Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.16 комментариев
Маневр Су-35С напугал пилота F-16 США
Российский Су-35С испугал пилота F-16 США над Беринговым морем
Маневр российского пилота Су-35С, зафиксированный над нейтральными водами Берингова моря, вызвал испуг у пилота F-16 ВВС США, который оказался слишком близко к Ту-95МС.
Об инциденте в небе над Беринговым морем сообщает РИА «Новости». Российский пилот Су-35С совершил маневр, который заставил пилота американского истребителя F-16 нервничать.
Ситуация развивалась вблизи западного побережья Аляски, когда F-16 приблизился к российскому стратегическому ракетоносцу Ту-95МС, выполнявшему плановый полет.
В Пентагоне маневр российского летчика назвали «холодящим душу» и охарактеризовали его как «непрофессиональный и опасный». Однако российская сторона считает действия своего пилота филигранными и не видит в них нарушений.
Такие инциденты на границе воздушных пространств двух стран не редкость, но обычно они заканчиваются без серьезных последствий.
Отмечается, что подобные маневры нередко используются для демонстрации силы и возможности контролировать воздушное пространство.
Это также напоминает об укреплении военного присутствия стран в регионе и значении стратегических полетов в поддержании безопасности.
Ранее сообщалось, что маневры российского истребителя Су-35 напугали экипаж польского самолета.