  • Новость часаПутин объяснил решение назначить Белоусова главой Минобороны
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Пашинян поведет Армению в ЕС ценой большого предательства
    Fox News: Россия усилила влияние в Африке, потеснив США
    Швеция выдвинула условие отправки военного персонала на Украину
    Вассерман: Блинкен сыграл в Киеве на гитаре ради истребления граждан Украины
    Путин поблагодарил Шойгу за создание современных вооруженных сил
    ВСУ обстреляли онкологический центр в Донецке из HIMARS
    Российские войска вошли в центр Старомайорского в ДНР
    Рогов: Освобождение Работино ускорит продвижение сил РФ в Запорожье
    Блинкен: США не разрешали Украине использовать их оружие за пределами ее территории
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Выдаст ли Польша Зеленскому украинских мужчин

    Варшава понимает, что в случае, если из Польши начнут депортировать украинских мужчин, то не только потенциальные призывники, но и их жены побегут из Польши в более безопасные страны, а это ударит по экономике страны и вызовет новые протесты фермеров и других работодателей, которые потеряют своих батраков.

    2 комментария
    Александр Тимохин Александр Тимохин Ради чего Белоусов готов жертвовать собой

    Правильно ли то, что министром обороны назначается человек, не имевший отношения к военной службе? Да, правильно. На этой должности и нужен человек не из «системы», смотрящий на нее независимым взглядом. Тот факт, что Андрей Белоусов не военный – не минус для этой должности, это его преимущество.

    6 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Евросоюз расширялся против России

    Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.

    10 комментариев
    15 мая 2024, 14:47 • Новости дня

    Рогов: Освобождение Работино ускорит продвижение сил России в Запорожской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Освобождение группировкой «Днепр» Работино в Запорожской области ускорит продвижение российских сил на Ореховском направлении, в том числе в районе Вербового, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    По его словам, с освобождением Работино ускорится процесс продвижения ВС России со стороны Вербового, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что в Работино зачищены все позиции противника, сейчас идет борьба за высоты, которые окружают этот населенный пункт, значительная их часть уже освобождена.

    По его словам, освобождение Работино – важный удар по пропаганде Зеленского, потому что уже нельзя показать, за что погибли десятки тысяч боевиков ВСУ, так как никаких результатов украинского контрнаступления нет.

    Ранее Рогов заявил, что Работино на Ореховском направлении запорожской линии фронта превратилось для украинских войск в могилу.

    15 мая 2024, 09:45 • Новости дня
    Часть группировки ВСУ попала в оперативное окружение в Часовом Яре
    Часть группировки ВСУ попала в оперативное окружение в Часовом Яре
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка украинских войск на востоке Часова Яра оказалась в оперативном окружении, сообщили в силовых структурах ДНР.

    Как сообщил источник ТАСС, на востоке Часова Яра группировка ВСУ попала в оперативное окружение, территория находится под полным огневым контролем ВС России. Там уточнили, что на этом участке фронта украинские войска несут большие потери.

    Ранее сообщалось, что ВСУ в Часовом Яре лишились возможности свободно подвозить резервные силы и боекомплекты.

    Коментарии (13)
    15 мая 2024, 07:17 • Новости дня
    Генштаб ВСУ признал отступление около Волчанска в Харьковской области

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские войска отступили из населенных пунктов Лукьянцы и Волчанск Харьковской области, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

    Отмечается, что такой шаг сделан для сохранения жизни военнослужащих и избежания потерь подразделения, передает РБК.

    В штабе сообщили, что отступление произошло под шквальным огнем и атаками российских войск.

    Как заявил в интервью газете The New York Times начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов в России), ситуация находится на грани и ухудшается с каждым часом.

    Накануне глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о пленении бойцами группировки «Север» более 60 человек из «Кракена» и неонацистского формирования «Братство» (также запрещенная в России террористическая организация).

    Коментарии (9)
    15 мая 2024, 09:27 • Новости дня
    ВСУ перебросили на Харьковское направление танки Leopard
    ВСУ перебросили на Харьковское направление танки Leopard
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска на фоне продвижения ВС России в Харьковской области начали перебрасывать на Харьковское направление немецкие танки и шведские боевые машины, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате Владимир Рогов.

