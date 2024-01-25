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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мы их не предали – значит, не предали себя

    Правильно спрашивать не «зачем мы начали СВО», а «ради кого». Вот ради них. Саши, его жены и дочки Поли. Его родителей. И всех тех, кто летом 2014-го ушел умирать за идею. Мы их не предали. Значит, не предали себя.

    16 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Может ли развалиться Евросоюз

    Европейские политики, претендующие на власть в будущем, задумываются о том, как они будут строить отношения с США, Китаем или Россией на фоне стремительно меняющегося мирового порядка.

    8 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Оставьте бесовщину бандеровцам

    Помолитесь о погибших русских летчиках, русских солдатах и простите погибших сегодня врагов. Они уже отвечают не перед нами.

    20 комментариев
    25 января 2024, 19:28 • Новости дня

    Азербайджан решил выйти из Совета Европы и ЕСПЧ

    АПА: Баку рассматривает процедуру выхода из Совета Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Баку рассматривает процедуру выхода Азербайджана из Совета Европы и может отказаться признавать юрисдикцию Европейского суда по правам человека, сообщает агентство АПА.

    Источники в правительстве Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы сообщили, что после ограничения полномочий азербайджанской делегации в ПАСЕ, Баку не намерен мириться с несправедливым отношением, готов выйти из Совета Европы в целом и отказаться признавать решения Европейского суда по правам человека, передает РИА «Новости».

    Ранее Азербайджан приостановил работу в ПАСЕ в знак протеста против оспаривания ее полномочий.

    Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз обеспокоен претензиями президента Азербайджана Ильхама Алиева на территории Армении, любое нарушение суверенитета Еревана будет встречено серьезными последствиями для Баку.

    25 января 2024, 12:08 • Новости дня
    В Совфеде ответили Боррелю на призывы о поставке Украине дальнобойных ракет

    Сенатор Долгов: Поставщики ракет Украине стали соучастниками военных преступлений

    В Совфеде ответили Боррелю на призывы о поставке Украине дальнобойных ракет
    @ Philipp von Ditfurth/DPA/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Украина использует западное оружие для убийства мирных россиян, а также собственных граждан. Поэтому те, кто призывает к поставкам ВСУ дальнобойных ракет, становятся соучастниками военных преступлений офиса Зеленского. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее в ЕС призвали поставить Украине дальнобойные ракеты.

    «Боррель – это провокатор и поджигатель войны. Вот так выглядит главный дипломат Евросоюза. Он призывает к поставкам дальнобойных ракет, которые будут использоваться для убийства россиян. Более того, украинская власть не жалеет и собственных граждан. ВСУ обстреливают свои же позиции, ПВО попадает в дома мирных жителей, а накануне был сбит самолет с украинскими пленными», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Сегодня никакого будущего у этого Евросоюза нет. Политически организация превратилась в филиал Госдепа США. Байдену перед грядущими президентскими выборами нужны провокации, и ЕС под давлением Вашингтона может совершенно спокойно поставить Украине оружие для таких акций», – отметил он.

    «Западные лидеры, поставляющие оружие Украине, – это соучастники военных преступлений. И они должны понести наказание за свои деяния. Вопрос остается только в форме ответственности, но это будет решаться уже после достижения целей СВО», – подчеркнул собеседник.

    «Однако наказание для таких лидеров может прийти и раньше. Собственные граждане не дадут этим политикам удержаться у власти. Например, ходят слухи о скорой отставке Шольца. Его партия теряет рейтинги, а сам канцлер стал «политическим трупом». Западные руководители – банкроты в глазах своих избирателей», – резюмировал Долгов.

    Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что на Украину необходимо отправлять системы запуска ракет большой дальности и другие современные вооружения. Он добавил, что иногда действия ЕС были слишком медленными, поэтому ВСУ обеспечивались только основными боеприпасами.

