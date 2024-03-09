Россия запросила заседание СБ ООН по вопросу присутствия военных западных стран на Украине

Tекст: Антон Антонов

Полянский заявил, что некоторые безответственные политики в Европе толкают украинский конфликт к эскалации, добиваясь прямого столкновения России и НАТО. По его словам, тяжело иначе понять соответствующие слова президента Франции Эммануэля Макрона, «грозящие началом третьей мировой войны», передает РИА «Новости».

Комментируя разговор офицеров бундесвера, «рассуждавших о том, как помочь украинцам разрушить Керченский мост», Полянский указал, что в их беседе было подтверждено присутствие на Украине американских, британских и европейских военных советников, которые «помогают ВСУ выбирать цели для ударов».

Также Полянский указал на сообщения New York Times о появлении на Украине у границы с Россией «мощнейших разведывательных станций ЦРУ» сразу после госпереворота.

«Обо всех этих нелицеприятных для наших западных коллег моментах мы подробно поговорим на запрошенном нами на 22 марта отдельном заседании Совета безопасности», – сказал Полянский.

Он отметил, что постпред Франции при ООН Николя де Ривьер и заместитель американского постпреда при ООН Роберт Вуд ничего не сказали по указанным темам. Кроме того, «среди запросившихся выступить на сегодняшнем заседании» не было «обычно весьма активного представителя Германии», передает ТАСС.

Западные страны сильно понизили ставки в отношении Украины, и теперь вместо призывов к помощи властям в Киеве звучат слова о недопустимости победы России, сказал Полянский.

Напомним, Макрон не исключил отправки странами Запада сухопутных войск на Украину. Главред RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, на которой немецкие военные обсуждают возможность помощи ВСУ в нанесении удара по Крымскому мосту. Американские СМИ сообщили, что за последнее десятилетие ЦРУ создало на Украине вдоль российской границы 12 секретных баз.