Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале ведомства говорится, что на Краснолиманском направлении ВС РФ отразили три атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения «Азов» в районах Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР. Отмечается, что потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

В Минобороны уточнили, что на Купянском направлении российские солдаты отразили четыре атаки формирований 30-й, 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах Синьковки Харьковской области и Терны ДНР. В пресс-службе добавили, что ВСУ потеряли на данном направлении до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и артиллерийскую систему М777 производства США.

В сообщении говорится, что на Донецком направлении военные России отразили две атаки формирований 112-й бригады теробороны и 24-й механизированной бригады ВСУ в районах Красного и Ленинского ДНР. В Минобороны отметили, что ВС РФ ликвидировала на данном направлении до 380 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три бронеавтомобиля «Козак», шесть пикапов, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и две гаубицы Д-20 и Д-30, а в районе Покровска ДНР – склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ.

В ведомстве заявили, что на Южно-Донецком направлении Украина потеряла до 115 бойцов, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Акация» и орудие Д-20.

В субботу в Минобороны сообщили, что ВСУ за неделю потеряли на Краснолиманском направлении 1825 военных.