Медведев назвал Урсулу фон дер Ляйен нетонущей «сушеной воблой»

Медведев назвал назначения в НАТО и Еврокомиссии «европейским фрик-шоу»

Tекст: Дарья Григоренко

«Чудесная получается троица в НАТО и Еврокомиссии. Марк Рютте, Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас. Новые и старые руководители, каждый другого краше», – написал в своем Telegram-канале Медведев.

Марка Рютте, бывшего премьера Нидерландов, а теперь генсека НАТО Медведев назвал «весьма специфическим парнем». «За относительно короткое время этот умеренный деятель, с которым я когда-то встречался на саммитах, превратился в заядлого русофоба и верного атлантиста», – написал зампред Совбеза.

«Номер два. Знакомое уже немолодое изможденное лицо – Урсула Гертруда фон дер Ляйен. 65 лет. Недобрая бельгийско-немецкая политическая бабка. Внешне похожа на волжскую воблу среднего размера», – считает Медведев.

По его словам, в период пандемии фон дер Ляйен хорошо поднялась на закупках вакцин Pfizer по завышенной стоимости. «Даже ко всему привычные либероидные «как бы мужчины» в Еврокомиссии ее явно опасаются. Тем более что в ее послужном списке – пребывание в должности министра обороны ФРГ, за время которого она также стала героиней коррупционного скандала вокруг миллионных контрактов с «внешними консультантами». Уже готовилась к позорной отставке, но сушеная вобла не тонет», – пояснил замглавы Совбеза. Медведев отметил, что она «мазохистски предана заокеанским хозяевам и готова к любым формам проявления любви к геронтологическим плейбоям из Вашингтона. Постоянно несет злобную чушь в адрес России, не выбирая выражений».

Кая Каллас, станет верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности вместо Жозепа Борреля. «В Кае прекрасно соединились две важнейшие для успешного европейского политика черты: ядерная русофобия и бесконечная жажда наживы. Пока она в истерике орала на всю страну про русскую угрозу, ее собственный муженек Арво Халлик, один из хозяев транспортной фирмы, с немалой выгодой вел дела с российскими компаниями. И за 2022–2023 годы наколотил около 1,5 млн евро», – подчеркнул Медведев.

«Желаю вновь назначенным всего наилучшего. То есть – в переводе с дипломатического – максимальных провалов и чудовищных проблем в исполнении ими высоких полномочий! Будем всячески помогать вам в этом!» – написал зампред Совета безопасности.



Напомним, Рютте утвержден на пост генерального секретаря НАТО. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего можно от него ожидать. Кроме того, главы государств и правительств Евросоюза утвердили Урсулу фон дер Ляйен в должности председателя Еврокомиссии на следующие пять лет. Руководителем Евросовета также утвердили премьера Эстонии Каю Каллас.

