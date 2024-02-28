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Алиев допустил выход Азербайджана из Совета Европы
Алиев потребовал восстановить права делегации Азербайджана в ПАСЕ
Азербайджан может рассмотреть вопрос выхода из Совета Европы, если в течение года права его делегации в ПАСЕ не будут восстановлены, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию Восточного комитета германской экономики.
Он напомнил, что Азербайджан принял решение не участвовать в сессиях ПАСЕ, поскольку Баку не будет участвовать там, где у него нет права высказать свою позицию. Алиев подчеркнул, что если в течение этого года права азербайджанской делегации не будут восстановлены, то будет всерьез рассмотрен вопрос о полном выходе из Совета Европы, передает ТАСС со ссылкой на АзерТАдж.
Ранее сообщалось, что Баку рассматривает процедуру выхода Азербайджана из Совета Европы и может отказаться признавать юрисдикцию Европейского суда по правам человека.
Напомним, в конце января Азербайджан приостановил работу в ПАСЕ в знак протеста против оспаривания ее полномочий.