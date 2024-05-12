11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего Майдана. Референдумы стало торжеством духа людей региона.4 комментария
Рогов: Работино превратилось для ВСУ в могилу
Работино на Ореховском направлении запорожской линии фронта превратилось для украинских войск в могилу, попытки ВСУ вернуть село под свой контроль оборачиваются для него огромными потерями, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, в Работино противник окопался за селом, в районе кладбища, при этом все попытки ВСУ контратаковать провалились и ВС России обратили украинских военных в бегство, передает РИА «Новости». Рогов добавил, что ВСУ понесли потери в жиаой силы, а кладбище, где находятся их позиции стало для них фактической могилой.
Он сообщил также, что на Ореховском направлении северо-западней Вербового нанесены удары по большому скоплению живой силы и техники противника.
Ранее Рогов сообщил, что украинские военные в ходе боев за Работино в Запорожской области пытаются сдержать наступление ВС России на кладбище, расположенном к северу от населенного пункта.