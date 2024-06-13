Изучая наследие западной мысли, мы всегда должны помнить о том, насколько слабо оно связано с тем, как реально живет и действует Запад. Западная цивилизация руководствуется именно инстинктами – и в этом ее главная мощь.2 комментария
Пушилин рассказал о ранениях пострадавших в Горловке журналистов
Пушилин: Пострадавшие в Горловке журналисты НТВ получили минно-взрывные травмы
Сотрудники телекомпании НТВ Алексей Ивлиев и Валерий Кожин, попавшие под украинский обстрел в Никитовском районе Горловки, находятся в больнице с минно-взрывными травмами, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Врачи пытаются стабилизировать состояние журналистов, сообщил Пушилин в своем Telegram-канале, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что во время обстрела в Горловке были тяжело ранены сотрудники НТВ.