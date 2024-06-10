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    Илья Ухов Илья Ухов В Британии заметили «Русскую общину»

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    10 июня 2024, 14:52 • Новости дня

    Журналист и трое бойцов самообороны подорвались на мине в Белгородской области

    Губернатор Белгородской области Гладков: На мине подорвались трое бойцов самообороны и журналист

    Tекст: Александра Юдина

    В городе Шебекино Белгородской области на мине подорвались четыре человека, трое из которых – бойцы самообороны, а четвертый – сотрудник канала «Россия 24», сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он указал, что оператор канала получил осколочные ранения брюшной полости и левого плеча и находится в тяжелом состоянии. Ему проводится операция в Шебекинской ЦРБ.

    Гладков добавил, что один из бойцов с ранениями конечностей был доставлен в больницу № 2 города Белгорода. Двум другим бойцам оказали медпомощь амбулаторно.

    Глава региона заверил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают оперативные службы.

    Накануне трое бойцов белгородской самообороны получили ранения из-за атаки БПЛА.

    10 июня 2024, 11:14 • Новости дня
    ВСУ собрались размещать F-16 на зарубежных аэродромах
    ВСУ собрались размещать F-16 на зарубежных аэродромах
    @ Master Sgt. Nathan Lipscomb/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Часть истребителей F-16, которые Украина ожидает от западных стран, будет размещена на безопасных аэродромах за пределами страны, чтобы они не стали мишенями, сообщил начальник авиации командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Голубцов.

    В интервью украинской службе радиостанции «Радио Свобода» (признана в России СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций) Голубцов заявил, что размещенные на «безопасных» аэродромах за пределами Украины F-16 будут резервом для замены неисправных истребителей, передает ТАСС.

    По его словам, для прикрытия украинских аэродромов нужны минимум два комплекса ПВО Patriot, два комплекса ПВО NASAMS, а также самоходные зенитные установки Gepard.

    Голубцов рассчитывает, что к оперативным действиям на фронте у Украины будет готово только одно звено F-16 к концу года, так как подготовка пилотов ограничивается количеством учебных мест на базах и  необходимостью изучения английского языка.

    Ранее сообщалось, что Украина должна получить около 60 истребителей F-16 от Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии.

    Президент России Владимир Путин заявил, что если американские истребители F-16 будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

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    10 июня 2024, 12:50 • Новости дня
    Рар: Канцлером ФРГ вместо Шольца может стать русофоб Мерц

    Политолог Рар: Главный победитель выборов в Европарламент – партия Урсулы фон дер Лайен

    Рар: Канцлером ФРГ вместо Шольца может стать русофоб Мерц
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Выборы в Европарламент показали усиление позиций правых партий. Однако и в ЕС, и в Германии правящие элиты будут бороться за свою власть. Более того, истеблишмент попытается сохранить текущий курс по поддержке Украины, несмотря на недовольство населения, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. В воскресенье завершились выборы в Европарламент.

    «Если мы посмотрим на результаты выборов внимательно, то увидим, что в Германии антисистемные силы, такие как «Альтернатива для Германии» (АдГ) или «Союз Сары Вагенкнехт», набрали лишь четверть голосов избирателей. Главный победитель – ХДС, партия Урсулы фон дер Лайен, которая останется во главе Еврокомиссии. Явно проиграли Шольц и «Зеленые», хотя уходить с политической арены они не хотят», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Не исключено, что по примеру Франции новые выборы парламента могут состояться и в Германии. Тем не менее Бундестаг способна распустить лишь правящая коалиция, а все три составляющих ее партии фактически проиграли на европейских выборах. Они понимают, что на успешное переизбрание надеяться не стоит. Скорее всего, в ФРГ все системные силы объединят усилия, чтобы остановить рост популярности АдГ», – отмечает собеседник.

    «Надо понимать, что в Германии ничего не изменится. Скажем, если на выборах побеждает ХДС, то ей придется искать партнеров. Только так можно будет создать правительство большинства в Бундестаге. И партии ничего другого не останется, кроме как приглашать к себе всю действующую правительственную коалицию. К ней может присоединиться тот же Шольц или «Зеленые», которые имеют громадную поддержку в СМИ. Канцлером в таком случае может стать Мерц, а он гораздо больший русофоб, нежели действующий глава правительства», – акцентирует эксперт

    «Что касается политики в отношении России, то несмотря на мнение большинства избирателей, которые явно выступают за прекращение боевых действий на Украине, правящие партии Европы будут продолжать поставлять оружие Киеву. У элиты ясно поставлена задача – Украину надо удержать в союзе с Западом», – резюмировал Рар.