    Дипломат отметил, что необходимо изменить парадигму и отойти от поддержки офиса Зеленского по принципу «столько, сколько необходимо». Он призвал Евросоюз наращивать усилия, «чтобы у Украины было все, пока она не одержит победу».

    Боррель подчеркнул, что смена парадигмы должна быть связана с «возрождением европейской оборонной индустрии». Он признал, что война на Украине показала, что этот сектор даже близко не готов к вызовам, с которыми столкнулся ЕС. По мнению политика, оборонные расходы сообщества увеличились на 40% по сравнению с минимумом 2014 года, но этого недостаточно, поскольку «победа Украины» является «лучшей гарантией безопасности в Европе».

    Напомним, днем ранее стало известно о крушении самолета Ил-76, который перевозил украинских пленных для обмена. В Минобороны заявили, что авиакатастрофа в Белгородской области является терактом, совершенным киевским режимом. Там подчеркнули, что украинское руководство знало о том, что в среду самолетом Военно-транспортной авиации украинские военнопленные будут доставлены в Белгород.

    Всего на борту было 65 пленных, перевозимых в регион для обмена, шесть членов экипажа самолета, а также трое сопровождающих. ВСУ поразили самолет с помощью зенитного ракетного комплекса, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале. В российском МИД заверили, что все соучастники теракта будут найдены и понесут наказание.

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    24 января 2024, 18:04 • Новости дня
    Азербайджан приостановил работу своей делегации в ПАСЕ
    Азербайджан приостановил работу своей делегации в ПАСЕ
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Азербайджан приостановил работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в знак протеста против оспаривания ее полномочий, заявление делегации было зачитано на заседании ПАСЕ.

    В заявлении говорится, что «ПАСЕ используется как платформа для нападок на некоторые государства-члены». Азербайджан считает, что инициатива по оспариванию полномочий делегации страны является частью этой «порочной кампании», передает ТАСС.

    «Мы также рассматриваем эту инициативу как преднамеренную и неприемлемую попытку необоснованного вмешательства в текущий избирательный процесс в Азербайджане», – говорится в заявлении делегации. Азербайджан прекратил свое взаимодействие и присутствие в ПАСЕ до дальнейшего уведомления.

    Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз обеспокоен претензиями президента Азербайджана Ильхама Алиева на территории Армении, любое нарушение суверенитета Еревана будет встречено серьезными последствиями для Баку.

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    23 января 2024, 11:39 • Новости дня
    Во Франции призвали скорее уничтожить «адский» Евросоюз

    Политик Филиппо: Европе следует уничтожить Евросоюз

    Во Франции призвали скорее уничтожить «адский» Евросоюз
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Европейский союз является «адской системой», которую следует быстрее разрушить, пока она не уничтожила Европу, заявил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Политик на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) прокомментировал предложение экспертов внедрить в ЕС «налог на углерод сельскохозяйственного происхождения». В разгар «сельскохозяйственного бунта» фермерам это «понравится», с иронией отметил он.

    Филиппо заявил, что ЕС как система стремится уничтожить национальное сельское хозяйство во Франции. «Давайте быстрее разрушим ЕС, прежде чем он уничтожит нас», – приводит его слова RT.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как фермеры стали новой угрозой для европейских властей.

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    23 января 2024, 12:00 • Новости дня
    В Европе заявили о панике из-за давления ВС России на Украину

    Weapons and Strategy: В Европе паникуют из-за давления российских военных на Украину

    Tекст: Александра Юдина

    В Европе паникуют из-за отсутствия у ВСУ возможностей противостоять давлению российских военнослужащих, заявил в статье для Weapons and Strategy экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.

    В материале указано, что европейские и американские союзники президента Владимира Зеленского, которые заявляют, что хотят предоставить ему военную и финансовую помощь, все же сами понимают, что Украина не может противостоять российскому военному давлению, передает РИА «Новости».

