Марочко: Войска России поразили позиции ВСУ в 20 населенных пунктах Харьковской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, за истекшие сутки БПЛА, ВКС и артиллерия ВС России высокоточными ударами поразили порядка 20 населенных пунктов в Харьковской области, передает РИА «Новости».

Марочко добавил, что ударами уничтожались опорные пункты, склады боеприпасов, техника и личный состав ВСУ в районах Петропавловки, Синьковки, Кисловки и других населенных пунктов.

Эксперт добавил, что в населенных пунктах Казачья Лопань, Волчанск, Купянск под удары попали скопления вооружения и военной техники, в Колодезном, Басово, Ольшанах, Дергачах и Чугуеве были уничтожены пункты временной дислокации ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ за сутки на Авдеевском направлении потеряли до 500 человек.