Против готовящейся в США первой в истории официально разрешенной трансляции смертной казни протестуют в самих США, в ООН и еще много, где. Онлайн-трансляция казни – это не что-то совсем новое. Но она показывает, что человечество свернуло куда-то не туда.0 комментариев
НАТО начал формировать единый распределенный оборонный конвейер
Страны НАТО начали создание распределенного оборонного конвейера
Североатлантический альянс и его союзники формируют единый географически распределенный оборонный конвейер для расширения производственной базы западного военно-промышленного комплекса.
Североатлантический альянс и его союзники переходят к модели распределенного производства вооружений вместо традиционного экспорта готовой техники. Об этом говорится в докладе фонда «Росконгресс», который передает РИА «Новости».
В документе отмечается, что процесс адаптации западного военно-промышленного комплекса выражается в массовой передаче технологий, открытии совместных предприятий и выдаче лицензий на выпуск наступательного и оборонительного оружия на территории государств-союзников.
Отказ от технологического протекционизма призван расширить промышленную базу стран НАТО. Это позволит дублировать производственные мощности за счет встраивания партнеров в цепочки создания конкретных образцов вооружения и сформировать более устойчивый к внешним воздействиям оборонный конвейер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее посол России в Брюсселе заявил о деградации экономики ЕС и НАТО из-за милитаризации.
Также официальный представитель МИД Мария Захарова указала на подготовку альянса к вооруженному конфликту с Россией.
Между тем Марк Рютте назвал рост производства оружия главной задачей НАТО.