    «Поэтому Европа сейчас в панике, а Вашингтон разрабатывает новую стратегию», – подчеркнуто в материале.

    Эксперт заметил, что в странах ЕС боятся победы Москвы в конфликте на Украине, именно поэтому представители государств – членов НАТО чаще говорят о необходимости усиления альянса.

    Ранее в Сети появились сообщения о том, что по объектам на территории Украины во вторник нанесен массированный ракетный удар.

    Сообщается о взрывах в Харьковской области, Сумах, Павлограде и Днепропетровске, а также в Киевской области и Житомире.

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    25 января 2024, 15:21 • Новости дня
    В ОБСЕ оценили возможность исключения России

    Председатель ОБСЕ Борг заявил, что у организации нет механизмов для исключения России

    В ОБСЕ оценили возможность исключения России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Механизм работы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не предусматривает исключения ее участников, заявил действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Мальты Ян Борг. Так он прокомментировал вопрос о возможности исключения России.

    Выступая перед журналистами в Вене, он заявил, что у ОБСЕ свои правила, не предусматривающие исключение государств-участников, передает ТАСС.

    Ранее Россию возмутило отсутствие реакции ОБСЕ на удар украинских военных по Донецку.

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    23 января 2024, 12:24 • Новости дня
    Политолог: Склоки Парижа и Берлина еще больше затруднят помощь Украине

    Политолог Бордачев: Ссоры в ЕС могут еще больше сократить военные поставки Украине

    Политолог: Склоки Парижа и Берлина еще больше затруднят помощь Украине
    @ CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Франция и Германия поссорились из-за объемов помощи офису Зеленского, чтобы обратить на себя внимание США. Европейцы показывают, что не могут действовать вместе и хотят от Вашингтона возобновления поддержки Украины. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Тимофей Бордачев. Ранее Франция и Германия поссорились из-за помощи Украине.

    «Ссора Франции и Германии обусловлена в первую очередь промедлением в оказании военной помощи Украине со стороны американцев. Европейцы как бы демонстрируют Вашингтону свою неспособность действовать сообща», – сказал Тимофей Бордачев, политолог, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Это своего рода сигнал – Штаты должны играть лидирующую роль в помощи офису Зеленского. Однако я не думаю, что к этой ссоре подключатся еще какие-то страны. Британцы идут своим путем и делают все согласно собственным планам. Больше ни у кого в Европе нет столько ресурсов для Украины. Например, та же Польша в основном передает американское вооружение», – подчеркивает собеседник.

    «Вопрос поддержки Киева и так не очень устойчив, и эти склоки не добавляют ему стабильности. Уже сейчас помощь офису Зеленского снизились по сравнению с тем, что было в конце 2022 и начале 2023 года. Ссоры, в свою очередь, могут еще больше сократить поставки», – резюмировал Бордачев.

    Франция резко отреагировала на упреки со стороны Германии в недостаточной помощи Украине. В статье Suddeutsche Zeitung говорится, что канцлер ФРГ Олаф Шольц относится к группе европейских лидеров, которые в последнее время призывают нарастить военные поставки вооруженным силам Украины. Он «читал нотации своим коллегам в ЕС в манере, которая была очень необычной для него лично и для правил вежливости, действующих в союзе».

    Сообщается, что Шольц открыто требовал, чтобы страны ЕС следовали примеру Берлина, который принял решение об удвоении военной помощи Украине в этом году до 8 млрд евро. При этом его призыв был обращен к Италии, Испании и, «прежде всего», Франции.

    Министр обороны Франции Себастьян Лекорню, как отмечает немецкое издание, «желчно» отреагировал на подобные упреки. Говоря об исследовании, проведенном Кильским институтом мировой экономики, согласно которому Париж оказывает меньше помощи Украине, чем Польша, Великобритания, Германия, страны Северной Европы и Прибалтика, французский министр заявил, что там «смешали все в кучу».