    По его словам, ВСУ перебрасывают несколько бригад под Харьков вместе с танками Leopard и шведскими боевыми машинами CV 90, пытаясь спасти ситуацию, передает РИА «Новости». Рогов добавил, что на этом направлении замечены подразделения 57-й мотопехотной, 5-й штурмовой, а также 21-й и 93-й механизированных бригад.

    При этом, по его словам, главное сражение на Харьковском направлении еще впереди, «рассчитывать на легкую прогулку не стоит».

    Ранее ВСУ решили перебросить к Харькову резервы с Красноармейского направления.

    Коментарии (12)
    15 мая 2024, 14:33 • Новости дня
    Российские войска вошли в центр Старомайорского в ДНР

    Рогов: Российские войска продвинулись в центральную часть Старомайорского

    Российские войска вошли в центр Старомайорского в ДНР
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы России в ходе наступательных действий взяли под контроль центр Старомайорского в Донецкой народной республике, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

    Российские военные выбили подразделения украинской армии из района Дома культуры и выдавливают их на север и северные окраины населенного пункта, сообщил Рогов, передает ТАСС.

    Ранее российские войска освободили Керамик в ДНР.

    Коментарии (3)
    15 мая 2024, 13:23 • Новости дня
    Российские войска освободили Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области
    Российские войска освободили Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Подразделения группировки «Север» освободили Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области, продвинувшись в глубину обороны противника, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что населенные пункты были освобождены в результате активных действий подразделений группировки «Север».

    Российские военные нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 23-й механизированных, 143-й пехотной бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны около  Журавки, Гранов, Липцов и Волчанска Харьковской области.

    Кроме того, ВС России отразили три контратаки рядом с Глубоким и Старицей Харьковской области.

    В общей сложности ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, три танка, три машины пехоты, 300 мм боевую машину РСЗО «Ольха», чешскую 122 мм боевую машину РСЗО Vampire, две 122 мм гаубицы Д-30, а также 100 мм противотанковую пушку «Рапира».

    Коментарии (2)
    15 мая 2024, 13:30 • Новости дня
    Минобороны сообщило о полном освобождении Работино в Запорожской области
    Минобороны сообщило о полном освобождении Работино в Запорожской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Подразделения группировки российских «Днепр» полностью освободили Работино в Запорожской области, сообщило Минобороны.

    Также военные нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й бригады теробороны, а также 23-й бригады нацгвардии Украины около Малой Токмачки Запорожской области, Никополя Днепропетровской области и Золотой Балки Херсонской области, говорится в Telegram-канале ведомства.

    Вооруженные силы Украины потеряли до 25 военнослужащих, 155-мм американскую гаубицу М777.

    Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражены скопления техники и живой силы ВСУ в 135 районах.

    Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам Общественной палаты Владимир Рогов заявил, что Работино стало могилой для ВСУ.

    Коментарии (3)
    15 мая 2024, 13:44 • Новости дня
    Эксперт: Российские системы ПВО успешно адаптируются к отражению ракет ATACMS

    Военный эксперт Леонков: Российские системы ПВО демонстрируют растущую эффективность в отражении ударов ATACMS

    Эксперт: Российские системы ПВО успешно адаптируются к отражению ракет ATACMS
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Обстрел полуострова Крым с применением ракет ATACMS в очередной раз продемонстрировал слаженность и эффективность российских систем ПВО. Несмотря на грозную репутацию боеприпаса, российские военные успешно адаптируются к противостоянию с этой угрозой, сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее российские системы ПВО РФ отразили атаку ВСУ по территории Крыма.

    «Атака по Крыму, предпринятая противником в ночь на среду, оказалась достаточно масштабной. Скорее всего, наземные комплексы, с которых и запускались ракеты ATACMS, были расположены в районе между Одессой и Николаевым. Судя по всему, удары планировались долго, а в выборе целей ВСУ помогали их западные союзники», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Не исключаю, что в рамках атаки были задействованы системы искусственного интеллекта. Скорее всего, с их помощью и осуществлялось наведение боеприпасов на интересующие Украину объекты. Все это в совокупности сделало процесс противодействия обстрелу невероятно сложным», – подчеркивает он.

