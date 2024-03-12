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    Начавшись в Прибалтике в середине XVI века, цивилизационная война России и Европы к середине XIX века разрослась до цивилизационной войны России с миром.

    7 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Почему в школах надо изучать философию

    Профессия философа на наших глазах в самое ближайшее время превратится в сверхактуальную. Не программисты или дизайнеры (это профессия сегодняшнего дня), а именно философы станут профессионалами будущего.

    19 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Предатели годятся только на наглядные пособия

    Был в Москве во времена Алексея Михайловича такой подьячий посольского приказа Григорий Карпович Котошихин. Начав блестящую карьеру дипломата, свои дни он закончил учебным пособием для студентов. Совершив предательство, но стал просто чучелом.

    8 комментариев
    12 марта 2024, 08:19 • Новости дня

    ВСУ сосредоточили войска в 10 км от границы России на Харьковском направлении

    Марочко: ВСУ сосредоточили войска в 10 км от границы России на Харьковском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев наращивает группировку сил в Волчанске, который находится в 10 километрах от Белгородской области, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в последние дни зафиксировано наращивание группировки ВСУ в Волчанске, находящемся на расстоянии 10 км от Шебекино в  Белгородской области, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил, что увеличивается количество как боевиков, так и техники.

    Он рассказал также, что ВС России наносят удары по выявленным целям, а украинские военные продолжат придерживаться тактики прикрытия гражданской инфраструктурой, размещая личный состав по гражданским объектам.

    Ранее ВС России поразили множество позиций ВСУ в Харьковской области.

    11 марта 2024, 18:57 • Новости дня
    Названо число ликвидированных вместе с Patriot военных НАТО

    Эксперт Крапивник: ВС России могли уничтожить около 30 бойцов из стран НАТО вместе с ЗРК Patriot

    Названо число ликвидированных вместе с Patriot военных НАТО
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Больше трех десятков военных НАТО, в том числе из Германии и Британии, могли быть уничтожены вместе с двумя ЗРК Patriot в районе Покровска, они обслуживали установки, сообщил бывший офицер американской армии Станислав Крапивник.

    Военный эксперт объяснил, что обычно для обслуживания двух пусковых установок ЗРК Patriot необходимо от 20 до 30 человек, при этом, с большой долей вероятности, уничтоженные комплексы обслуживали военные США, пишет «Московский комсомолец».

    Крапивник не исключил, что на месте были и военные из других стран НАТО. По его словам, ЗРК Patriot эксплуатируются немцами. Есть также вероятность, что там были и военные из Британии.

    Ранее обозреватель Дэвид Экс, комментируя уничтожение американских ЗРК Patriot на Украине, заявил, что члены их экипажа «почти наверняка погибли». Украинские военные эксперты допустили, что уничтожение двух зенитно-ракетных комплексов Patriot в ДНР произошло из-за предательства.

    Напомним, Минобороны России сообщило, что ракета ОТРК «Искандер-М» уничтожила украинскую ЗРС С-300 в районе Покровска в ДНР. В ходе анализа опубликованного видео было установлено, что на кадрах не только С-300 – российские войска уничтожили два ЗРК Patriot. Позднее источник сообщил, что в районе Покровска, предположительно, уничтожены три ЗРК Patriot.

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    11 марта 2024, 10:38 • Новости дня
    Под Авдеевкой уничтожили еще один Аbrams

    Советник главы ДНР Кимаковский: ВС России уничтожили под Авдеевкой танк Abrams

    Под Авдеевкой уничтожили еще один Аbrams
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы уничтожили под Авдеевкой еще один американский танк M1 Abrams, поставленный вооруженным силам Украины, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Кимаковский в своем Telegram-канале уточнил, что танк уничтожили из противотанкового оружия вблизи поселка Бердычи.

    Ранее поступили сообщения об уничтожении по крайней мере четырех других танков Abrams в зоне конфликта на Украине. Так, 6 марта стало известно, что российские военные с первого выстрела подбили Abrams на Авдеевском направлении. За день до этого у поселка Бердычи уничтожили третий по счету американский танк.

    Второй Abrams был поражен российскими дронами «Упырь». А 1 марта стало известно об уничтожении самого первого американского танка, поставленного ВСУ.

