  • Новость часаЛавров подтвердил соблюдение Россией ограничений по ядерным арсеналам
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    В Германии начались репрессии за трансляцию российских каналов
    Эксперт рассказал о будущем «Хезболлы» без Насруллы
    Россия предъявила претензии по «Северным потокам» четырем странам
    Погиб экс-боец ЦАХАЛ, служивший в ДНР под позывным «Моссад»
    Лавров объяснил бессмысленность войны с ядерной державой
    Дипломаты выстроились в очередь, чтобы пожать руку Лаврову после выступления в ООН
    Эксперт: Обезглавить «Хезболлу» помогли в ближайшем круге Насраллы
    Швейцария поддержала мирную инициативу Китая и Бразилии
    Танкисты «Ахмата» остановили наступление ВСУ под Суджей
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как приватизировали Европу

    «План Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века. В этом году ему исполнилось сто лет.

    12 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Порошенко готовится к выборам Зеленского

    Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.

    2 комментария
    Никита Коваленко Никита Коваленко Армению нельзя игнорировать

    Для великих держав не существует вариантов не замечать проблему или ждать, когда она сама собой рассосется. Тем более если речь идет о соседних странах. Перефразируя бородатую шутку – если мы не выстроим отношения с ближним зарубежьем, то это сделают солдаты НАТО. Уже проверено.

    15 комментариев
    29 сентября 2024, 05:52 • Новости дня

    Авиабаза США в Сирии подверглась атаке из Ирака

    Tекст: Антон Антонов

    Беспилотник из Ирака атаковал авиабазу США в районе газового месторождения Конико в Сирии, сообщил источник в службах безопасности.

    База находится в провинции Дейр-эз-Зор. Указывается, что БПЛА летел из Ирака, но был сбит ПВО. Сообщается, что никто не пострадал, ущерб базе нанесен не был. Атака произошла после долгого перерыва, связанного с обязательством иракских группировок перед правительством не нападать на объекты США, РИА «Новости» со ссылкой на Shafaq News.

    Напомним, Соединенные Штаты сообщили, что они и их союзники решили завершить «военную миссию глобальной коалиции» в Ираке. При этом подчеркивается, что «Соединенные Штаты не выводят войска из Ирака».

    Ситуация на Ближнем Востоке в очередной раз обострилась, когда Израиль на фоне продолжающейся военной операции в Секторе Газа нанес удары по Ливану и убил генсека «Хезболлы» Хасана Насруллу.


    28 сентября 2024, 12:21 • Новости дня
    Россия предъявила претензии по «Северным потокам» четырем странам

    МИД: Россия направила досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии по «Севпотокам»

    Россия предъявила претензии по «Северным потокам» четырем странам
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россия предъявила досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии по терактам на газопроводах «Северные потоки», заявив о нарушении международных договоров, сообщает официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По ее словам, Россия базирует свои требования на Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года, передает РИА «Новости».

    «Российская Федерация официально предъявила досудебные претензии на основании международных конвенций, касающихся терроризма», – отметила Захарова. Она подчеркнула, что на очереди и другие государства, которые могут быть причастны к терактам.

    Захарова добавила, что подрывы газопроводов «Северные потоки» – это акт международного терроризма, подпадающий под международные договоры, требующие от государств предотвращения таких актов и сотрудничества в расследованиях.

    Спикер МИД отметила, что данные обязательства не выполняются. В частности, Швейцария, где зарегистрирована компания-оператор, не пыталась расследовать теракт, а Дания и Швеция свернули свои расследования, не обнародовав результаты.

    Захарова также отметила, что Германия, где находятся конечные точки газопроводов, не предоставила позитивных результатов расследования.

    Более того, по словам представителя МИД, ордеры на арест подозреваемых, разосланные Германией, не были исполнены, и как минимум один подозреваемый скрылся в Украине.

    Ранее сообщалось, что в ФРГ выданы ордера на арест по делу «Северных потоков». По данным Spiegel, операция по подрыву газопровода обошлась почти в 300 тыс. долларов. План диверсии утверждал экс-главком вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

    Напомним, Служба внешней разведки России заявила о получении новых данных, подтверждающих причастность англосаксов к диверсиям.

