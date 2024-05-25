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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему русские никогда не станут европейцами

    «Одним из самых тяжелых последствий европеизации является уничтожение национального единства, расчленение национального тела», – писал Николай Трубецкой столетие назад о судьбе народов, пожелавших уподобиться Европе.

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    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Научную среду пора менять под «альтернативных» ученых

    Многое из того, что было создано в последние десятилетия в области HiTech, создано гиками, «альтернативными» учеными. Мало кто из них готов жить по правилам, установленным за прошедшие столетия «настоящими» учеными.

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    25 мая 2024, 02:44 • Новости дня

    Маск назвал расходы SpaceX на борьбу с российскими помехами Starlink на Украине

    Илон Маск заявил, что SpaceX тратит огромные ресурсы на борьбу с российскими помехами Starlink на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Компания SpaceX вынуждена тратить значительные ресурсы на противодействие российским попыткам подавить работу сети спутникового интернета Starlink на Украине. Об этом заявил глава компании Илон Маск.

    «SpaceX тратит значительные ресурсы для противодействия усилиям России по созданию помех. Это серьезная проблема», – написал он в своем микроблоге, комментируя статью The New York Times о применении Россией средств радиоэлектронной борьбы на Украине, передает ТАСС.

    По словам Маска, Starlink является единственным средством коммуникации на Украине, которое России не удалось полностью вывести из строя.

    Ранее газета The New York Times сообщила, что российские военные используют средства радиоэлектронной борьбы против спутниковых систем Starlink, блокируя связь для Вооруженных сил Украины и нарушая навигацию их беспилотников.

    23 мая 2024, 23:50 • Новости дня
    В Крыму погибли мирные жители при ракетном обстреле ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о гибели мирных жителей в результате ракетной атаки со стороны Украины. Обстрелу подвергся Симферопольский район полуострова.

    «Погибли двое случайных прохожих. Искренние соболезнования родным и близким», – написал Аксенов в своем Telegram-канале.

    Подробности инцидента пока не разглашаются.

    Ранее сообщалось, что несколько беспилотников уничтожены над Севастополем.

    Беспилотники и безэкипажные катера атаковали Севастополь, произошло частичное отключение света, вызванное тем, что на подстанцию «Севастополь» упали обломки сбитых БПЛА.

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    22 мая 2024, 04:17 • Новости дня
    В Николаевской области Украины прошли акции против мобилизации
    В Николаевской области Украины прошли акции против мобилизации
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Денис Тельманов

    В Николаевской области Украины прошли акции неповиновения, в ходе которых местные жители не пустили в свои села сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Об этом сообщил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, ссылаясь на свои источники.

    «Жители выступили с обвинениями в том, что военкоматы «выгребли» всех мужчин, и теперь некому работать. И, действительно, по Николаевской области можно судить о том, что тотальная мобилизация уже затронула сельское хозяйство. Фермеры жалуются, что нет работников, некого посадить за трактор», – приводит слова Барбашова ТАСС.

    По словам депутата, из-за мобилизации на Украине значительно сократилось мужское население. «

    В Николаеве, как и в других городах Украины, на улицах почти не осталось мужчин», – подчеркнул Барбашов.

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    22 мая 2024, 06:49 • Новости дня
    Конгрессмены призвали Пентагон разрешить Киеву удары по России

    Tекст: Денис Тельманов

    Группа американских конгрессменов призвала главу Пентагона Ллойда Остина разрешить Украине наносить удары по территории России американским оружием. Об этом говорится в письме законодателей.

    «Необходимо, чтобы администрация Байдена разрешила военному руководству Украины проводить полный спектр необходимых операций», – цитирует документ РИА «Новости».

    Конгрессмены предлагают Белому дому разрешить использовать поставленное США вооружение для «нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах».

    Авторы письма утверждают, что Киев продолжает добиваться соответствующего разрешения от Вашингтона, но Белый дом «сковывает» действия ВСУ своими ограничениями.

    Ранее сообщалось, что конгрессмены потребовали увеличить число изучающих F-16 украинских пилотов

    По мнению конгрессменов, подготовка 12 украинских пилотов – это «совершенно недостаточно».

    Они призвали нарастить число обучающихся летчиков, назвав это жизненно необходимым для Киева.

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    22 мая 2024, 03:54 • Новости дня
    ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР 35 раз за сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска 35 раз за сутки обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    «Зафиксировано 35 фактов вооруженных атак вооруженных формирований Украинs за прошедшие сутки. Всего выпущено 109 единиц различных боеприпасов», – передает ТАСС сообщении представительства ДНР в СЦКК.

    В результате обстрелов один мирный житель погиб, четыре человека получили ранения.

    Повреждения получили девять жилых домов, два автомобиля, городской автобус и три объекта гражданской инфраструктуры.

