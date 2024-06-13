Изучая наследие западной мысли, мы всегда должны помнить о том, насколько слабо оно связано с тем, как реально живет и действует Запад. Западная цивилизация руководствуется именно инстинктами – и в этом ее главная мощь.0 комментариев
В Горловке в ДНР тяжело ранены сотрудники НТВ
Приходько: Во время обстрела в Горловке тяжело ранены сотрудники НТВ
Тяжелые ранения получили трое сотрудников НТВ, которые работали в поселке Гольмовский (Никитовский район Горловки), они доставлены в городскую больницу, сообщил глава городского округа Иван Приходько.
Он уточнил, что тяжело ранен Алексей Ивлиев и еще двое сотрудников НТВ, они доставлены в больницу.
В понедельник в городе Шебекино Белгородской области на мине подорвались четыре человека, трое из которых – бойцы самообороны, а четвертый – сотрудник канала «Россия 24».