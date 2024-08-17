Сейчас солидные западные издания пытаются сформировать ложную картину происходящего для наших управленцев. Это лишь прикрытие для новых поставок техники, и, главное, это прикрытие перед подготовкой второго удара, где уже будет и тяжёлая техника и F16.5 комментариев
Украинские мигранты устроили акцию протеста в Варшаве
В Варшаве прошла акция протеста украинских мигрантов у консульства Украины, они потребовали выдать им паспорта, сообщило украинское издание «Страна.ua».
Несколько десятков мужчин принесли с собой плакаты с надписями «Мы не рабы, отдайте паспорт», «Стоп дискриминации украинских мужчин». Выяснилось, что им не выдают паспорта, которые уже были оплачены и изготовлены, передает «Газета.Ru».
К протестующим вышел украинский консул, который предложил решать трудности «цивилизованным образом», и призвал возвращаться на Украину.
Ранее сообщалось, что граждане Украины за границей не смогут получить или обновить водительское удостоверение, если не обновили свои военно-учетные данные.
Между тем, около 800 тыс. мужчин призывного возраста скрываются на Украине от мобилизации в армию.