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    22 мая 2024, 14:48 • Новости дня
    Пистолет-пулемет ППК-20 выдержал три тысячи выстрелов подряд

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пистолет-пулемет ППК-20 успешно выдержал непрерывный огонь 3 тыс. выстрелами, свидетельствуют результаты ресурсного теста, обнародованного концерном «Калашников».

    На видео концерна из него подряд расстреливают 100 магазинов по 30 патронов, при этом к 650 выстрелу у оружия начало дымиться пластиковое цевье, к 1350 выстрелу оно стало плавиться и загорелось только спустя 1,5 тыс. выстрелов, передает ТАСС.

    «Глушитель» отвалился на 2340 выстреле, тем не менее оружие сохранило способность вести огонь, выпустив все три тысячи пуль.

    Напомним, в 2021 году сообщалось, что в носимый аварийный запас планируют впервые включить стрелковое оружие – пистолет-пулемет ППК-20 и пистолет Лебедева компактный.

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    24 мая 2024, 02:40 • Новости дня
    Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские силы ПВО сбили над Погарским районом Брянской области украинский беспилотник, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    «Беспилотник самолетного типа уничтожен силами ПВО Минобороны», – написал Богомаз в своем Telegram-канале.

    По его словам, пострадавших и разрушений нет, в данный моемнт на месте происшествия работают оперативные службы.

    Ранее сообщалось, что в Крыму в результате ракетной атаки со стороны Украины погибли двое мирных жителей. Обстрелу подвергся Симферопольский район полуострова.

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    24 мая 2024, 05:52 • Новости дня
    «Искандер» уничтожил командный пункт и технику ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» Западного военного округа уничтожил командный пункт и скопление техники ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

    Удар был нанесен в зоне проведения специальной военной операции. Ракетный комплекс находился на значительном удалении от линии боевого соприкосновения, передает сообщение военного ведомства ТАСС

    «Основными целями являются командные пункты и узлы связи, как наземные, так и подземные. Скопления войск и техники, также системы ПРО и ПВО противника и авиация на аэродромах», – рассказал командир батареи «Искандеров».

    Ранее сообщалось, что расчет ОТРК «Искандер» полностью уничтожил командный пункт 302-й зенитно-ракетной бригады ВСУ, склад с боекомплектом и около 50 военнослужащих.

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    22 мая 2024, 03:25 • Новости дня
    Конгрессмены США потребовали увеличить число изучающих F-16 украинских пилотов

    Конгрессмены США потребовали увеличить число украинских пилотов, обучающихся управлению F-16

    Tекст: Денис Тельманов

    Группа американских конгрессменов обратилась к главе Пентагона Ллойду Остину с призывом увеличить количество украинских пилотов, проходящих обучение на истребителях F-16.

    «Украина находится в состоянии войны, и места для Украины должны быть в приоритете перед другими иностранными государствами», – говорится в письме законодателей, передает РИА «Новости».

    По мнению конгрессменов, подготовка 12 украинских пилотов – это «совершенно недостаточно». Они призвали нарастить число обучающихся летчиков, назвав это жизненно необходимым для Киева.

    Ранее в СМИ появилась информация, что выпуск первой группы украинских пилотов, проходящих переобучение на американские истребители F-16, запланирован на май.

    Напомним, США разрешили своим союзникам передать Украине истребители F-16 и участвуют в подготовке украинских специалистов для их пилотирования и обслуживания. В апреле сообщалось, что обучение на базе ВВС США в Аризоне проходят 12 украинских летчиков. Первыми о намерении поставить Киеву F-16 заявили Нидерланды и Дания.

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    24 мая 2024, 11:51 • Новости дня
    В «Калашникове» рассказали о применении ракет 9М333 для «Стрелы» в зоне СВО

    «Калашников»: Ракеты 9М333 для ЗРК «Стрела-10М3» с головками самонаведения отлично проявляют себя в СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Зенитные ракеты 9М333 для комплекса «Стрела-10М3» с головками самонаведения отлично проявляют себя в зоне спецоперации, сообщили в концерне «Калашников».

    Как сообщили в концерне, ЗУР 9М333 отлично проявляет себя в условиях СВО при выполнении боевых задач, передает ТАСС. В концерне уточнили, что на Херсонском направлении расчеты ЗРК «Стрела-10» морпехов Северного флота в ходе боевого дежурства обнаружили разведывательный беспилотник ВСУ и уничтожили его ракетным ударом.

    Там добавили также, что концерн «Калашников» поставил заказчику крупную партию зенитных ракет для комплекса «Стрела-10М3» в рамках возросшего гособоронзаказа на 2024 год.

    Ранее в концерне «Калашников» сообщили, что завершена поставка в войска первой партии автоматов АК-12, доработанных по опыту применения в спецоперации.

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    22 мая 2024, 08:40 • Новости дня
    Над Белгородской областью уничтожены шесть снарядов РСЗО «Град»

    Tекст: Ольга Никитина

    Дежурные средства ПВО утром среды пресекли попытку киевского режима атаковать российскую территорию, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что около 6.40 шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Град», выпущенные ВСУ, были уничтожены над Белгородской областью.

