Украинские мигранты устроили акцию протеста в Варшаве

Tекст: Вера Басилая

Несколько десятков мужчин принесли с собой плакаты с надписями «Мы не рабы, отдайте паспорт», «Стоп дискриминации украинских мужчин». Выяснилось, что им не выдают паспорта, которые уже были оплачены и изготовлены, передает «Газета.Ru».

К протестующим вышел украинский консул, который предложил решать трудности «цивилизованным образом», и призвал возвращаться на Украину.

Ранее сообщалось, что граждане Украины за границей не смогут получить или обновить водительское удостоверение, если не обновили свои военно-учетные данные.

Между тем, около 800 тыс. мужчин призывного возраста скрываются на Украине от мобилизации в армию.