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    28 сентября 2024, 11:22 • Новости дня
    Президент Грузии назвала Россию «ненормальной страной»
    Президент Грузии назвала Россию «ненормальной страной»
    @ IMAGO/Martin Pedaja/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию «ненормальной страной», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси

    «Россия должна понять, что у нее есть границы и уважать соседей. Это единственный путь, чтобы Россия развивалась и стала нормальной страной», – заявила она.

    По ее словам, «Россия – единственная страна, которая все время открывает новые фронты против соседей».

    «Европа не может жить рядом с ненормальной страной, – заявила Саломе Зурабишвили, находящаяся в оппозиции к правительству «Грузинской мечты». – Это неприемлемо, если мы хотим мира, благополучия и развития».

    Она сказала, что «борьба Украины оружием при поддержке Европы и США не может завершится поражением».

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    28 сентября 2024, 13:20 • Видео
    Способен ли Иран предать Россию

    Одной из главных «звезд» высокой недели ООН в Нью-Йорке неожиданно стал новый президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он явно желает примирения с Западом и готов критиковать Москву. Что означают его заявления? Может ли Иран предать Россию?

    Коментарии (0)
    28 сентября 2024, 13:12 • Новости дня
    ВС России нанесли удар «Кинжалом» по аэродромной инфраструктуре ВСУ
    ВС России нанесли удар «Кинжалом» по аэродромной инфраструктуре ВСУ
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Вооруженные Силы России накануне нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по аэродромной инфраструктуре ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Удар наносился с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» и ударных беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Как отметили в оборонном ведомстве, все цели удара были достигнуты, назначенные объекты поражены.

    Ранеев Минобороны сообщили, что российские военные нанесли удар по «Южмашу» в Днепропетровске с помощью оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», уничтожив три склада боеприпасов ВСУ.

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    28 сентября 2024, 14:47 • Новости дня
    В Пакистане разбился вертолет Ми-8 с россиянами
    В Пакистане разбился вертолет Ми-8 с россиянами
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Зафрахтованный пакистанской нефтяной компанией вертолет Ми-8 с российскими пилотами разбился в округе Северный Вазиристан, сообщает Geo News.

    По данным издания, в результате крушения вертолета погибли шесть человек, восемь получили ранения, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что вертолет принадлежал пакистанской компании Mari Petroleum Limited и выполнял задачи по разведке и добыче нефти.

    Как отметили в компании, причиной крушения стали технические неисправности.

    Ранее в Амурской области ранее произошла катастрофа вертолета Robinson R66, в результате которой погибли пилот и два пассажира.

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    28 сентября 2024, 19:54 • Новости дня
    Дипломаты выстроились в очередь, чтобы пожать руку Лаврову после выступления в ООН

    Захарова: К Лаврову выстроилась очередь из желающих пожать руку после выступления в ООН

    После выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН к Сергею Лаврову выстроилась очередь из представителей иностранных государств, стремящихся пожать ему руку, сообщила представитель МИД Мария Захарова.

    Министра иностранных дел Сергея Лаврова окружила толпа представителей различных стран после его выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

    Захарова отметила, что после выступления Лаврова к нему выстроилась настоящая очередь из желающих пожать ему руку. Она также опубликовала фотографию, на которой видно, как толпа иностранных представителей встречает Лаврова тепло и с интересом.

    Этот факт подчеркивает значимость выступления Лаврова на международной арене и его влияние на мировое сообщество. Генассамблея ООН оказалась площадкой, где российский министр сумел привлечь к себе внимание и расположение множества иностранных коллег.

    В частности, Лавров на Генассамблее ООН потребовал расследования обстоятельств диверсий на газопроводах «Северные потоки» и провокации в Буче, подчеркнув, что такие действия затрагивают глобальную безопасность.

    Также он выразил крайнюю тревогу по поводу убийства лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы, назвав это политическим убийством.

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    28 сентября 2024, 07:59 • Новости дня
    «Друзья мира» обратились с призывом к России и Украине

    Платформа «Друзья мира» призвала Россию и Украину уважать законные интересы друг друга

    «Друзья мира» обратились с призывом к России и Украине
    @ Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Платформа «Друзья мира» считает, что России и Украине следует уважать законные интересы и территориальную целостность друг друга, заявил глава МИД Китая Ван И в Нью-Йорке на совместном выступлении со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом.

