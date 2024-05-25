Маск назвал расходы SpaceX на борьбу с российскими помехами Starlink на Украине

Илон Маск заявил, что SpaceX тратит огромные ресурсы на борьбу с российскими помехами Starlink на Украине

Tекст: Денис Тельманов

«SpaceX тратит значительные ресурсы для противодействия усилиям России по созданию помех. Это серьезная проблема», – написал он в своем микроблоге, комментируя статью The New York Times о применении Россией средств радиоэлектронной борьбы на Украине, передает ТАСС.

По словам Маска, Starlink является единственным средством коммуникации на Украине, которое России не удалось полностью вывести из строя.

Ранее газета The New York Times сообщила, что российские военные используют средства радиоэлектронной борьбы против спутниковых систем Starlink, блокируя связь для Вооруженных сил Украины и нарушая навигацию их беспилотников.