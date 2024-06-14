СК завел дело после убийства оператора Кожина украинскими военными

Tекст: Алексей Дегтярев

Дело завели по статьям «Убийство», «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов», указало ведомство в своем Telegram-канале.

СК подчеркнул, что будут установлены все причастные к смерти Кожина.

Согласно версии следствия, Кожин и корреспондент НТВ Алексей Ивлиев снимали репортаж об обстреле ВСУ мирных жителей. В этот момент их атаковал украинский дрон, они оба получили ранения, после чего их доставили в больницу. Медикам не удалось спасти Кожина.

Ведомство отметило, что оператор и корреспондент освещали деятельность следственных органов СКР по фиксации преступлений, совершенных киевским режимом.

В четверг глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что сотрудники телекомпании НТВ попали под украинский обстрел в Никитовском районе Горловки. Оператор телекомпании НТВ Валерий Кожин скончался после атаки.

Ивлиев после операции записал видео, в котором сообщил, что чувствует себя нормально.