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    В мире очень мало стран, способных воевать, и это хорошо. Но обратная сторона этого латентного пацифизма – неспособность к индивидуальной жертве ради коллективной цели.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Новый железный занавес Запада оказался дырявым

    Мир, долгое время живший с открытыми границами, когда люди с деньгами и свободным временем могли беспроблемно мотаться по всему свету, уходит в прошлое. Россия ни от кого не закрывается, но Запад стремится возвести вокруг нее новый железный занавес. Но кому он этим вредит?

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов На Украине понадобится специальная гуманитарная операция

    По прошествии двух лет специальной военной операции начинает вырисовываться контур того, что будет представлять собой проигравшая Украина, и что предстоит сделать России, чтобы в дальнейшем необходимость проведения таких операций свести к нулю.

    14 комментариев
    6 марта 2024, 10:28 • Новости дня

    ВС России поразили множество позиций ВСУ в Харьковской области

    Марочко: Войска России поразили позиции ВСУ в 20 населенных пунктах Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России за истекшие сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 20 населенных пунктах Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, за истекшие сутки БПЛА, ВКС и артиллерия ВС России высокоточными ударами поразили порядка 20 населенных пунктов в Харьковской области, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил, что ударами уничтожались опорные пункты, склады боеприпасов, техника и личный состав ВСУ в районах Петропавловки, Синьковки, Кисловки и других населенных пунктов.

    Эксперт добавил, что в населенных пунктах Казачья Лопань, Волчанск, Купянск под удары попали скопления вооружения и военной техники, в Колодезном, Басово, Ольшанах, Дергачах и Чугуеве были уничтожены пункты временной дислокации ВСУ.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ за сутки на Авдеевском направлении потеряли до 500 человек.

    5 марта 2024, 21:44 • Новости дня
    Украинский генерал рассказал о новой мощной тактике ВС России

    Украинский генерал Кривонос признал успешной новую тактику ВС России

    Украинский генерал рассказал о новой мощной тактике ВС России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска задействовали новую мощную тактику в зоне спецоперации, позволяющую им двигаться вперед, заявил генерал вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос.

    Благодаря эффективной работе разведки Российская армия знает «стыки между воинскими частями» ВСУ и «пытается продвигаться вперед», заявил Кривонос в эфире телеканала «Прямой», передает РИА «Новости».

    По его словам, ВС России в огромных объемах применяют дроны и минометы на поле боя. Тем временем украинской армии не хватает людей и боеприпасов, добавил Кривонос.

    Ранее украинские военные рассказали о новой тактике ВС России в боях за Авдеевку.

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    5 марта 2024, 21:48 • Новости дня
    В Сети появились кадры уничтожения установки HIMARS с расчетом в ДНР
    В Сети появились кадры уничтожения установки HIMARS с расчетом в ДНР
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появились кадры уничтожения HIMARS вместе с расчетом в районе Никаноровки в ДНР.

    В Telegram-канале RT говорится, что поражение произошло в тот момент, когда военные ВСУ готовились к стрельбе и атаки явно не ожидали.

    Ранее сообщалось, что российские военные ударами в период с 23 по 25 февраля уничтожили стоянку украинских РСЗО HIMARS производства США и цех по сборке дронов для ВСУ в Николаевской области.

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    5 марта 2024, 14:21 • Новости дня
    Производитель «убийц Абрамсов» предупредил о мошенниках

    СКБ «Пиранья», которое производит уничтоживший первый Abrams на СВО дрон, сообщило о мошенниках

    Производитель «убийц Абрамсов» предупредил о мошенниках

    Tекст: Вера Басилая

    Симбирское конструкторское бюро (СКБ) «Пиранья», которое производит беспилотник, уничтоживший танк Abrams в зоне спецоперации, столкнулось с массовым появлением мошеннических сайтов и объявлений о продаже их разработок, сообщил представитель компании.

    Собеседник ТАСС рассказал, что мошенники создали группы «ВКонтакте», разместили объявления на маркетплейсах, стали продвигать сайты, которые предлагали якобы разработки СКБ «Пиранья». По его словам, также под именем компании предлагают для продажи станции Starlink, чем СКБ «Пиранья» не занималась никогда.