    Напомним, в ЕС завершились выборы в Европарламент. На утро 10 июня, согласно данным портала European elections, в Германии лидирует оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) с результатом 30%. Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) занимает второе место с 15,9%. «Союз Сары Вагенкнехт» набрал 6,2% голосов избирателей.

    Партия действующего канцлера Германии Олафа Шольца, в свою очередь, проиграла выборы в Европарламент. Социал-демократы занимают третье место с результатом 13,9%. «Зеленые», являющиеся партнерами по правящей коалиции, набрали 11,9% голосов избирателей, а Свободная демократическая партия получила 5,2%.

    В этой связи генеральный секретарь оппозиционной партии ХДС Карстен Линнеман призвал канцлера Германии Олафа Шольца поставить в Бундестаге вопрос о вотуме доверия правительству. Аналогично высказался и глава христианских демократов Фридрих Мерц.

    Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, уже объявил о роспуске Национального собрания после того, как его партия «Возрождение» потерпела поражение на выборах в Европарламент. «В ближайшее время я подпишу декрет о созыве новых парламентских выборов. Первый тур состоится 30 июня, а второй – 7 июля», – заявил он.

    Победу на выборах в Европарламент во Франции одержало ультраправое «Национальное объединение» Марин Ле Пен, получившее, по данным портала European elections, 31% голосов. Партия Макрона набрала около 15% голосов.

    Поражения президента Франции Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Олафа Шольца на выборах в Европарламент говорят об их несостоятельности как национальных лидеров, отметила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале. «Следуя в русле исполнения команд из Вашингтона и отказавшись от суверенитета, ни на что другое рассчитывать они и не могли», – подчеркнула она.

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    9 июня 2024, 19:02 • Новости дня
    Малькевич: После конференции в Швейцарии Украина усилит информационную войну
    Малькевич: После конференции в Швейцарии Украина усилит информационную войну
    @ Annette Riedl/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    После так называемой «мирной конференции в Швейцарии» на Россию будет оказываться еще большее информационное давление. Украина будет вести себя совсем нагло, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Александр Малькевич. Ранее в Киеве заявили о намерении создать коалицию с Западом для атак на РФ в инфорпространстве.

    «Герасимюк выступила в роли капитана-очевидность. Дело в том, что война в инфорпространстве против нас ведется давно. Причем делается это не просто в коалиции с Украиной, а украинскими руками под чутким руководством западных инструкторов», – говорит Александр Малькевич, журналист, член Общественной палаты.

    Спикер не исключает, что после так называемой «мирной конференции в Швейцарии Киев перестанет стесняться». «Они будут вести себя совершенно нагло, прикрываясь некими украинскими запросами», – рассуждает спикер. Он допускает, что среди прочего во время Олимпиады в Париже будут задержания российских журналистов, а часть статей, касающихся России, в Сети будут переписаны.

    «Формально для этого будут использоваться некие запросы со стороны Украины. Но нет никаких сомнений в том, что «мочить» нас будут с удвоенной силой», – заключил Малькевич, уточнив, что к этому надо быть готовым.

    Ранее глава национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимюк сообщила о намерении Киева создать коалицию со странами Запада для того, чтобы атаковать Россию в информационном пространстве. Как пишет ТАСС, в эфире национального телемарафона она обвинила Россию в совершении информационных атак на Украину, в частности вмешательствах в теле- и радиоэфир. По ее словам, причастность РФ к этому якобы подтвердили европейские страны.

    Герасимюк не пояснила, как именно Украина и союзники, по замыслу Киева, должны будут осуществлять свои атаки на Россию, идет ли речь о взломах теле- и радиоэфира или же о прямых хакерских атаках на цифровую инфраструктуру.

    Во вторник украинские СМИ сообщили, что одесские радиостанции взломали, после чего включили там российские патриотические песни.

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    10 июня 2024, 07:52 • Новости дня
    Финляндия передала Украине неиспытанные оружейные новинки

    Tекст: Александра Юдина

    Финляндия передала Украине партию вооружения, в том числе новинки оборонной промышленности, которые еще не были испытаны, заявил агентству STT глава отдела военной экономики оборонительных сил Финляндии Микко Хейсканен.

    По его словам, на Украину отправили последние новинки финской оборонной промышленности, некоторые из них все еще находятся на стадии разработки, передает РИА «Новости».

    Какие именно образцы оружия были переданы Украине, не уточняется.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб разрешил Киеву бить по России западным оружием.