    Разрыв между «порой напыщенной проукраинской риторикой» Парижа и вкладом Франции, «измеряемым в евро», «все же значителен», пишет Suddeutsche Zeitung. Неназванный евродипломат заявил изданию, что Германия в 2024 году пообещала Киеву 8 млрд евро, Нидерланды – 2,5 млрд евро, а от Франции «ничего подобного не слышали».

    Данные ссоры происходят на фоне отсутствия договоренностей в Сенате США относительно выделению помощи Украине. «По-прежнему надеемся, но сделка еще не достигнута. Существует ряд вопросов, по которым нет согласия», – отметил лидер демократического большинства в верхней палате Чак Шумер.

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    24 января 2024, 08:52 • Новости дня
    В Германии отказались помогать Киеву «в одиночку»

    Глава Минфина Германии Линднер заявил, что страна не будет в одиночку помогать Киеву

    В Германии отказались помогать Киеву «в одиночку»
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Германия не будет в одиночку помогать Киеву, другие члены ЕС должны усилить поддержку, заявил немецкому изданию Die Zeit глава Минфина Германии Кристиан Линднер.

    По его словам, правительство Германии не допустит ситуации, когда страна делает больше в финансовом отношении, а другие продолжают делать меньше, передает РИА «Новости».

    Также Линднер отметил, что вероятна перегрузка финансов в том случае, если на долю Германии выпадет большая часть финансовых обязательств.

    По его мнению, остальные члены ЕС должны усилить поддержку Украины.

    Ранее в Минобороны Германии пообещали дать Киеву шесть многоцелевых вертолетов Sea King.

    Тем временем Франция и Германия поссорились из-за помощи Украине. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц относится к группе европейских лидеров, которые в последнее время призывают нарастить военные поставки вооруженным силам Украины. Он открыто требует, чтобы страны ЕС следовали примеру Берлина, который принял решение об удвоении военной помощи Украине в этом году до 8 млрд евро.

    Франция же занимает последнее место среди западных стран по поставкам оружия Украине. В начале года посол Франции Гаэль Весьер заявил о смене формата помощи Украине.

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    23 января 2024, 08:30 • Новости дня
    Владельцы белорусских госбондов направили Минску уведомление о дефолте

    Ряд владельцев белорусских госбондов направил Минску уведомление о дефолте

    Tекст: Александра Юдина

    Ряд инвесторов (восемь физических лиц и пять компаний) 18 января направили на имя главы Минфина Белоруссии Юрия Селиверстова уведомление о дефолте по пяти выпускам еврооблигаций, следует из документа.

    Речь идет об облигациях Belarus 2023, Belarus 2026, Belarus 2027, Belarus 2030 и Belarus 2031, инициативная группа владеет бумагами этих выпусков на общую сумму 178 млн долларов, передает РБК.

    В данный момент инвесторы рассматривают возможность обращения в Лондонский международный третейский суд (LCIA) с иском о взыскании с Белоруссии выплат по еврооблигациям.

    Напомним, в 2022 году бонды России и Белоруссии были исключены из 11 индексов S&P DJI.

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    24 января 2024, 10:01 • Новости дня
    В Словакии признали, что помощь Киеву ведет Украину к нищете и смерти

    Вице-спикер парламента Словакии Блаха заявил, что помощь Украине ведет страну к нищете и смерти

    Tекст: Александра Юдина

    Украина проигрывает в военном конфликте, контрнаступление провалилось, помощь стране от других государств ведет к ее нищете и смерти, заявил вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии, социал-демократ Любош Блаха.

    По его словам, Словакия оказывает Киеву огромную помощь, однако жителям республики это надоело, так как помощь Украине ведет только к нищете и смерти, передает ТАСС.

    Также Баха сослался на слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который заявил, что украинское контрнаступление потерпело фиаско, а не было бы денег от США и Евросоюза, так Украина бы не пережила и двух недель.

