Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что Киев активно использует дезинформацию для создания паники и дестабилизации обстановки на полуострове.

Среди наиболее распространенных фейков – сообщения о якобы десантных операциях, атаках беспилотников и ракет, диверсиях.

«Воевать в интернете и пугать мирных жителей проще, чем воевать на фронте. Ложь – всегда ложь», – подчеркнул Крючков, призвав доверять только официальным источникам информации.

Ранее сообщалось, что сотрудники ЦИПСО для постановочной съемки с российскими пленными в Сумской областной больнице привлекли западных журналистов, чтобы позднее обвинить российских военных в «обстреле гражданского населения в Курской области».