    Как отмечал отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер, украинская армия находится в состоянии коллапса и ничего не сможет остановить Россию, даже американские танки Abrams, которые русские уничтожают.

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    11 марта 2024, 13:21 • Новости дня
    Буданов заявил о подготовке «серьезной операции в Крыму»

    Глава ГУР МО Украины Буданов заявил о подготовке «серьезной операции в Крыму»

    Буданов заявил о подготовке «серьезной операции в Крыму»
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина готовит «серьезную операцию в Крыму», все действия в районе Черного моря связаны стратегическим замыслом, заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    Глава ГУР заявил, что Украина в Черном море готовится к операции в Крыму. По сообщениям украинской военной разведки, одним стратегическим замыслом связаны попытки ВСУ атаковать левый берег Днепра в Херсонской области, передает ТАСС.

    Между тем в эфире украинских телеканалов показали фильм об «успехах» ВСУ и операциях военной разведки в Херсонской области и в Черном море.

    Ранее о готовящемся новом контрнаступлении Украины в конце февраля заявил в интервью телеканалу Fox News Владимир Зеленский. Он отметил, что будет развивать «успех в Черном море», а также, не углубляясь в детали, пообещал России «сюрпризы».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Запад вынуждает Украину перейти к тактике контрударов.

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    11 марта 2024, 19:44 • Новости дня
    Украина решила построить три оборонительные линии как у России

    Зеленский объявил о строительстве на Украине трех оборонительных линий

    Украина решила построить три оборонительные линии как у России
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Украина начала строительство трех линий фортификационных сооружений, новых оборонных рубежей протяженностью 2 тыс. километров, сообщил в понедельник Владимир Зеленский.

    В своем Telegram-канале Зеленский написал по итогам проведения ставки с военными, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о темпах строительства новых оборонных рубежей. По его словам, начато строительство укреплений в три полосы протяженностью 2 тыс. км, передает РИА «Новости».

    Американские СМИ сообщали, что ВСУ, памятуя о том, как во время контрнаступления в 2023 году «увязли в сложной сети препятствий» российских войск, которую было практически невозможно преодолеть, стремятся построить подобную систему укреплений.

    Ранее в ВСУ заявили, что в этом году хотят создать ударную группировку и перейти к контрнаступательным действиям.

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    11 марта 2024, 20:55 • Новости дня
    Макрону посоветовали посовещаться с НАТО перед отправкой войск на Украину

    Столтенберг призвал Макрона советоваться с НАТО по вопросу отправки войск на Украину

    Макрону посоветовали посовещаться с НАТО перед отправкой войск на Украину
    @ Bernd Elmenthaler/Keystone Press AgencyGlobal Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    НАТО не планирует направлять войска на Украину, по важным вопросам союзникам надо консультироваться с альянсом и его членами, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

    В ответ на вопрос Reuters о том, совершил ли президент Франции Эммануэль Макрон ошибку, заявляя, что не исключает отправку войск стран НАТО на Украину, Столтенберг заявил, что альянс и его союзники не являются стороной конфликта, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что необходимо приходить к единому подходу по таким важным темам, потому что они имеют значение для всех. По его словам, отправка отдельными странами НАТО войск на Украину не повлияет на весь альянс.

    Также он не согласился с заявлением папы римского о «белом флаге». Столтенберг считает, что для достижения мирного решения путем переговоров нужно «поставлять военную помощь Украине». Глава НАТО во время своего выступления заявил, что «победой Украины» может считаться сохранение ее государственности.

    Ранее Макрон решил отложить давно запланированный визит в Киев из-за разногласий с союзниками в политике по России.

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    11 марта 2024, 14:12 • Новости дня
    Военный эксперт: «Круговой обмен» Кэмерона может быть способом передачи ракет Taurus на Украину

    Военный эксперт Артамонов: «Круговой обмен» Кэмерона может быть способом передачи ракет Taurus на Украину

    Военный эксперт: «Круговой обмен» Кэмерона может быть способом передачи ракет Taurus на Украину
    @ AP/TASS

    Tекст: Илья Абрамов

    Ракета Taurus способна поражать цель на расстоянии около 500 км. Получение этих боеприпасов серьезно бы усилило ВСУ, поэтому предложение Дэвида Кэмерона может быть прикрытием для передачи Украине немецких вооружений. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее в Германии поддержали идею Британии о «круговом обмене» боеприпасами для офиса Зеленского.