    «Мы призываем Россию и Украину исходить из фундаментальных и долгосрочных интересов своих народов, уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность друг друга в соответствии с целями и принципами Устава ООН, учитывать разумные и законные интересы друг друга», – приводит слова Ван И ТАСС.

    Ван И подчеркнул необходимость предотвращения эскалации конфликта. Он призвал  четко выступать против применения оружия массового уничтожения и атак на гражданскую атомную инфраструктуру. Он заявил: «Крайне важно способствовать охлаждению ситуации, не допускать разрастания поля боя».

    Кроме того, министр отметил, что мировое сообщество все больше осознает недопустимость дальнейшей эскалации и необходимость предотвращения раскола и конфронтации. Ван И добавил, что «Бразилия, Китай, ЮАР, Египет, Индонезия, Турция и другие страны глобального Юга» запустили платформу «Друзья мира» для решения украинского кризиса.

    Платформа также выступает против произвольного введения односторонних санкций под предлогом причастности к украинскому кризису.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ван И в ходе встречи с Аморимом в Нью-Йорке сообщил, что Китай и Бразилия с другими странами Глобального Юга организовали платформу «Друзья мира» для урегулирования конфликта на Украине.

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    28 сентября 2024, 11:48 • Новости дня
    Spiegel назвал выступление Зеленского перед Трампом позорным

    Spiegel описал выступление Зеленского на встрече с Трампом как позорное и безрезультатное

    Spiegel назвал выступление Зеленского перед Трампом позорным
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Во время встречи в Нью-Йорке между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом было отмечено отсутствие «химии», а выступление Зеленского назвали «позорным», особенно на фоне заявлений Трампа о хороших отношениях с Путиным, пишут СМИ.

    Обозреватель журнала Spiegel назвала встречу Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Нью-Йорке неудачной, подчеркнув отсутствие взаимопонимания между ними, передает ТАСС. В статье говорится: «Напряженное и неловкое совместное выступление опять-таки показало, что между этими двумя мужчинами вообще нет никакой химии». Зеленский, по мнению издания, выглядел неловко, когда Трамп упоминал о хороших отношениях с Владимиром Путиным.

    В статье также подчеркивается, что выступление Зеленского стало одной из самых провальных моментов его поездки в США. Встреча на полях Генассамблеи ООН с лидерами многих стран, включая премьер-министра Индии Нарендру Моди, не привела к значимым результатам. Президент США Джо Байден отказался разрешить нанесение ударов вглубь России американским оружием, а план Зеленского был воспринят в Белом доме с осторожностью.

    Переговоры Зеленского и Трампа продолжались около часа в Trump Tower. В это время политическая ситуация в США также остается напряженной. Выборы президента США назначены на 5 ноября, и Трамп, утвержденный кандидатом от республиканцев, выступает против вице-президента Камалы Харрис, кандидата от демократов. Трамп критиковал демократов за их неспособность разрешить украинский конфликт.

    Сам украинский лидер Владимир Зеленски заявил, что провел содержательную встречу с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, цели, который ставил перед собой Владимир Зеленский перед визитом в США, выполнить не удалось: в его «исторических» встречах с американцами не оказалось ничего исторического.

    Коментарии (8)
    28 сентября 2024, 11:38 • Новости дня
    ВСУ начали применять новую тактику налетов на Энергодар

    Сеновоз: ВСУ начали групповые атаки беспилотников на Энергодар с интервалом в 10-15 минут

    ВСУ начали применять новую тактику налетов на Энергодар
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Украинские боевики применили тактику последовательных атак дронами на Энергодар, запуская до пяти беспилотников с интервалом в 10-15 минут для достижения целей.

    Украинские военные начали применять новую тактику ударов дронами по городу Энергодар, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы городской администрации Эдуарда Сеновоза.

    По его словам, ВСУ атакуют город группами беспилотников, за один раз применяя до пяти дронов. Удары наносятся с интервалом в 10-15 минут, чтобы увеличить эффективность атак. Эти удары создают дополнительные сложности для защитников города и увеличивают риск для мирных жителей.

