По словам Игоря, ВСУ заехали на БТР в жилые районы, открыли огонь по зданиям и жителям. Он также отметил, что в середине июля мэрия покинула город, оставив жителей без света.

    «Пятнадцатого июля у нас выключили свет, мэрия вся уехала, нас бросили, мы сидели без света. Начались обстрелы с украинской стороны. Мы сидели – я, мой друг и моя мать – во дворе, и со стороны украинской армии прилетела мина к нам во двор. Я не знаю, что нас спасло от осколков, как это произошло. Соседний гараж осколками разорвало», – рассказал он.

    Игорь добавил, что ВСУ поджигали угольные постройки во дворах.

    «Эти (украинские военные) все  – пальцы на курке, страшно было, жуть, что было. Между фашистами, фашистской Германией и в данный момент Украиной отличия никакого нет», – подчеркнул он.

    Игорь также заявил, что украинские военные знали о своем возможном отступлении и предупреждали, что при уходе разрушат город полностью, чтобы не оставить его ни себе, ни кому-либо другому.

    Ранее представитель силовых структур рассказал, что боевики ВСУ в приграничных районах Курской области намеренно расстреливают гражданских, что является военным преступлением.

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    30 сентября 2024, 20:05 • Новости дня
    США разрешили американцам платить налоги в России до 2025 года

    Минфин США продлил лицензию на уплату налогов в России до 8 января 2025 года

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские граждане и компании смогут продолжать оплачивать налоги и пошлины в России благодаря продлению лицензии до 8 января 2025 года.

    Министерство финансов США продлило действие лицензии, которая разрешает гражданам и юридическим лицам США оплачивать налоги, сборы и импортные пошлины в России, до 8 января 2025 года, передает РИА «Новости».

    Это решение позволяет американским физическим и юридическим лицам, прямо или косвенно принадлежащим гражданам США или контролируемым ими, продолжать выполнение обязательств по уплате налогов и других сборов на территории России.

    Согласно тексту лицензии, лицам из США разрешается также приобретать или получать различные разрешения и лицензии на территории России до 00.01 8 января 2025 года по времени Восточного побережья США (07.01 мск).

    Напомним, по данным на конец 2023 года, базирующиеся в США инвесторы владели российскими ценными бумагами на 30,496 млрд долларов.

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    30 сентября 2024, 03:36 • Новости дня
    Суд арестовал имущество бизнесмена по делу Кузнецова

    Суд арестовал недвижимость Льва Мартиросяна на сумму более 50 млн рублей по делу генерала Кузнецова

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд арестовал имущество бизнесмена Льва Мартиросяна по делу о взятке для генерала Кузнецова, включая недвижимость и транспорт.

    Столичный суд наложил арест на имущество краснодарского предпринимателя Льва Мартиросяна, обвиняемого в даче взятки генералу Юрию Кузнецову, сообщает ТАСС.

    Согласно документам, арестована недвижимость на сумму более 50 млн рублей, в том числе жилой дом и две квартиры в Краснодаре, а также земельный участок и автомобиль BMW X5.

    Решение суда касалось обеспечения исполнения возможного обвинительного приговора и предотвращения потенциальной растраты имущества. Представитель прокуратуры поддержал следователя в суде, подтверждая необходимость таких мер. Мартиросян заявляет о своей невиновности, называя обвинения «коммерческим проектом».

    По версии следствия, взятка в виде недвижимости была получена генералом Кузнецовым за помощь в заключении контрактов с Краснодарским высшим военным училищем на 372 млн рублей. Кузнецов и Мартиросян познакомились в период работы последнего в продовольственной службе училища. Кузнецов, арестованный в мае, обвиняется в получении взятки, а Мартиросян – в ее даче.

    Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генштаба с 2010 по 2023 год, отвечая за защиту государственной тайны. В мае 2023 года он был назначен начальником управления кадров Минобороны.

    Ранее сообщалось, что квартиру дочери начальника управления кадров Минобороны Кузнецова арестовали

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    30 сентября 2024, 11:22 • Новости дня
    Генштаб заявил об освобождении призывников от задач СВО в новых регионах

    Генштаб: Призывников не отправят на спецоперацию в новых регионах России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие по призыву не будут участвовать в СВО в новых регионах, а призывная кампания пройдет в установленные сроки с 1 октября по 31 декабря 2024 года, сообщил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС вице-адмирал Владимир Цимлянский.