    Представитель компании заявил, что на уловки мошенников попались уже не менее десяти человек, соответствующие обращения поданы в прокуратуру. У СКБ «Пиранья» действует один сайт для продажи их продукции, предупредили в организации.

    Напомним, первый уничтоженный в СВО американский танк Abrams был подбит FPV-дроном «Пиранья» Симбирского конструкторского бюро «Пиранья». На счету дронов «Пиранья» есть и другая бронетехника – как легкая, так и тяжелая. При этом большая часть пораженных целей – блиндажи и укрытия противника.

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    6 марта 2024, 00:55 • Новости дня
    Захарова высмеяла заявление Белого дома о Зеленском

    Захарова высмеяла заявление Вашингтона о желании Зеленского «воевать самостоятельно»

    Захарова высмеяла заявление Белого дома о Зеленском
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби о том, что Украина не просит иностранные войска участвовать в боевых действиях.

    Захарова высмеяла слова Кирби о том, что «Зеленский не просит иностранных войск, хочет воевать самостоятельно». «До слез, – заявила она в Telegram. – Воевать самостоятельно с ядерной державой Зеленский хотел еще с детского сада, поэтому и пошел в КВН, забыл добавить Кирби».

    Захарова задала Кирби «один уточняющий вопрос сквозь хохот»: «А в НАТО, по мнению белодомовского представителя, Зеленский зачем просится? Чтобы плести макраме или играть в нарды?».

    Официальный представитель МИД отметила, что США «последовательны до педантизма», когда дело касается необходимости поддержать союзников Вашингтона – в таких ситуациях США «предают не глядя».

    Напомним, Кирби сообщил, что американские войска не будут участвовать в боевых действиях на Украине. При этом, как добавил Кирби, Зеленский и «не просит» о том, чтобы «иностранные войска воевали» за Украину.

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    5 марта 2024, 12:00 • Новости дня
    Подбивший Abrams российский военный рассказал о слабом месте танка

    Подбивший Abrams российский военный с позывным Рассвет рассказал о слабом месте танка

    Подбивший Abrams российский военный рассказал о слабом месте танка
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Оператор российского FPV-дрона «Упырь» с позывным Рассвет рассказал, как ему удалось уничтожить танк Abrams, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства опубликована видеозапись, на которой боец рассказывает, что первым дроном была поражена задняя часть – «под башню», после чего танк сразу остановился.

    По словам военного, второй БПЛА полностью вывел танк из строя.

    Также боец рассказал, что танк ехал очень медленно и по открытой местности.

    «Ребята, наверное, очень поверили в себя, что они едут неуязвимые. А в итоге не было никакой сложности его поразить абсолютно», – резюмировал он.

    Ранее в Сети появилось видео поражения американского танка Abrams дронами «Упырь» на Авдеевском направлении.

    Командир разведывательно-ударной группы БПЛА с позывным «Коловрат» заявил, что военные группировки «Центр» подбили два американских танка Abrams на Авдеевском направлении с помощью FPV-дронов.

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    5 марта 2024, 11:45 • Новости дня
    В Белгородской области ликвидировали открытое горение взорвавшегося резервуара

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Открытое горение резервуара в Губкинском округе Белгородской области, где из-за взрыва возник пожар, ликвидировано, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

    Согласно сообщению ведомства, ликвидировано открытое горение на месте происшествия в Губкинском городском округе, передает ТАСС.

    Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что после взрыва в Губкинском городском округе Белгородской области произошел пожар на инфраструктурном объекте.

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    5 марта 2024, 23:34 • Новости дня
    Глава МАГАТЭ прибыл в Сочи
    Глава МАГАТЭ прибыл в Сочи
    @ Henrik Montgomery/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Сочи, сообщают информационные агентства.

    На среду запланированы консультации между Гросси и представителями России по Запорожской АЭС, передает РИА «Новости».

    Напомним, официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в рамках визита состоится ряд встреч на высоком уровне. Сам Гросси не исключал возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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    6 марта 2024, 06:26 • Новости дня
    Шольц отверг заявления о срыве из-за Джонсона мирных переговоров Москвы и Киева

    Шольц отверг заявления о «готовом мирном договоре» России и Украины в 2022 году

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц отверг сообщения о том, что в 2022 году в Стамбуле Россия и Украина согласовали проект мирного договора.