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    10 июня 2024, 10:55 • Новости дня
    Сенатор Грэм: Зеленский засиял от идеи признать Россию спонсором терроризма

    Американский сенатор Грэм: Зеленский «засиял как елка» от идеи признать Россию спонсором терроризма

    Сенатор Грэм: Зеленский засиял от идеи признать Россию спонсором терроризма
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Белый дом считает нужным признать Россию спонсором терроризма, эту идею приветствовал Владимир Зеленский, заявил в интервью CBS американский сенатор-республиканец Линдси Грэм.

    По его словам, данное предложение понравилось Зеленскому настолько, что он «засиял, как рождественская елка», передает «Коммерсант».

    Как отметил Грэм, присвоение России статуса спонсора терроризма в соответствии с законодательством США стало бы большим ударом по Москве.

    Кроме того, сенатор заявил, что необходимо конфисковать замороженные активы России и передаче их Украине.

    Ранее страны G7 не смогли договориться о кредите Украине на 50 млрд долларов из-за разногласий по условиям предоставления средств.

    До этого сообщалось, что Байден и Макрон намерены продолжить поддержку действий ЕС и G7 по передаче Киеву доходов от заблокированных суверенных активов России.

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    10 июня 2024, 08:24 • Новости дня
    Украинский солдат переплыл Днепр на плоту из бутылок и сдался в плен

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский солдат переплыл Днепр на самодельном плоту из пластиковых бутылок и сдался в плен российской армии, сообщили источники в силовых структурах России.

    Известно, что вышел с нами на связь по боту обратной связи Free soldier с российскими военными, после чего переплыл через Днепр на связанных пустых бутылках из-под воды, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что его переход готовили около трех месяцев.

    Пленный отметил, что его бригаду собирались перебросить на харьковское направление, из-за чего он решил сдаться в плен.

    В конце мая житель Одессы предпринял попытку уплыть из Украины на надувном матрасе с изображением Человека-паука.

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    9 июня 2024, 17:53 • Новости дня
    Салливан: ВСУ воспользовались разрешением наносить удары по территории России

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Украины уже пользуются на поле боя разрешением наносить удары американским оружием по территории России, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

    В интервью телеканалу CBS он заявил, что «не имело смысла не разрешать украинцам вести огонь через эту границу». Салливан добавил, что украинские силы применили это разрешение на поле боя, передает РИА «Новости».

    Напомним, США разрешили Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил разрешение украинским войскам наносить удары французским оружием по территории, которую Париж признает российской. Берлин также разрешил ВСУ бить немецким оружием по российской территории, прилегающей к Харьковской области.

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    10 июня 2024, 06:50 • Новости дня
    В Госдуму внесли законопроект о штрафах за опасное вождение

    Tекст: Денис Тельманов

    В Госдуму внесли законопроект, который вводит штрафы за опасное вождение в размере от 3 до 5 тыс. рублей.

    Автор инициативы – глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

    Повторное нарушение, согласно законопроекту, будет грозить лишением прав на срок от одного до трех месяцев, сообщает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта. 

    Термин «опасное вождение» появился в ПДД в 2016 году. Речь идет о нарушении правил при перестроении, несоблюдении дистанции, резком торможении, препятствовании обгону, если указанные действия создают угрозу безопасности другим участникам дорожного движения.

    Отмечается, что правительство поддержало законопроект с учетом доработок.

    Ранее сообщалось, что в России ввели штрафы за езду на летней резине зимой.

    Согласно ч. 1 ст. 12.5 КоАП, за такое нарушение можно получить предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей.

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    10 июня 2024, 13:53 • Новости дня
    Российские войска освободили Старомайорское в ДНР
    Российские войска освободили Старомайорское в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировки «Восток» в последние сутки продвинулись вглубь обороны украинской армии и установили контроль над населенным пунктом Старомайорское в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    Группировка поразила живую силу и технику 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 123-й и 128-й бригад теробороны у Великой Новоселки, Водяного, Нескучного, Урожайного и Угледара в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона потеряла до 140 человек, британскую гаубицу FH-70, орудие Д-20 и гаубицу Д-30.

    Группировка «Днепр» поразила формирования 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны у Мирного, Нестерянки (Запорожская область), Осокоровки и Тягинки (Херсонская область).

    В зоне ответственности этой группировки украинская сторона потеряла до 60 человек, орудие «Гиацинт-Б» и гаубицу Д-30.

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    9 июня 2024, 20:57 • Новости дня
    Стало известно о намерении главы МИД Турции посетить конференцию по Украине в Швейцарии

    Anadolu: Глава МИД Турции посетил конференцию по Украине в Швейцарии

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит швейцарский город Бюргеншток для участия в саммите по Украине, сообщило турецкое государственное агентство Anadolu.

