Один из мотивов современной европейской русофобии – элементарная зависть. В то время как западные империи развалились, эти русские упорно не хотят следовать их примеру. Хочется привести Россию к общему знаменателю – вот и весь «порядок, основанный на правилах».1704 комментария
ВСУ усилили позиции под Сватово сотней подготовленных солдат
ВСУ перебросили под Сватово в ЛНР около 100 солдат, обученных западными инструкторами
ВСУ отправили под Сватово около 100 солдат, получивших подготовку от западных инструкторов, с целью укрепления позиций и стабилизации фронта, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, командование ВСУ перебросило под Сватово в ЛНР около 100 военнослужащих, прошедших обучение под руководством иностранных инструкторов, передает ТАСС.
Он добавил, что военнослужащие прибыли в населенные пункты Дружелюбовка, Андреевка и Новомихайловка после трехмесячной подготовки на одном из полигонов на Западной Украине. Основной задачей украинских солдат является усиление подразделений в районе Макеевки в ЛНР и Невского, а также стабилизация фронта и снижение случаев самовольного оставления позиций.
Эксперт также отметил, что украинское командование предпринимает такие шаги с целью укрепления своих позиций и стабилизации ситуации на фронте, чтобы не допустить дальнейших потерь в личном составе и обеспечить контроль над стратегически важными участками.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска начали возводить новый укрепленный район на высотах вблизи Кременной в ЛНР. Российские военные за неделю отразили 38 атак ВСУ на территории ЛНР, уничтожив при этом более 12 тыс. украинских солдат и иностранных наемников, а также 20 танков, включая Leopard. Кроме того, российские военнослужащие, продвигаясь к Северску в ДНР, заняли более выгодные рубежи в районе реки Каменки и выбили подразделения ВСУ с позиций вдоль железной дороги.