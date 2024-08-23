23 августа отмечается годовщина окончания битвы на Курской дуге. Еще совсем недавно те события казались бесконечно далекими, а прямо сейчас мы переживаем их повторение, причем повторение до жути похожее: захватчики с нацистской символикой на униформе, тяжелые бои за каждый метр земли, а в сводках с фронта фигурируют те же названия, что и тогда.3 комментария
Крымчан предупредили о распространении фейков со стороны ВСУ
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предупредил жителей о распространении фейков со стороны украинских информационно-психологических операций (ЦИПсО).
В своем Telegram-канале он указал, что Киев активно использует дезинформацию для создания паники и дестабилизации обстановки на полуострове.
Среди наиболее распространенных фейков – сообщения о якобы десантных операциях, атаках беспилотников и ракет, диверсиях.
«Воевать в интернете и пугать мирных жителей проще, чем воевать на фронте. Ложь – всегда ложь», – подчеркнул Крючков, призвав доверять только официальным источникам информации.
Ранее сообщалось, что сотрудники ЦИПСО для постановочной съемки с российскими пленными в Сумской областной больнице привлекли западных журналистов, чтобы позднее обвинить российских военных в «обстреле гражданского населения в Курской области».