    Также политик отметил, что финансовая помощь для Киева по факту является «вливанием миллиардов в черную дыру», так как Украина – одна из самых коррумпированных стран.

    Блаха добавил, что «Россия никогда не уйдет из Крыма и Донбасса», в то время как ВСУ не удалось продвинуться на фронте «ни на один миллиметр».

    «В Киеве происходит нормальная жизнь. Войны на ее востоке и вовсе не должно было бы быть, если бы не Запад», – заключил он.

    Накануне Фицо заявил, что сдача территорий остается единственным вариантом для Украины, если Киев желает прекратить конфликт. До этого он отметил, что Украина находится под тотальным контролем у США, а ЕС совершает ошибку, поддерживая мнение американцев об украинском конфликте.

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    23 января 2024, 15:44 • Новости дня
    Армения готова передать Азербайджану карты минных полей в Карабахе
    Армения готова передать Азербайджану карты минных полей в Карабахе
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ереван может отдать Баку новые карты минных полей в Карабахе при создании «атмосферы доверия» и при привлечении международного сообщества, заявил армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

    Армения уже два раза передавала минные карты Азербайджану, но Баку говорил, что эти карты не точны, хотя минирование проводилось в 1990-е, в том числе самой азербайджанской стороной, сказал Мирзоян, передает ТАСС.

    На этом этапе Ереван пытается создать новые карты и в случае создания «атмосферы доверия» может обсудить передачу этих карт Баку при участии международного сообщества.

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    22 января 2024, 23:18 • Новости дня
    Польша показала рекорды помощи Украине

    Польша поставила Украине рекордные объемы военной помощи, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский

    Tекст: Денис Тельманов

    Польша является рекордсменом по объему выделенной Украине помощи в процентах от ВВП, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский.

    «Польша, если считать военную, финансовую помощь и помощь беженцам пропорционально объему ВВП, похоже, находится на первом месте», – приводит ТАСС заявление польского министра.

    Сикорский добавил, что выступает за то, чтобы большая часть помощи Украине поступала через Европейский фонд мира, который, по его словам, де-факто является оборонным бюджетом ЕС.

    «Нам нужно финансирование миссий ЕС, в основном в странах — соседях Европы, нам нужно увеличить производство техники и боеприпасов, и нам нужно поддержать Украину. Фонд служит этим трем целям», — подчеркнул министр.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании СБ ООН заявил, что киевский режим поставляемыми Западом вооружениями «методично, безжалостно и преднамеренно» бьет по сугубо гражданским объектам в России, а «торговцев смертью» это не смущает.

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    24 января 2024, 01:42 • Новости дня
    В Швейцарии назвали санкции против России стратегической ошибкой

    Представитель крупнейшей партии Швейцарии назвал санкции против России стратегической ошибкой

    Tекст: Денис Тельманов

    Финансовые санкции Швейцарии против России оказались стратегической ошибкой, заявил вице-президент женевского отделения Швейцарской народной партии Александр Шевалье.

    «Наша партия считает, что нам никогда не нужно было применять финансовые санкции «под ключ». До конфликта на Украине Швейцария никогда этого не делала. И теперь для нас это стратегическая ошибка. Я думаю, со временем люди осознают ее», – приводит ТАСС слова Шевалье в интервью газете «Известия».

    Он добавил, что в партии считают, что действия страны по введению антироссийских санкций «рвут нейтралитет страны на куски».

    Также Шевалье назвал санкции «огромным ударом по ногам тех, кто их ввел».

    «Мы хотели этими ограничениями наказать Россию, но в конечном итоге наказали европейцев и сами европейские народы», – подчеркнул представитель швейцарской партии.

    Ранее Швейцария потребовала легитимного решения по заблокированным российским активам.

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    24 января 2024, 03:57 • Новости дня
    Парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО

    Tекст: Денис Тельманов

    Великое национальное собрание Турции одобрило законопроект о ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО.