    По его словам, военнослужащие по призыву не будут привлекаться для выполнения задач специальной военной операции (СВО) в новых регионах, передает ТАСС. Цимлянский подчеркнул, что это касается всех, кто проходит военную службу по призыву.

    Осенняя призывная кампания пройдет с 1 октября по 31 декабря 2024 года. Исключение составят граждане, проживающие в районах Крайнего Севера, где призыв начнется с 1 ноября. Срок службы по призыву останется прежним – 12 месяцев. Отправка призывников со сборных пунктов начнется с 15 октября.

    Подводя итоги весеннего призыва, Цимлянский отметил, что план по призыву был выполнен в полном объеме, на службу было призвано 150 тыс. человек. Оповещение призывников будет осуществляться повестками – как лично врученными, так и заказными письмами.

    Цимлянский также сообщил, что призывники смогут обжаловать решения призывных комиссий в досудебном порядке через портал «Госуслуги» или в письменной форме через многофункциональные центры. Все военнослужащие, выслужившие срок службы, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стартовала работа сайта реестра электронных повесток, который содержит информацию обо всех направленных повестках. До этого президент России Владимир Путин дал поручение Минобороны провести осенний призыв в армию 2024 года с использованием государственной инфосистемы единого реестра повесток. Кроме того, Путин потребовал обеспечить автоматическое подтверждение права на отсрочку от призыва, что также отражено в перечне его поручений по вопросам призыва граждан на военную службу.

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    30 сентября 2024, 13:03 • Новости дня
    Кремль перенаправил вопрос о срочниках в Минобороны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о направлении срочников в приграничные регионы, включая Курскую область, следует адресовать Министерству обороны, а не Кремлю.

    Дмитрий Песков заявил, что вопрос о том, будут ли призванные в рамках осеннего призыва срочники направляться в приграничные регионы, включая Курскую область, должен быть адресован Министерству обороны России, передает ТАСС.

    Ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС вице-адмирал Владимир Цимлянский подтвердил, что военнослужащие по призыву не будут участвовать в специальной военной операции в новых регионах.

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    30 сентября 2024, 22:32 • Новости дня
    Арестован экс-глава авиационно-технической службы Росгвардии

    В Москве арестован экс-глава авиационно-технической службы Росгвардии по делу о мошенничестве

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший начальник авиационно-технической службы Росгвардии Олег Гамаюнов арестован 235-м гарнизонным военным судом на два месяца по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

    Бывший начальник авиационно-технической службы Росгвардии полковник Олег Гамаюнов арестован в Москве, сообщает ТАСС.

    Решение об аресте на два месяца принял 235-й гарнизонный военный суд в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

    Как сообщили в правоохранительных органах, Гамаюнов обвиняется в преступлении по части четвертой статьи 159 Уголовного кодекса России, касающейся мошенничества в особо крупном размере.

    «Военный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – отметил источник агентства.

    Судебное заседание прошло в закрытом режиме, поэтому в суде не смогли уточнить текущую должность Гамаюнова. Известно, что арест продлится до 26 ноября, в то время как следственные действия продолжаются.

    Ранее сообщалось, что бывший подчиненный экс-замминистра обороны России Тимура Иванова Антон Филатов задержан после командировки в Китай.

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    30 сентября 2024, 23:05 • Новости дня
    США допустили до 600 жертв от урагана «Хелен»

    Власти США оценили возможное число жертв урагана «Хелен» в 600 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация США заявила о возможности того, что число жертв урагана «Хелен» на юго-востоке страны может достигнуть 600, однако точные данные пока отсутствуют, так как многие люди числятся пропавшими без вести.

    Администрация Соединенных Штатов допускает, что число жертв урагана «Хелен», который обрушился на юго-восток страны, может достичь 600 человек, передает ТАСС. Об этом сообщила советник Министерства внутренней безопасности США Лиз Шервуд-Рэндалл на брифинге для журналистов в Белом доме.

    Она подчеркнула, что пока не может подтвердить эту информацию, так как значительное число людей числится пропавшими без вести.

    По данным властей, число подтвержденных погибших от урагана уже достигло 116 человек.

