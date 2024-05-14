Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.2 комментария
AP: Продвижение в Харьковской области поможет России полностью освободить ДНР и ЛНР
Продвижение российских вооруженных сил в Харьковской области приведет к рассредоточению ВСУ по линии фронта, что позволит России добиться успеха в освобождении территорий ДНР и ЛНР, сообщил в комментарии агентству Associated Press (AP) командир батальона 92-й бригады ВСУ Юрий Федоренко.
По его словам, для достижения успеха в ДНР и ЛНР России необходимо было рассредоточить нашу обороны ВСУ, поэтому российские войска и начали кампанию именно в Харьковской области, передает ТАСС.
Федоренко заявил также, что аналогичный фронт может быть открыт в Сумской области и указал на проблемы с поставками американской военной помощи. Заявив, что пройдет «не менее двух месяцев, прежде чем поступающие поставки удовлетворят потребности Киева в удержании линии» фронта.
AP также отмечает со ссылкой на неназванных украинских военных, что ситуация стала «окном возможностей для Москвы и одним из наиболее опасных моментов для Киева в продолжающемся два года конфликте».
Ранее во вторник российские войска освободили Бугроватку в Харьковской области.