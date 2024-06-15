В Киеве предрекли судьбу переданных Западом Украине самолетов F-16

Экс-полковник СБУ: Переданным Западом Украине F-16 грозит уничтожение на открытых аэродромах

Tекст: Вера Басилая

По словам Старикова, аэродромы на Украине уже уничтожаются ракетными ударами, которые в будущем помешают истребителям F-16 взлететь. Эксперт отметил, что для безопасности самолетов необходимо построить специальные бункеры, передает РИА «Новости».

Ранее начальник авиации командования воздушных сил вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Голубцов сообщил, что часть истребителей F-16 будут размещены на зарубежных аэродромах. По его словам, размещенные на «безопасных» аэродромах за пределами Украины F-16 будут резервом для замены неисправных истребителей.

Президент России Владимир Путин заявил, что если F-16 будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».