    Вместе с тем, более 2 млн жителей штатов Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролина, а также Вирджиния продолжают оставаться без электричества. Эти данные подтвердил мониторинговый ресурс PowerOutage.us.

    Ураган «Хелен» обрушился на малонаселенный район Биг-Бенд во Флориде в пятницу утром (по местному времени) и сперва достиг четвертой категории по шкале Саффира – Симпсона, но вскоре ослаб сначала до первой категории, а затем до тропического шторма.

    Ранее сообщалось, что число жертв урагана «Хелен» в США достигло 90 человек.

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    30 сентября 2024, 23:11 • Новости дня
    Полковнику Гамаюнову вменили ущерб на 80 млн рублей

    Бывший начальник Росгвардии Гамаюнов подозревается в мошенничестве на 80 млн рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Следствие обвиняет полковника Гамаюнова в мошенничестве на сумму более 80 млн рублей при выполнении гособоронзаказа на поставки Росгвардии летно-технических комплексов.

    Как передает ТАСС, полковника Олега Гамаюнова обвиняют в мошенничестве при выполнении гособоронзаказа на поставки Росгвардии.

    По данным следствия, ущерб, нанесенный ведомству, составил более 80 млн рублей. В рамках уголовного дела речь идет о поставках летно-технических комплексов, известных как «домики».

    Собеседник агентства сообщил, что следствие продолжается. В данный момент осуществляется сбор доказательств причастности Гамаюнова не только к данному преступлению, но и к возможным аналогичным деяниям.

    Офицеру предъявлено обвинение, его действия тщательно изучаются правоохранительными органами.

    Ранее сообщалось, что бывший начальник авиационно-технической службы Росгвардии Олег Гамаюнов арестован 235-м гарнизонным военным судом на два месяца по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

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    Балтийские порты поднимут сельскохозяйственный экспорт России

    Традиционно российское зерно экспортировалось через черноморские порты. Однако в России начался настоящий бум строительства зерновых терминалов на Балтике. И не последнюю роль в этом сыграл разрыв отношений с Европой. Зачем российские компании строят мощности для экспорта зерновых на севере, а не на юге страны? И как это поможет в том числе развитию Северного морского пути? Подробности

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    Элита со знаком качества. Герой СВО как символ современной России

    В середине сентября Владимир Путин издал указ о назначении ветерана СВО, Героя России Артура Орлова новым председателем правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Обычная кадровая новость, каких много? С одной стороны, да. Россия – огромная страна, в политической сфере которой постоянно происходит кадровая ротация. Но в данном случае гораздо более важной является «другая сторона» вопроса. Подробности

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    Как дерзкая операция водолазов подарила ВМФ СССР ценнейший трофей

    Ровно 80 лет назад, 30 сентября 1944 года, вышел приказ командующего Краснознаменным Балтийским флотом адмирала Трибуца о награждении водолазов, поднявших вражескую подводную лодку. Это была поистине уникальная и героическая операция, проведенная на дне моря под непрерывным обстрелом противника. Как она была организована и почему привела к важнейшим для всего ВМФ СССР результатам? Подробности

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    Австрия открыла счет поражений либералов в Европе

    Правая Австрийская партия свободы, выступающая против антироссийских санкций, победила на парламентских выборах в стране. Теперь, по мнению экспертов, ей предстоит вступить в коалицию с другими политическими силами. Что значит поражение австрийских либералов и как оно отразится на европейской политике? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Австрия проголосовала за Россию и против Украины

      На выборах в Австрии победу одержала Австрийская партия свободы Герберта Кикля, который является категорическим противником антироссийских санкций и поддержки Украины со стороны ЕС. При этом его называют «фашистом», а в европрессе пишут о «реванше фашизма в Австрии».

    • Китай и Бразилия объединились против Зеленского

      Представители Китая и Бразилии заявили о создании платформы «Друзья мира», к которой они пригласили присоединиться другие страны. Цель объединения – завершить конфликт на Украине. Что это значит? И почему Владимир Зеленский резко против?

    • Способен ли Иран предать Россию

      Одной из главных «звезд» высокой недели ООН в Нью-Йорке неожиданно стал новый президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он явно желает примирения с Западом и готов критиковать Москву. Что означают его заявления? Может ли Иран предать Россию?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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