    Ранее Следственный комитет России сообщил, что 25 сентября ВСУ уже проводили подобные атаки, нанося удары по жилым домам в Энергодаре. Беспилотники дважды целились в один из домов в момент работы там оперативных служб.

    Ранее в Энергодаре из-за обстрелов ВСУ были повреждены подстанции, что привело к серьезным перебоям с электроснабжением и водоснабжением города.

    До этогоболее десяти беспилотников ВСУ пытались атаковать территорию Энергодара, который является городом-спутником Запорожской АЭС.

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    28 сентября 2024, 21:43 • Новости дня
    Лавров отреагировал на призыв Стубба исключить Россию из СБ ООН

    Лавров назвал призывы Стубба исключить Россию из Совбеза ООН словами «горячего финского парня»

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявления президента Финляндии Александера Стубба о необходимости лишить России права голоса в СБ ООН словами «горячего финского парня».

    По словам Лаврова, подобные заявления не являются удивительными, поскольку представители Финляндии, как отметил министр, обладают своим особым менталитетом.

    «Ну, горячие финские парни, они, так сказать, особый народ», – сказал Лавров в ответ на вопрос журналистов о позиции Стубба, передает ТАСС.

    Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что у Украины есть основания ставить вопрос об исключении России из Совета Безопасности ООН.

    Коментарии (17)
    28 сентября 2024, 18:07 • Новости дня
    Эксперт: Обезглавить «Хезболлу» помогли в ближайшем круге Насраллы

    Эксперт Данильян: Обезглавить «Хезболлу» помогли в ближайшем круге Насраллы

    Эксперт: Обезглавить «Хезболлу» помогли в ближайшем круге Насраллы
    @ Bilal Jawich/XinHua/Global Look Press

    «Хезболла», скорее всего, имеет дело с «врагом изнутри», подсказавшим местоположение Хасана Насраллы, которое всегда держится в строжайшем секрете, заявила газете ВЗГЛЯД эксперт АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества» Ая Данильян, комментируя гибель лидера ливанского движения «Хезболла».

    «Сейид Хасан», как еще называли главу «Хезболлы», был, пожалуй, самым известным лидером главной шиитской силы страны и возглавлял организацию и шиитскую политическую партию Ливана более 30 лет. Очевидно, что оправляться от такого удара и движению, и стране в целом придется очень долго», – отметила Данильян.

    «Этой спецоперацией ЦАХАЛ и «Моссад» фактически реабилитировались после 7 октября, когда атака ХАМАСа застала руководство Израиля врасплох. Вообще все атаки, начиная с убийства лидера ХАМАСа Исмаила Хании, а затем и «пейджерная атака» позволяют говорить о том, что весь год ЦАХАЛ активно пытался восстановить репутацию», – добавила она.

    «Скорее всего, в этот раз «Хезболла» имеет дело с «врагом изнутри», подсказавшим местоположение Насраллы, которое всегда держится в строжайшем секрете. Причем этот «кто-то», вероятно, из ближайшего круга: член семьи, ближайший соратник, словом, очень приближенное лицо, – предположила эксперт. – Если это действительно так, то для Ливана это плохие новости. Но Израилю не стоит считать убийство Насраллы решительной победой: «обезглавить» врага можно, но само движение не перестанет существовать. Насралла, как и все руководство движения, всегда был готов к такому исходу: у него есть несколько заместителей, которые готовы в ту же секунду занять его место. Да и он сам был не первым лидером движения, а третьим, просто сумел оставаться у власти дольше всех».

    «В настоящий момент главный вопрос на повестке дня – ответ Ирана, чьим сателлитом и инструментом внешней политики Хезболла является много лет. С одной стороны, после такого события ответ должен быть очень серьезным, однако фактическое молчание Ирана после убийства Хании в Тегеране наводит на мысль о том, что действительно радикальные меры вряд ли будут приняты. Несмотря на то, что событий, которые могли бы стать «казус белли» уже было достаточно, а часы, которые ведут обратный отсчет до уничтожения Израиля, все еще стоят в Тегеране, Иран пока что не рискует отвечать.

