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Российские войска нанесли удар ФАБами по заводу «Электросталь» в Курахово
Подполье сообщило об ударах в сторону завода «Электросталь» в подконтрольном ВСУ Курахово
Российские войска нанесли удары в сторону завода «Электросталь» в Курахово в ДНР, где ВСУ прятали украинскую технику и боекомплекты, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
По словам Лебедева, в Курахово был прилет, в том числе ФАБов. Подпольщики сообщили, что удар был нанесен в сторону завода «Электросталь», где, ВСУ прятало часть своей техники.
«В центральном складе завода хранили БК, а по слухам, в здании Главного управления проживали бандеровцы», – цитирует РИА «Новости» Лебедева.
Кроме того, по данным подполья, был нанесен удар по скоплению гусеничной техники ВСУ в селе Константинополь. Лебедев отметил, что российские войска «не пожалели пару ракет РСЗО» для техники, которую украинские войска прятали на току.
По его словам, вместе с техникой уничтожены или ранены до десяти украинских военных.
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