    «Тем не менее, ВС РФ в очередной раз продемонстрировали поразительную слаженность и эффективность. Несмотря на то, что ракеты ATACMS имеют весьма грозную репутацию, мы в кратчайшие сроки сумели приспособиться к противостоянию с ними. Как показала практика, в настоящий момент мы способны выдерживать натиск даже десяти этих боеприпасов», – отмечает собеседник.

    «Добиться этого удалось за счет использования комплексов ПВО, имеющих возможность достаточно быстро менять позицию. Таким образом, наши военные при необходимости могут усилить направление, по которому приходится основная сила удара. Данная тактика получила название инициативной эшелонированной системы противовоздушной обороны», – акцентирует эксперт.

    «Однако, несмотря на безусловные успехи российской армии, важно помнить, что ПВО не может обеспечить стопроцентную безопасность той или иной территории. В конфликте всегда присутствует определенный элемент неожиданности. Поэтому нам необходимо всегда сохранять бдительность и неустанно работать по совершенствованию средств обороны», – резюмирует Леонков.

    Ранее российские системы ПВО отразили ракетную атаку ВСУ по территории Крыма. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны. По данным ведомства, над территорией полуострова было уничтожено десять американских оперативно-тактических боеприпасов ATACMS.

    После обстрела в Севастополе были обнаружены несдетонировавшие части ликвидированных ракет. Губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале призвал жителей города проявить максимальную осторожность и не прикасаться к подозрительным предметам, лежащим на улице.

    Речь идет о подзарядных боеприпасах М74, представляющих собой стальную оболочку, наполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью они также выпускают стальные детали, содержащиеся внутри конструкции. Радиус поражения модели составляет приблизительно 15 метров.

    Помимо Крыма, атака ВСУ затронула и другие регионы России. Так, над территорией Белгородской области были уничтожены две противорадиолокационные ракеты  HARM, две управляемые авиабомбы «Hammer», два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и девять БПЛА. В Курской области ликвидировали пять беспилотников, а в Брянской перехваченными оказались три дрона.

    Ранее британский министр обороны Грант Шаппе подтвердил, что у Украины имеется разрешение Лондона на использование оружия королевства для нанесения ударов по территории Крыма.

    Коментарии (2)
    15 мая 2024, 13:35 • Новости дня
    Средства ПВО сбили самолет МиГ-29 ВВС Украины и 12 ракет ATACMS

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские средства ПВО сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, а также 40 беспилотников, четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM и 12 оперативно-тактических ракет ATACMS, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается также, что за минувшие сутки противовоздушной обороной также были сбиты ракета «Точка-У», 45 снарядов РСЗО HIMARS производства США, «Ураган» и «Ольха».

    «Всего с начала спецоперации уничтожены 597 самолетов, 274 вертолета, 24 тыс. 86 беспилотников, 521 ЗРК, 16 тыс. 35 танков и других бронемашин, 1 тыс. 299 боевых машин РСЗО, 9 тыс. 595 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 тыс. 728 единиц спецтехники», – говорится в заявлении МО РФ.

    Также Минобороны сообщило, что подразделения группировки российских войск «Днепр» полностью освободили населенный пункт Работино в Запорожской области.

    Коментарии (0)
    15 мая 2024, 09:09 • Новости дня
    Украинский неонацист пожаловался, что ему психологически тяжело воевать

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный боевик украинского неонацистского формирования «Братство» по имени Артем признался, что больше не хочет воевать, потому что ему «психологически тяжело».

    По его словам, он больше не хочет воевать, потому что много его друзей погибло и это тяжело психологически, передает РИА «Новости». По словам пленного, его подразделение готовили на базе в Киеве всего две недели, но тренировки не помогли, и он сдался в первом же бою.