    Агентство, со ссылкой на источники, сообщило, что «Фидан также посетит швейцарский город Бюргеншток для участия в саммите по Украине», передает РИА «Новости».

    Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что организаторы мирной конференции по Украине в Швейцарии рассчитывают придать видимость легитимности власти Владимира Зеленского.

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    9 июня 2024, 17:47 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове

    Tекст: Ольга Иванова

    Серия взрывов прогремела в Харькове, сообщает украинский телеканал «Общественное».

    В Харьковской области уже девять часов длится воздушная тревога, свидетельствуют онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, передает РИА «Новости».

    Согласно данным украинского издания, в Харькове на фоне тревоги прозвучали взрывы, при этом официальной информации пока не поступало.

    Ранее мэр города Игорь Терехов сообщил, что у Харькова не осталось своих собственных источников электроэнергии, он вынужден брать его из других городов.

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    9 июня 2024, 17:59 • Новости дня
    На Украине спрогнозировали подорожание хлеба из-за проблем с электроэнергией

    Глава Всеукраинской ассоциации пекарей Дученко предупредил о подорожании хлеба примерно на 30%

    Tекст: Дарья Григоренко

    Хлеб на Украине вырос в цене примерно на 30% из-за проблем с энергосистемой страны, сообщил президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко.

    Как пишет «Зеркало недели» со ссылкой на Дученко, подорожание вызвано проблемами в энергосистеме страны, из-за которых пекарни отключают от электроснабжения. Несмотря на то, что предприятия хлебной отрасли переведены в статус критической инфраструктуры, фактически они отключаются от энергоснабжения, добавил он, передает РИА «Новости».

    По его словам, часть пекарен, которые могут себе это позволить, переходят на электрогенераторы, но это приводит к росту себестоимости продукции и, как следствие, к повышению цен.

    Ранее кабинет министров Украины принял решение о сокращении потребления электроэнергии в стране. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что все органы власти, правоохранительные органы, суды и другие государственные учреждения обязаны отказаться от использования кондиционеров, наружного освещения зданий и прилегающей территории.

    Напомним, на Украине с июня повысили тарифы на электроэнергию для населения более чем на 60%. Украинские власти вынуждены вводить все более длительные периоды отключения электроэнергии в стране.

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    10 июня 2024, 12:31 • Новости дня
    Власти Пакистана отказались от участия в конференции по Украине в Швейцарии

    Tекст: Александра Юдина

    Пакистанское правительство не будет участвовать в конференции по Украине, которая пройдет 15-16 июня в Швейцарии, сообщил осведомленный источник.

    Отмечается, что данное решение связано с приверженностью Пакистана нейтралитету в отношении украинского конфликта, передает ТАСС.

    Также информатор указал, что этим шагом Пакистан сделал много шагов вперед и взял на себя большое бремя.

    Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что организаторы мирной конференции по Украине в Швейцарии рассчитывают придать видимость легитимности власти Владимира Зеленского.

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    10 июня 2024, 12:41 • Новости дня
    Украинский грузовик с военными номерами прорвался через границу с Венгрией

    Tекст: Вера Басилая

    Грузовик с военными номерами на западе Украины прорвался в Венгрию через поля, были задержаны 32 украинских гражданина, сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко изданию «Украинская правда».

    По его словам, грузовик заметили при помощи технических средств контроля за местностью, также были обнаружены следы в сторону сопредельной страны. Позже венгерские пограничники сообщили о задержании грузовика с 32 украинскими гражданами, передает РИА «Новости».

    Демченко заявил, что на Украине было задержаны несколько человек, возможно причастных к перемещению этих людей за границу. По его словам, принадлежность автомобиля к военным формированиям якобы не установлена.

    Ранее появились первые погибшие среди уклонистов, которые пытались пересечь границу, попав на заминированные берега реки Тисы.

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    10 июня 2024, 05:55 • Новости дня
    Президент Зимбабве предложил Путину ряд направлений сотрудничества

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва на встрече с российским лидером Владимиром Путиным предложил ряд направлений для сотрудничества на территории африканской республики.

    «Мы встречались один на один с президентом России и, конечно, обсуждали отношения между Москвой и Хараре. Я обратился к президенту России с тезисом о том, что есть много сфер, в которых мы можем сотрудничать, особенно в Зимбабве», – сказал зимбабвийский президент в интервью ТАСС

    В частности, он отметил, что Зимбабве нуждается в дальнейшей механизации сельского хозяйства и что Россия может оказать поддержку в этой области.

    Также президент Зимбабве отметил необходимость строительства дамб и производства удобрений.

    Ранее Мнангагва сообщил, что обсуждал с Путиным желание своей страны вступить в БРИКС.

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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