Так было, и так будет всегда. Полюбивший Запад отправляется на войну. Равных, мирных, добрососедских, взаимовыгодных отношений у нас с этой цивилизацией не было и не будет. И нам уже сейчас стоит серьезно подумать о том, как донести это знание до следующих поколений.12 комментариев
Азербайджан запретил въезд голосовавшим против страны депутатам ПАСЕ
Власти Азербайджана объявили персонами нон грата всех депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которые голосовали против полномочий делегации страны в организации, и запретили им въезд в страну, заявил глава пресс-службы азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде.
По его словам, если лица, голосовавшие против Азербайджана в ПАСЕ, захотят приехать в страну, им будет отказано во въезде. Так Гаджизаде прокомментировал обвинения главы делегации Германии в ПАСЕ Франка Швабе в том, что власти Азербайджана не пригласят ПАСЕ наблюдать за выборами, которые пройдут 1 сентября, передает ТАСС.
Гаджизаде подчеркнул, что прерванный мандат азербайджанской делегации в ПАСЕ является причиной, по которой наблюдатели не были приглашены на выборы.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что власти страны могут рассмотреть вопрос выхода из Совета Европы, если в течение года права азербайджанской делегации в ПАСЕ не будут восстановлены.
Напомним, в конце января Азербайджан приостановил работу в ПАСЕ в знак протеста против оспаривания ее полномочий.