    Артем рассказал, что в ходе боя 10 мая их отряд закидали гранатами, они были вынуждены укрыться в блиндаже, где и сдались.

    Ранее пленный военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Юрий Юречко рассказал, что ВСУ покидают оборонительные позиции под Авдеевкой из-за непрерывного огня со стороны российских войск.

    Коментарии (6)
    15 мая 2024, 08:18 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение опорников ВСУ на правом берегу Днепра

    Tекст: Ольга Никитина

    Минобороны России опубликовало видео уничтожения опорных пунктов Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра с помощью РСЗО «Ураган».

    Видео размещено в Telegram-канале военного ведомства.

    Накануне сообщалось, что группировка войск «Днепр» за сутки уничтожила 28 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) ВСУ на Херсонском направлении.

    Коментарии (0)
    14 мая 2024, 16:10 • Новости дня
    Белоусов назвал задачей СВО достижение победы с минимальными потерями

    Белоусов: Задачей СВО является достижение победы с минимальными человеческими потерями

    Tекст: Ольга Никитина

    В условиях СВО ключевой задачей остается достижение победы, обеспечение целей, которые поставил президент России, заявил кандидат на пост главы Минобороны России Андрей Белоусов, выступая в Совете Федерации.

    «При этом, хочу это специально подчеркнуть, с минимальными человеческими потерями», – приводит его слова ТАСС.

    Также Белоусов заявил, что определенные проблемы есть с комплектованием российских Вооруженных сил, однако речь не идет о мобилизации.

    Коментарии (0)
    15 мая 2024, 07:31 • Новости дня
    Саперы группировки войск «Север» предотвратили подрыв дамбы в Харьковской области

    Tекст: Александра Юдина

    Инженеры группировки войск «Север» ВС России разминировали дамбу в Харьковской области, которую украинские войска планировали подорвать при отступлении.

    Как рассказал штурмовик с позывным «Вин», ВСУ оставили заряды на дамбе, однако российские саперы успешно разминировали объект, передает РИА «Новости».

    Также военные отметил, что украинские военные не успели осуществить подрыв и спешно отступили в сторону села Липцы.

    Ранее в Генштабе ВСУ признали отвод войск с позиций около Волчанска в Харьковской области.

    Коментарии (2)
    15 мая 2024, 13:07 • Новости дня
    В США допустили прекращение огня на Украине в ближайшие месяцы

    The New York Times: В США допустили прекращение огня на Украине в ближайшие месяцы

    Tекст: Александра Юдина

    Американские власти допускают возможность прекращения огня на Украине в ближайшие месяцы, пишет газета The New York Times.

    По данным издания, в Вашингтоне допустили, что стороны конфликта могут прийти к соглашению о перемирии, подобно достигнутому в 1953 году во время войны в Корее, или заморозить конфликт, передает ТАСС.

    Отмечается, что такая оценка основана на том, что среди представителей администрации Байдена растет опасение, что российские войска могут добиться значительных успехов на поле боя и окончательно переломить ход спецоперации в свою пользу.

    NYT отмечает, что ближайшие месяцы могут стать «решающими» для украинского конфликта.

    Ранее президент Чехии Петр Павел в интервью телеканалу Sky News призвал к прекращению боевых действий на Украине и началу переговоров о послевоенном урегулировании.

    Коментарии (3)
    15 мая 2024, 09:05 • Новости дня
    ВСУ при отступлении из Харьковской области начали минировать дома

    Марочко: ВСУ при отступлении из Харьковской области минируют дома мирных жителей

    Подразделения ВСУ, отступая из населенных пунктов Харьковской области, активно минируют жилые дома и подвалы, в которых укрывались от обстрелов мирные жители, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, в Харьковской области выявлены многочисленные факты минирования и установки мин-ловушек ВСУ в местах, где могут пострадать мирные граждане, в частномти, в подвалах домов, в которых от обстрелов укрывались люди, передает ТАСС.

    Марочко отметил, что для минирования местности украинские войска используют натовские мины, производства Германии, Франции и США. Он добавил, что даже под извлекаемые ВСУ устанавливают дополнительные заряды.