    Голосование прошло в ходе заседания генеральной ассамблеи парламента, в нем приняли участие 346 депутатов, 287 из которых проголосовали за законопроект, 55 высказались против, еще четверо воздержались, передает ТАСС.

    Отмечается, что вступление Швеции в НАТО поддержала правящая Партия справедливости и развития, председателем которой является президент Турции Тайип Эрдоган, а также Партия националистического движения и основная оппозиционная Народно-республиканская партия.

    Теперь законопроект должен одобрить и подписать президент республики, после чего он будет опубликован в официальном правительственном вестнике Resmi gazete и затем официально вступит в силу.

    Финляндия и Швеция подали свои заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине. Финляндия официально вступила в Североатлантический альянс 4 апреля 2023 года.

    Венгрия остается единственной страной Североатлантического альянса, парламент которой до сих пор не ратифицировал шведскую заявку на присоединение.

    Ранее сообщалось, что среди жителей Швеции снизилась поддержка вступления в НАТО. Если летом 2023 года вступление Швеции в НАТО поддерживали 65% жителей страны, то к концу ноября этот показатель снизился до 57%.

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    23 января 2024, 10:37 • Новости дня
    Politico: ЕС может включить алюминиевую продукцию в новый санкционный список

    Politico: ЕС может включить алюминиевую продукцию в новый антироссийский санкционный список

    Tекст: Александра Юдина

    Алюминиевая продукция из России может быть включена в 13-й пакет антироссийских санкций ЕС, пишет газета Politico.

    По информации источников, представители ЕС намерены задействовать санкции против российской энергетики, с учетом того, что стоимость электроэнергии составляет 40% производственных затрат при выплавке алюминия, передает ТАСС.

    По данным промышленной ассоциации European Aluminium, предыдущие санкции ограничили импорт алюминия из России только на 15%.

    Как заметил анонимный европейский дипломат, представители ЕС скоро начнут обсуждать детали, которые могут перерасти в полный запрет на ввоз металла из России.

    Ранее российский экономист заверил, что зависимость Европы от российской стали будет сохраняться годами.

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    23 января 2024, 17:20 • Новости дня
    Три человека пострадали при взрыве на военном заводе в Азербайджане

    Tекст: Кристина Цыцура

    Взрыв прогремел на заводе «Араз» Миноборонпрома в городе Ширван, пострадали три человека, сообщили в прокуратуре Азербайджана.

    Сообщение об инциденте поступило 23 января около 15.00 по местному времени. По предварительным данным, взрыв произошел в результате удара молотком по 120-мм минометному снаряду в одном из цехов предприятия, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Ростовской области после взрыва начался пожар.

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    • Словаки передумали вредить Украине

      Встреча премьер-министров Украины и Словакии в Ужгороде как будто заставила Братиславу поменять свою позицию. Прежде Роберт Фицо критиковал финансирование Украины за счет ЕС и клялся не поставлять ей оружие. Теперь звучат совсем другие обещания. Словакия даже хочет вступления Киева в Евросоюз. Что же произошло?

    • Украина уничтожает своих пленных

      Украинская пропаганда радостно объявила об уничтожении российского военно-транспортного самолета Ил-76 над Белгородской областью. Но вскоре выяснилось, что на его борту находились 65 военнопленных, которых ВС РФ должны были передать ВСУ в рамках обмена.

    • Когда Германия выйдет из ЕС

      Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель высказалась за проведение в Германии референдума о выходе из ЕС по британскому образцу. Это может произойти в том случае, если «Альтернатива» придет к власти, в чем лично Вайдель не сомневается и даже называет сроки возможной победы.

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    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

    • Самые растущие отрасли российской промышленности

      Российская промышленность переживает в последнее время бурный рост, иногда на десятки процентов в годовом выражении. Какие отрасли растут быстрее всего – в нашей инфографике

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    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

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