    Как заявил Шольц, утверждения о том, что «был готовый мирный договор», но «этому якобы помешал то ли Борис Джонсон, то ли Джо Байден» являются «полной ерундой», передает RT со ссылкой на Sachsische Zeitung.

    Срыв переговоров он объяснил наступлением российских войск на востоке и событиями в Буче в Киевсвой области, передает РБК.

    Напомним, глава фракции партии Владимира Зеленского «Слуга Народа» в Верховной раде Давид Арахамия рассказал, что военные действия на Украине могли завершить еще весной 2022 года, но их продолжили после призыва Бориса Джонсона ничего не подписывать с Москвой.

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    5 марта 2024, 11:28 • Новости дня
    Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

    Артиллеристы уничтожили бронетехнику и опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Артиллерийские расчеты самоходных установок «Мста-С» группировки «Центр» уничтожили на Авдеевском направлении опорный пункт ВСУ и бронемашину БМП-1 с подкреплением, сообщили в Минобороны.

    Согласно сообщению Минобороны, расчеты САУ «Мста-С» группировки «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ и бронемашину БМП-1 с подкреплением до взвода пехоты на Авдеевском направлении, передает ТАСС.

    Там добавили, что дежурный расчет артиллерийской установки навел орудие на цель и серией из трех выстрелов поразил опорный пункт и доты ВСУ в ходе занятия российскими войсками более выгодных рубежей. Средствами контроля подтверждены попадание в боевую машину с детонацией боекомплекта.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ на Авдеевском направлении потеряли за сутки более 490 военных и два танка.

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    5 марта 2024, 16:39 • Новости дня
    CAS опубликовал мотивировочную часть решения по апелляции на отстранение ОКР

    Tекст: Вера Басилая

    Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения по апелляции на отстранение Олимпийского комитета России.

    Документ опубликован на официальном сайте суда, передает ТАСС.

    Ранее CAS отклонил апелляцию ОКР на решение МОК о временном отстранении.

    Напомним, МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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    6 марта 2024, 01:30 • Новости дня
    Франция обещала «не переходить границу соучастия» в конфликте на Украине

    Глава МИД Франции Сежурне заверил в отсутствии у Парижа намерений «переходить границу соучастия» в конфликте на Украине

    Франция обещала «не переходить границу соучастия» в конфликте на Украине
    @ Koehler/photothek.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя ситуацию на Украине, глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил, что его страна «никогда не переходила границу соучастия в конфликте» и «не перейдет».

    При этом послание Франции России, как заявил Сежурне, заключается в том, что французская сторона «продолжит оказывать поддержку» Украине, передает ТАСС со ссылкой на LCI.

    Сежурне признал «неуверенность» в способности Европы долгое время поддерживать Украину, на это влияет и «нестабильность относительно выборов» в США. «Будет ли Вашингтон с нами после них?» – заявил министр.

    Он назвал «ошибочной позицией» заявления левых и националистических партий в Европе о «нежелании умирать за Украину» и их требования остановить поддержку Украины. Министр сказал, что помогать Киеву нужно «для защиты европейцев».

    Напомним, Макрон не исключил, что западные военные могут быть направлены на Украину. Позднее он заявил, что Париж не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию.

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    5 марта 2024, 23:09 • Новости дня
    США подтвердили отказ посылать войска на Украину

    Представитель Белого дома Кирби заявил об отказе США посылать войска на Украину для участия в боях

    США подтвердили отказ посылать войска на Украину
    @ Robyn Haake/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские войска не будут участвовать в боевых действиях на Украине, Киев и не просит об этом, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби отказался «анализировать слова» президента Франции Эммануэля Макрона, который, выступая в Праге, призвал союзников в Европе «не проявлять трусость» в связи с конфликтом на Украине, передает ТАСС.

    Кирби заявил, что у Макрона «есть право и возможность высказывать свое мнение». Представитель Белого дома «от имени президента Байдена, главнокомандующего», заявил, что «американские войска не будут воевать на территории Украины».

    Как заверил Кирби, украинский президент Владимир Зеленский и «не просит» о том, чтобы «иностранные войска воевали» за Украину. В Белом доме заявили, что Киев «лишь просит предоставить средства и возможности».