    Ответ на вопрос «почему?» очень простой. За Израилем все еще стоят США, так что начало большой войны Ирану будет стоить очень дорого», – заключает эксперт.

    Ранее движение «Хезболла» подтвердило смерть Хасана Насруллы в результате израильской атаки на Бейрут.

    Ранее израильские СМИ сообщали, что ВВС Израиля сбросили более 80 бомб весом в тонну каждая для ликвидации Насруллы.

    МИД России обвинил Израиль в политическом убийстве лидера «Хезболла» Хасана Насруллы и подчеркнул, что вся ответственность за возможную эскалацию на Ближнем Востоке ляжет на израильские власти.

    Коментарии (11)
    28 сентября 2024, 08:54 • Новости дня
    В Одесской области зафиксирован удар по санаторию с наемниками
    В Одесской области зафиксирован удар по санаторию с наемниками
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Александра Юдина

    В Одесской области зафиксировали удар по санаторию в Сергеевке, где находились наемники, сообщил представитель сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, в Сергеевке произошел удар по санаторию, который использовался как пункт временной дислокации ВСУ с иностранными наемниками, передает ТАСС.

    «В Сергеевке прилетело по одному из санаториев. Знатно прилетело», – заметил он.

    Ранее ВС России нанесли удар по сосредоточению иностранных наемников ВСУ под Харьковом.

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    28 сентября 2024, 19:11 • Новости дня
    Эксперт рассказал о будущем «Хезболлы» без Насруллы

    Эксперт Семенов: Рано или поздно Насрулла должен был попасть в капкан Израиля

    Эксперт рассказал о будущем «Хезболлы» без Насруллы
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Андрей Резчиков

    Я бы не ставил знак равенства между убийством руководства «Хезболлы» и нанесением движению поражения, иранские офицеры в любой момент могут начать руководить всеми его военными операциями, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. В субботу в Ливане официально подтвердили гибель генсека «Хезболлы» Хасана Насруллы.

    «Я бы не ставил знак равенства между убийством всего руководства «Хезболлы» и нанесением движению поражения. Израиль действует так, чтобы был больший резонанс, страна готовилась к этим операциям с 2006 года, вычисляла все точки, где находились бункеры «Хезболлы», выжидая момент для нанесения удара. Рано или поздно Насрулла должен был попасть в этот капкан», – считает востоковед Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

    «Мы говорим о гибели руководства, которое не является самой «Хезболлой», тем более во всех структурах управления движения находятся иранские офицеры, которые в любой момент могут быть направлены в штаб и начать руководить всеми военными операциями движения», – пояснил собеседник.

    Большое количество командиров, отвечающие за боевые операции «Хезболы», численность которой насчитывает десятки тысяч человек, не убиты и «находятся в боевых рядах, штабах». «Именно на этих командирах держится вся военная структура «Хезболлы», а не на публичных фигурах. Все планы, военные операции и детали прорабатываются не руководством, а на уровне штабов», – пояснил спикер.

    Политолог отметил, что операция против руководства «Хезболлы» проводилась Израилем в несколько этапов, в ходе которых также были ликвидированы командующий сил «Радван» Али Ахмед Хассин и командующий воздушными силами движения Мухаммад Хуссейн Сарур. «Сейчас удар был нанесен по главному штабу. Операция против «Хезболлы» была важна для премьер-министра Израилья Биньямина Нетаньяху, который год не мог справиться с ХАМАС, а тут такие успехи на Северном фронте», – подчеркнул Семенов.

    Однако в более далекой перспективе удержание «Хезболлой» позиций на юге Ливана будет победой движения, которое может быстро выбрать нового генсека вместо Насруллы. «Движение может возглавить двоюродный брат Насруллы Хашем Сафиеддин. Есть целая группа кандидатов, которые тоже могут возглавить руководство. Проблем с этим не будет», – добавил эксперт.

    В субботу ливанское движение «Хезболла» подтвердило смерть своего лидера Хасана Насруллы, который погиб пятницу в результате атаки на Бейрут. «Господин Хасан Насрулла, генеральный секретарь «Хезболлах», присоединился к великим и бессмертным мученикам, которыми он руководил на протяжении почти тридцати лет», – указано в заявлении.

    Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации Насруллы в результате авиаудара по штабу организации в ливанской столице. На бункер генсека в районе Дахия под жилым зданием было сброшено более 80 бомб. В этой операции участовали истребители F-15I.

    МИД упрекнул Израиль в политическом убийстве и подчеркнул, что вся ответственность за возможную эскалацию на Ближнем Востоке ляжет на власти страны. «Данная силовая акция чревата еще большими драматическими последствиями для Ливана и всего Ближнего Востока», – говорится в заявлении МИД России.

    «Хезболла» начала обстреливать Израиль ракетами в поддержку Газы на следующий день после того, как боевики ХАМАС совершили беспрецедентное нападение на Израиль 7 октября прошлого года. Тогда погибло около 1,2 тыс. человек и было похищено еще 250. С тех пор обе стороны участвовали в трансграничных ударах, которые постепенно усиливались и привели к перемещению десятков тысяч мирных жителей по обе стороны границы.

    64-летний Хасан Насрулла возглавлял «Хезболлу» более 30 лет и за эти годы превратился в харизматичного стратега, который укрепил связи с лидерами в Иране и ХАМАС. Под руководством Насраллы «Хезболла», которую на Западе считают террористической организацией, также политически расширилась. После окончания гражданской войны в Ливане в 1990 году Насрулла постепенно превратил организацию в «государство в государстве» с развитой сетью социального обеспечения школ, поликлиник, жилых домов в бедных и преимущественно шиитских частях Ливана.

    После обострения ситуации на Ближнем Востоке Насрулла из соображений безопасности произносил речи по видео из секретных мест. Сообщения транслировались по радио и спутниковому телевидению «Хезболлы».

    В своем последнем выступлении по телевидению 19 сентября он обвинил Израиль в операции по подрыву пейджеров и раций, в результате чего погибли десятки солдат «Хезболлы» и были ранены несколько тысяч человек. Он также поклялся, что «возмездие придет».

    У Насруллы остались жена Фатима Яссин, трое сыновей и несколько внуков. Его старший сын Хади был убит в 1997 году в ходе боя с израильскими войсками, а его дочь Зейнаб погибла в пятницу в результате авиаудара по Бейруту.

    Коментарии (9)
    28 сентября 2024, 06:54 • Новости дня
    Зеленский подвел итог поездки в США

    Зеленский сообщил о передаче Вашингтону всех ключевых для Украины запросов

    Зеленский подвел итог поездки в США
    @ Ting Shen/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский в видеообращении подвел итог поездке в США.

    Зеленский сообщил, что передал американской стороне свой «план победы». «Теперь на уровне наших команд мы будем работать, чтобы наполнить каждый шаг, каждое решение», – приводит его слова ТАСС.

    Он заявил, что «все ключевое для Украины – на столе у партнеров, все рассматривается». Зеленский пояснил, что речь идет о вопросах «дальнобойности», «оборонного пакета», а также антироссийских санкциях и действиях в отношении «российских активов».

    Напомним, Зеленский заявил, что до американских выборов в ноябре боевые действия на Украине не прекратятся. Американские СМИ сообщают, что влияние Зеленского в Вашингтоне снизилось.


    Коментарии (13)
    28 сентября 2024, 15:18 • Новости дня
    В Кремле заявили, что воспринимают речи о войне с Россией как позицию Запада
    В Кремле заявили, что воспринимают речи о войне с Россией как позицию Запада
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Кремль воспринимает речи о подготовке к войне с Россией как официальную позицию Запада, что влияет на понимание российской стороной западных подходов к международной ситуации, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, речи, произнесенные на высоком уровне, формируют российское понимание подходов, которыми пользуются западные страны в отношениях с Россией, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что Россия основывает свое понимание подходов западных визави, партнеров или противников на этих заявлениях. Он добавил, что это полностью отражает занимаемую позицию западных стран.

    Ранее Путин в ходе совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию заявил, что Россия сохраняет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства.

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    28 сентября 2024, 19:07 • Новости дня
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    Ранее в субботу Минобороны показало уничтожение бронемашины ВСУ дроном «Ланцет» в Курской области.

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