    «Taurus и Storm Shadow, равно как и французский SCALP, отличаются незначительно. Однако боевая часть немецкой ракеты немного тяжелее из-за большего числа поражающих элементов. Она может составлять до 450 кг в зависимости от модификации. Блок наведения и система навигации по спутникам у боеприпасов идентичная», – сказал военный эксперт Александр Артамонов.

    «Официально заявленная дальность Taurus составляет около 500 км, но может быть и выше. В данном случае следует помнить, что при передаче британских и французских ракет Украине их радиус поражения занижали. Так обычно делают при экспорте», – отмечает собеседник.

    «Еще одним важным отличием Taurus от других европейцев является возможность запуска с земли. Однако бомбардировщик в качестве носителя все же предпочтительней, поскольку так, опять же, увеличивается дальность. Любопытно, что в ФРГ уже заявили, что эта ракета может быть приспособлена под семейство самолетов Су, стоящих на вооружении Украины», – подчеркивает он.

    «Предполагаю, что обмен, предложенный Кэмероном, может быть способом передачи Taurus офису Зеленского. Кроме того, эти ракеты сейчас переделывают под F-16. Поэтому в скором времени может снова подняться вопрос о поставке данных самолетов ВСУ. В таком случае вооружат их немецким оружием, а за штурвалом, с большой долей вероятности, будут сидеть иностранные летчики», – резюмирует Артамонов.

    Ранее в Германии поддержали идею Британии о покупке немецких ракет Taurus Лондоном и последующей передачи боеприпасов Storm Shadow ВСУ. Об этом в эфире телеканала ARD заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. По ее словам, схожие «круговые обмены» вооружением уже происходили до этого.

    Данную инициативу предложил министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон. В своем интервью изданию Sueddeutsche Zeitung он подчеркнул, что Лондон готов посодействовать Берлину в вопросе поставок офису Зеленского дальнобойных ракет. Он подчеркнул, что страна должна «рассмотреть все варианты», в том числе и отправку Украине ракет Storm Shadows в обмен на немецкие Taurus.

    По его словам, наиболее важным приоритетом для Британии является оказание «максимального эффекта» помощи ВСУ. Однако более подробно высказаться на эту тему он отказался. При этом Кэмерон отметил, что не считает передачу ракет офису Зеленского обострением конфликта, ведь это решение служит укреплению обороны страны.

    Любопытно, что еще недавно канцлер Германии Олаф Шольц высказывался против передачи Taurus офису Зеленского. «Мы не должны быть связаны с местами размещения или с целями, которые будут достигнуты при помощи этих ракет. Я удивлен, что некоторые люди не понимают: ряд наших действий может привести к нашему участию в войне», – заявлял он изданию Tagesschau.

    Канцлер также говорил о недопустимости следования ФРГ по пути Лондона и Парижа. «То, чего добиваются британцы и французы в плане контроля и сопровождения целей, невозможно в Германии», – цитировало слова Шольца издание Bild. Его высказывание лидеры других западных стран встретили крайне негативно, поскольку оно якобы раскрывало разведывательные тайны партнеров ВСУ.

    Ситуация усугубилась после обнародования расшифровки разговора немецких военных о планировании нанесения удара по Крымскому мосту. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему ФРГ сделала неправильные выводы из произошедшего. Правительство страны не стремится опровергать содержание беседы своих военных, но заявляет, что обсуждаемое было лишь одним из вариантов возможных сценариев.

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    11 марта 2024, 08:55 • Новости дня
    Украинский пленный рассказал о бегстве ВСУ из Авдеевки

    Пленный Цалко: ВСУ при бегстве из Авдеевки бросали свои подразделения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ во время бегства из Авдеевки бросали своих солдат на позициях, одним из таких оставленных подразделений оказалась группа Виталия Цалко, который сдался в плен и рассказал об обстоятельствах отступления.

    По словам пленного, их подразделение было на позиции шесть дней, за которые у них закончились вода и еда, не работала рация, передает РИА «Новости». Цалко рассказал, что украинские военные решили узнать, что произошло, вышли ночью на точку заброски и там поняли, что их позицию заняли ВС России, после чего сложили оружие и сдались.