    «Он и его войска хотят сами сделать это, но им нужны инструменты, и с этим мы должны помочь», – приводит слова Кирби РИА «Новости».

    Напомним, руководитель пресс-службы Совета нацбезопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон уже заявлял, что администрация США не будет отправлять на Украину свои войска для участия в боевых действиях.

    Чешский лидер Петр Павел после переговоров с  Макроном выступил за поиск «новых способов», в том числе за возможное присутствие на украинской территории «разными способами и разными формами». При этом он пояснил, что не имеет в виду направление боевых частей на Украину.

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    5 марта 2024, 12:37 • Новости дня
    Путин поблагодарил женщин – участниц СВО за стойкость и милосердие

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин поблагодарил женщин, участвующих в специальной военной операции. Он отметил, что на линии соприкосновения находятся сотни женщин – военных и медиков.

    «Знаю, что на форуме состоится награждение лауреатов премии «По зову женского сердца», в том числе участниц специальной военной операции. Сотни женщин находятся сегодня на линии соприкосновения: это врачи и медсестры, военнослужащие разных специальностей», – сказал глава государства в видеообращении к Всероссийскому женскому форуму, которое опубликовано на сайте Кремля.

    Среди лауреатов, добавил президент, женщины, которые помогают бойцам: это организаторы и активные участники волонтерских бригад. «Благодарю вас за службу, за стойкость и мужество, за милосердие, отзывчивость и душевную щедрость», – обратился к ним Путин.

    «Женщины вносят огромный вклад в достижение национальных целей развития», – сказал глава государства, добавив, что «40% руководителей России – это женщины, и они добиваются впечатляющих результатов».

    Глава государства также отметил ключевую роль женщины в сохранении традиций и духовно-нравственных ценностей, в воспитании подрастающих поколений. «Ведь именно женщины трудятся в школах и детских садах, занимают ведущие позиции в образовательной сфере. Женщины – главный центр притяжения в семье. Вы создаете здесь атмосферу любви, понимания и заботы», – сказал президент.

    Символичным глава государства считает, что мероприятие проходит в Год семьи, а главный лозунг форума звучит: «Сохраняем традиции – развиваем Россию». «Эти темы, связанные с укреплением страны, общества, нашего суверенного мировоззрения, наряду с обширной деловой программой будут предметом вашего глубокого заинтересованного обсуждения», – отметил Путин.

    Российский лидер выразил уверенность, что Всероссийский женский форум станет открытым творческим пространством для обмена опытом, рассмотрения актуальных проблем и путей их решения, стартовой площадкой для новых общественно значимых инициатив.

    «Желаю вам плодотворной работы, здоровья, семейного благополучия и успеха во всех ваших начинаниях», – заключил Путин.

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    5 марта 2024, 13:09 • Новости дня
    Сальдо: Каховка Херсонской области обесточена в результате удара ВСУ по подстанции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ ночью повредили беспилотником подстанцию в Каховке на левобережье Днепра, полностью обесточив город, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    По его словам, в ночь на 5 марта ВСУ атаковали дронами подстанцию в Каховке, в результате чего город был полностью обесточен, также без света частично остается Каховский округ, передает ТАСС.

    Сальдо добавил, что целью атаки был «террор жителей», и пообещал, что инфраструктура будет восстановлена, а безопасность и условия жизни мирных жителей региона будут обеспечены.

    «А преступников-террористов нейтрализуем», – сообщил Сальдо.

    Ранее дрон ВСУ атаковал автомобиль с пассажирами в Херсонской области.

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    6 марта 2024, 09:23 • Новости дня
    Балицкий ответил на вопрос о сроках освобождения всей Запорожской области

    Балицкий выразил надежду на скорое освобождение всей Запорожской области

    Tекст: Ольга Никитина

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил надежду на полное освобождение от украинских неонацистов, в том числе города Запорожье.

    Балицкий заявил РИА «Новости», что вопрос о сроках освобождения лучше адресовать российским военным, но сам он надеется, что это произойдет в максимально короткие сроки. «Это, надеюсь, месяцы», – сказал он.

    Он также добавил, что верит в российские Вооруженные силы, в мудрость президента нашей страны и скорую победу России.

    Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявлял, что Россия завершит в этом году спецоперацию «победой русского оружия».

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