    Ранее экс-посол Украины в США (2016–2019 годы) Валерий Чалый заявил, что продвижение российских войск на Харьковском направлении ставит вопрос о необходимости выхода Киева из «Конвенции о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении».

    Коментарии (0)
    15 мая 2024, 10:42 • Новости дня
    Группировка «Днепр» уничтожила 30 пунктов управления БПЛА за сутки

    Сальдо: Группировка «Днепр» уничтожила 30 пунктов управления БПЛА за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская группировка «Днепр» за последние сутки уничтожила 30 пунктов управления БПЛА ВСУ на Херсонском направлении, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    По его словам, на Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли 30 пунктов управления БПЛА, 54 наблюдательных пункта и семь дронов, передает ТАСС.

    Ранее группировка «Днепр» уничтожила 28 пунктов управления ВСУ.

    Коментарии (0)
    Главное
    США и Украина обсудили размещение Patriot в Харькове
    «АвтоВАЗ возобновил производство Lada Largus в Ижевске
    Эксперт: Российские системы ПВО успешно адаптируются к отражению ракет ATACMS
    Украинские резервы переброшены под Харьков из-за успехов ВС России
    Захарова заявила об обрушении популярности Санду в Молдавии после интервью Дудю
    Россия договорилась с Китаем о совместном производстве инновационных лекарств
    Арестованный кадровик Минобороны купил раритетную «Волгу» и 15 соток земли

    Зачем США атаковали российский атом

    Запретив два года назад импорт из России нефти, угля и газа, США продолжили покупать российское ядерное топливо. Теперь санкции затронули и его. Однако запрет составлен так хитро, что ничего, кроме цен, может и не измениться. Почему для США так важно сохранить возможность покупать российское ядерное топливо? Подробности

    Перейти в раздел

    Пашинян поведет Армению в ЕС ценой большого предательства

    Премьер Армении Никол Пашинян поставил вопрос ребром: будь его воля, он присоединился бы к Евросоюзу уже в этом году. Прежде «евроистерия», процветавшая в Грузии, Молдавии и на Украине, обходила Ереван стороной, но в феврале все-таки началась – и до потери Пашиняном власти не закончится. Он дорого заплатил за то, чтобы стать сателлитом Запада. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинские националисты сдают оборону Харькова

    В ходе наступления в Харьковской области в плен сдались десятки боевиков националистического подразделения «Кракен». Они пожаловались на отсутствие огневых точек и плохую организацию обороны. То, что в области сложилась критическая обстановка для Украины, признал куратор «Кракена» Кирилл Буданов. В экспертной среде считают, что в ходе создания буферной зоны российская армия окончательно разгромит «Кракен». Подробности

    Перейти в раздел

    Германию толкают к сносу памятников освободителям

    Германия была страной, которая до самого последнего времени хранила уважение к памятникам погибшим советским воинам. Однако на наших глазах эта тенденция пересматривается: в ФРГ все больше политиков, которые заявляют о том, что эти монументы нужно снести – как это уже сделала Украина, Прибалтика и Польша. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Молдавия повысила голос на Россию

      Премьер-министр Молдавии Дорин Речан потребовал вывести российских миротворцев из Приднестровья с учетом «новых обстоятельств». Что это за обстоятельства? И какое отношение они имеют к желанию Запада и Украины втянуть Молдавию в военный конфликт?

    • Почему Белоусов вместо Шойгу

      Сергей Шойгу переходит на работу в Совбез РФ, его место в Министерстве обороны займет Андрей Белоусов. В разное время он возглавлял Минэкономразвития, был советником президента по экономике и вице-премьером. Его кандидатура многих удивила. Но удивляться тут нечему.

    • Война с Украиной в Южной Америке

      «Гайана стала эпицентром величайшей угрозы миру в Южной Америке. Там уже 12 баз ЦРУ, 14 секретных баз Пентагона… Точно так же, как готовили Украину против России, они готовят Гайану, недооценивая нас», – заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Это означает войну? Вполне вероятно, да.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............