    Цалко рассказал, что в январе 2024 года их перевели в 53-ю отдельную механизированную бригаду, а сдался в плен он 28 февраля в Северном.

    По словам военнопленного, ротацию в подразделении обычно проводили в режиме «двое суток через двое», а в последнюю ротацию за его группой никто не пришел, после чего Цалко понял, что их «кинули».

    Он также рассказал, что только в плену узнал, что его отправили «на ноль» в Северное.

    Ранее пленный украинский военнослужащий Владимир Бугарь, взятый в Авдеевке, рассказал, что получил обморожение ног из-за ужасных условий содержания, их подразделению пришлось 55 суток просидеть в подвале.

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    11 марта 2024, 12:55 • Новости дня
    Расположение элитных войск ВСУ уничтожено в Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пункт временной дислокации элитных украинских формирований поражен ракетным ударом в Харьковской области, сообщили в силовых структурах.

    Как сообщил источник ТАСС, был нанесен удар по живой силе противника. В итоге ВСУ понесли колоссальные потери, причем среди обычных военных там находились и элитные подразделения.

    Напомним, в воскресенье сообщалось о взрывах в украинских Одессе и Харькове, а также в Снигиревке и Херсоне, которые находятся под контролем украинских войск.

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    11 марта 2024, 10:51 • Новости дня
    WSJ: Россия может поддерживать масштабы военного производства не менее двух лет

    WSJ: Россия сможет поддерживать масштабы текущего военного производства не менее двух лет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия может поддерживать существующий темп оборонного производства от двух до пяти лет, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванного представителя НАТО высокого ранга.

    Издание также ссылается на данные военных разведок двух стран Европы, по которым Россия может произвести такое количество вооружения, которого «хватит еще на несколько лет», передает ТАСС.

    Так, в эстонской военной разведке заявили, что объем производства снарядов в России превышает совокупный объем их производства в США и Евросоюзе.

    По данным газеты, именно преимущество в боеприпасах стало «решающим фактором» при взятии российскими войсками Авдеевки. Шведский военный эксперт Оскар Йонссон заявил, что Россия «довольно впечатляюще» увеличила производство во многих оборонных отраслях.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы, Киеву необходима поддержка Вашингтона, которую Конгресс пока не может согласовать.

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    11 марта 2024, 14:12 • Новости дня
    Командир ВСУ исчез под Авдеевкой после ссоры из-за Залужного

    AP: Комбат ВСУ пропал под Авдеевкой после ссоры в командном пункте из-за Залужного

    Tекст: Вера Басилая

    Командующий батальоном ВС Украины в начале февраля пропал под Авдеевкой в ДНР после перепалки в командном пункте в связи с отставкой с поста главкома Валерия Залужного, сообщает The Associated Press.

    Агентство ссылается на документы и сообщает, что комбат, имя которого не раскрывается, пропал при неясных обстоятельствах. По данным AP, украинские офицеры собрались на командном пункте под Авдеевкой на следующий день после увольнения Залужного, состоялся напряженный разговор, после которого командир и два солдата уехали на автомобиле, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что тело одного из солдат с огнестрельными ранениями было найдено спустя некоторое время, однако о судьбе второго солдата и комбата ничего не известно, их не нашли.

    Сообщается, что власти Украины не верят, что пропавший офицер владел секретной информацией, или у него была военная техника.

    СБУ предупреждала офис Зеленского до отставки Залужного о том, что увольнение главкома ВСУ может спровоцировать беспорядки в Киеве со стороны военных.

    Между тем представитель российских силовых структур заявил, что в элитных подразделениях ВСУ выражают недовольство военным руководством Украины и всерьез обсуждают свержение президента страны Владимира Зеленского.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему новый поворот в карьере Залужного грозит проблемой Зеленскому.

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    11 марта 2024, 14:14 • Новости дня
    Столтенберг одобрил поставку дальнобойных ракет Украине

    Столтенберг отказался комментировать решение Шольца по Taurus, но одобрил поставки таких ракет

    Tекст: Вера Басилая

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался комментировать позицию канцлера Германии Олафа Шольца по поставкам Taurus Украине, но поддержал отправку Киеву западными странами ракетных систем большой дальности.

