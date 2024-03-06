В мире очень мало стран, способных воевать, и это хорошо. Но обратная сторона этого латентного пацифизма – неспособность к индивидуальной жертве ради коллективной цели.0 комментариев
ВС России поразили множество позиций ВСУ в Харьковской области
Марочко: Войска России поразили позиции ВСУ в 20 населенных пунктах Харьковской области
ВС России за истекшие сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 20 населенных пунктах Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, за истекшие сутки БПЛА, ВКС и артиллерия ВС России высокоточными ударами поразили порядка 20 населенных пунктов в Харьковской области, передает РИА «Новости».
Марочко добавил, что ударами уничтожались опорные пункты, склады боеприпасов, техника и личный состав ВСУ в районах Петропавловки, Синьковки, Кисловки и других населенных пунктов.
Эксперт добавил, что в населенных пунктах Казачья Лопань, Волчанск, Купянск под удары попали скопления вооружения и военной техники, в Колодезном, Басово, Ольшанах, Дергачах и Чугуеве были уничтожены пункты временной дислокации ВСУ.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ за сутки на Авдеевском направлении потеряли до 500 человек.