    Ранее беспилотник ВСУ уничтожили над Брянской областью.

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    24 мая 2024, 23:53 • Новости дня
    Российские таможенники пресекли попытку вывоза военного оборудования на Украину

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские таможенники пресекли попытку вывоза на Украину установки для сброса ракет военной авиацией, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы.

    «Таможенники выяснили, что пересылку военного оборудования за границу организовали двое граждан России и двое граждан Грузии по указанию зарубежных координаторов», – приводит сообщение ФТС ТАСС

    Отмечается, что двое граждан России и двое граждан Грузии по указанию зарубежных координаторов пытались вывезти оборудование на Украину.

    Супружеская пара из Москвы собирала и перекрашивала балочные держатели в гаражном боксе. Затем иностранные координаторы организовали их транспортировку в Грузию.

    В общей сложности таможенники изъяли 12 устройств, половина из которых была обнаружена в микроавтобусе на Верхнем Ларсе, а остальные – в мастерской в Москве.

    В отношении москвичей и водителя задержанного транспортного средства возбуждены уголовные дела за контрабанду военной техники. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

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    24 мая 2024, 22:24 • Новости дня
    Специалисты Минобороны США приняли участие в учениях по борьбе с ОМП в Армении

    Tекст: Денис Тельманов

    Специалисты Министерства обороны США приняли участие в совместных штабных учениях по борьбе с химическими, биологическими и ядерными угрозами, которые прошли в Ереване. Об этом сообщил Совбез Армении.

    Учения были организованы Советом безопасности Армении при поддержке Агентства по уменьшению угрозы Министерства обороны США, передает сообщение ведомства ТАСС.

    Отмечается, что цель учений – «укрепление мер реагирования на подобные угрозы», оценка готовности Армении к ним и выявление пробелов в межведомственном сотрудничестве.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал «наглыми» и «беспардонными» действия США и ЕС, направленные на отрыв Армении от сотрудничества с Россией.

    По его словам, «наглые и беспардонные действия Запада» нацелены на отрыв Армении от России ускоренными темпами.




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    24 мая 2024, 23:21 • Новости дня
    Глава Пентагона решил пройти медицинскую процедуру

    Глава Пентагона решил пройти медицинскую процедуру, его функции будет исполнять заместитель

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны США Ллойд Остин в пятницу, 24 мая, пройдет плановую медицинскую процедуру в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС США Патрик Райдер.

    «Остин сегодня вечером пройдет плановую, элективную и минимально инвазивную нехирургическую процедуру,.. связанную с его ранее заявленной проблемой с мочевым пузырем», – приводит слова Райдера ТАСС.

    Пресс-секретарь уточнил, что во время процедуры Остина функции министра обороны будет исполнять его первый заместитель Кэтлин Хикс.

    Райдер подчеркнул, что проблема с мочевым пузырем не связана с онкологическим диагнозом Остина, который был поставлен в декабре 2023 года.

    По словам Райдера, Белый дом и Конгресс были проинформированы о предстоящей процедуре.

    Напомним, что Остин был госпитализирован в начале января из-за осложнений после диагностирования рака простаты. В январе его прооперировали, а затем выписали из больницы.

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    25 мая 2024, 00:45 • Новости дня
    США договорились с Бразилией о продаже вертолетов Black Hawk на 950 млн долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты договорились о продаже Бразилии 12 многоцелевых вертолетов UH-60M Black Hawk и сопутствующего оборудования. Об этом сообщили Госдепартамент США и Агентство по сотрудничеству в области безопасности обороны.

    Сумма сделки составит $950 млн, передает сообщение ведомств ТАСС.

    По данным американских властей, сначала будет приобретена основная военная техника на сумму 450 млн долларов, а затем прочее оборудование и услуги на сумму до 500 млн долларов.

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    25 мая 2024, 02:19 • Новости дня
    Рогов уточнил ситуацию со шлюзами на ДнепроГЭС

    Рогов: На ДнепроГЭС открыты шандорные затворки, шлюзы закрыты

    Tекст: Денис Тельманов

    Информация об открытых украинской стороной шлюзах ДнепроГЭС, которая ранее появилась в СМИ, не соответствует действительности, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Информация об открытых противником шлюзах ДнепроГЭС во временно оккупированном нацистами городе Запорожье не соответствует действительности. Шлюзы на плотине ДнепроГЭС по-прежнему закрыты», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

    По его словам, после ракетного удара по машинному залу ДнепроГЭС-2 22 марта были открыты не шлюзы, а шандорные затворы на гребне станции.

    «Это было сделано по причине невозможности генерировать электроэнергию на ДнепроГЭС из-за повреждения генераторов. При этом необходимость в сбросе воды никуда не делась, поэтому её начали сбрасывать напрямую, открыв шандорные затворы», — пояснил Рогов.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинская сторона открыла все шлюзы на ДнепроГЭС, и в настоящее время идет массовый сброс воды.

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