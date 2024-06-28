Вся риторика украинских руководителей о готовности к переговорам с Россией – информационная дымовая завеса. На самом деле на Украине готовятся к новому наступлению, так как Белому дому нужна хоть какая-то победа в преддверии выборов президента.3 комментария
Фон дер Ляйен утвердили в должности председателя Еврокомиссии
Фон дер Ляйен утвердили в должности председателя Еврокомиссии на следующие пять лет
Главы государств и правительств Евросоюза утвердили Урсулу фон дер Ляйен в должности председателя Еврокомиссии на следующие пять лет, сообщил уходящий глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита в Брюсселе.
Кроме того, руководителем Евросовета утвердили экс-премьера Португалии Антониу Кошту, а главой дипломатии Евросоюза – премьера Эстонии Каю Каллас, передает ТАСС.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что ее страна не поддержала кандидатуры Кошты и Каллас. Она выступила против «пакетного назначения», поскольку «уважает мнение, высказанное европейцами на выборах».
Накануне стало известно, что страны ЕС решили выдвинуть фон дер Ляйен на второй срок на пост главы ЕК.