Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.9 комментариев
В Киеве предрекли судьбу переданных Западом Украине самолетов F-16
Экс-полковник СБУ: Переданным Западом Украине F-16 грозит уничтожение на открытых аэродромах
Самолеты F-16 ВСУ будут уничтожены на открытых аэродромах, если не построить специальные укрытия под землей, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала Politeka.
По словам Старикова, аэродромы на Украине уже уничтожаются ракетными ударами, которые в будущем помешают истребителям F-16 взлететь. Эксперт отметил, что для безопасности самолетов необходимо построить специальные бункеры, передает РИА «Новости».
Ранее начальник авиации командования воздушных сил вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Голубцов сообщил, что часть истребителей F-16 будут размещены на зарубежных аэродромах. По его словам, размещенные на «безопасных» аэродромах за пределами Украины F-16 будут резервом для замены неисправных истребителей.
Президент России Владимир Путин заявил, что если F-16 будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».