Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.13 комментариев
Минтранс: Сотрудников порта «Кавказ» эвакуировали
Данные о пострадавших при атаке украинских боевиков по парому в порту «Кавказ» пока уточняются, сотрудники порта эвакуированы, сообщили в Министерстве транспорта России.
Ситуацию контролируют экстренные и силовые службы, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Спасательное судно и пожарный поезд находятся на пути в порт, все сотрудники порта ранее были эвакуированы за его периметр.
В четверг украинские военные атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ», на судне перевозилось 30 цистерн. Произошел пожар, судно затонуло.