AP: Продвижение в Харьковской области поможет России полностью освободить ДНР и ЛНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, для достижения успеха в ДНР и ЛНР России необходимо было рассредоточить нашу обороны ВСУ, поэтому российские войска и начали кампанию именно в Харьковской области, передает ТАСС.

Федоренко заявил также, что аналогичный фронт может быть открыт в Сумской области и указал на проблемы с поставками американской военной помощи. Заявив, что пройдет «не менее двух месяцев, прежде чем поступающие поставки удовлетворят потребности Киева в удержании линии» фронта.

AP также отмечает со ссылкой на неназванных украинских военных, что ситуация стала «окном возможностей для Москвы и одним из наиболее опасных моментов для Киева в продолжающемся два года конфликте».

Ранее во вторник российские войска освободили Бугроватку в Харьковской области.