    Столтенберг заявил, что приветствует отправку союзниками систем большой дальности, но отказался комментировать, кого он имел в виду, передает ТАСС.

    Ранее в Берлине назвали поставку Taurus Украине крайней чертой.

    В то же время глава МИД Британии Дэвид Кэмерон в интервью газете Sueddeutsche Zeitung заявил, что Британия готова помочь Германии в решении вопроса о возможных поставках крылатых ракет Taurus Киеву.

    Москва подчеркивала, что Запад, поставляя Киеву вооружения, всеми силами пытается удержать режим на плаву и только продлевает его агонию.

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    11 марта 2024, 17:04 • Новости дня
    Путин назначил выплату в случае гибели в СВО гражданского персонала Минобороны

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин распространил выплату в 5 млн рублей в случае гибели в СВО на гражданский персонал министерства обороны и других силовых ведомств.

    Как следует из указа главы государства на официальном портале правовой информации, выплата распространяется на гражданский персонал ВС России, служащих федеральных госорганов, органов внутренних дел, ФСИН, ФССП, органов федеральной фельдъегерской связи, таможенных органов и организаций ФТС.

    Кроме того, согласно документу, выплата в 3 млн рублей предназначена сотрудникам, которые получат ранение.

    Ранее Путин поручил рассмотреть вопрос об «общих подходах» к соцгарантиям добровольцев СВО.

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    11 марта 2024, 13:12 • Новости дня
    На «Госуслугах» анонсирован раздел с информацией о мерах поддержки бойцов СВО

    На «Госуслугах» появится раздел с информацией о мерах поддержки бойцов СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин поручил правительству России принять меры для открытия на портале госуслуг раздела, информирующего участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей о мерах поддержки.

    «При участии государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» принять меры, направленные на создание в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» раздела, обеспечивающего информирование участников специальной военной операции и членов их семей о полагающихся им мерах социальной поддержки, помощи и услугах», – говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

    Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин, срок исполнения указан – 1 мая 2024 года.

    Ранее Путин заявил, что с 1 марта для участников спецоперации начнется прием заявок на кадровую программу «Время героев», благодаря которой бойцы СВО смогут получить высшее образование и гражданскую специальность в ведущих вузах.

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    11 марта 2024, 11:59 • Новости дня
    Медведев призвал снимать российское кино об СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на фоне новостей о вручении премии «Оскар» в США отметил, что российское кино стало гораздо более качественным, чем 10–15 лет назад.

    Медведев в своем Telegram-канале отметил, что в отечественном кино появились нормальные сценарии и «приличные диалоги». Также ему нравится игра артистов и режиссура.

    «И тем не менее. Надо идти вперед. Снимать о войне», – призвал заместитель председателя Совета безопасности России.

    При этом он отметил, что есть «боязнь сфальшивить на святых темах», ведь о войне нельзя снимать примитивно и гламурно. Однако снимать, по мнению Медведева, надо, уже пора.

    «Снимать про наших героев, возвеличивая их подвиги. Снимать документалку и игровое кино. Снимать, чтобы знали и помнили. Пора. Настал момент», – заключил Медведев.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как спецоперация становится частью российской литературы.

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    12 марта 2024, 08:46 • Новости дня
    В Киеве возмутились из-за уничтожения Россией HIMARS

    Киевского политика Лапина возмутило уничтожение HIMARS ударом российской ракеты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России уничтожили HIMARS, так как украинская система РЭБ не смогла обнаружить наблюдавший за ним беспилотник, заявил киевский политик Игорь Лапин.

    По его словам, HIMARS вышел на позицию и стоял там около получаса, что дало возможность навести ракету, которая прилетела точно в цель, передает РИА «Новости».

    Лапин добавил: этот факт говорит о говорит о провале радиоэлектронной разведки, что является серьезной проблемой.

    Ранее в Минобороны сообщили, что на Авдеевском направлении ВС России уничтожили свыше 2860 военнослужащих, семь танков, в том числе два Abrams, 34 бронемашины, 20 орудий полевой артиллерии, американскую РСЗО HIMARS и боевую машину ЗРК «Стрела-10».

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