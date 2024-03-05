По прошествии двух лет специальной военной операции начинает вырисовываться контур того, что будет представлять собой проигравшая Украина, и что предстоит сделать России, чтобы в дальнейшем необходимость проведения таких операций свести к нулю.9 комментариев
ВСУ за сутки на Авдеевском направлении потеряли до 500 человек
Украинская армия в последние сутки на Авдеевском направлении потеряла до 500 человек, сообщило российское министерство обороны.
Группировка «Центр» на этом направлении продолжила занимать более выгодные рубежи и позиции, за сутки поражены живая сила и техника 24-й, 31-й, 47-й, 61-й механизированных бригад ВСУ у Нетайлово, Новоселовки Первой и Торецка в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Отражены три атаки украинских штурмовиков у поселков Кирово, Бердычи, Шумы, а также десять контратак у Тоненького, Первомайского и Орловки в ДНР. Украинская сторона потеряла до 500 человек, четыре боевые бронированные машины, включая американские БМП Bradley и БТР М113, а также гаубицу Д-30.
На Купянском направлении «Западная» группировка улучшила положение и поразила скопления живой силы и техники 60-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 68-й пехотной бригад ВСУ у Ямполовки, Терн (ДНР) и Свердловки (ЛНР). У Синьковки (Харьковская область) отражены пять атак подразделений 41-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ. На этом направлении украинская армия потеряла до 35 человек и четыре автомобиля. При контрбатарейной борьбе поражены: американская артиллерийская система М777, польская САУ Krab, орудие «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и машина РСЗО «Град».
На Донецком направлении «Южная» группировка заняла выгодные рубежи и поразила формирования 81-й аэромобильной, 22-й, 33-й, 42-й механизированных, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны у Новомихайловки, Победы, Белогоровки, Нового и Курдюмовки в ДНР. Отражены две контратаки у Клещеевки и Красногоровки в ДНР. На этом направлении украинская сторона за сутки потеряла до 300 человек, два танка, два БТР. При контрбатарейной борьбе поражены американская гаубица М198, два орудия Д-20, гаубица «Мста-Б», две САУ «Гвоздика», гаубица Д-30, машина РСЗО «Град».