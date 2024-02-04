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    Республиканцы стали собирать в Техасе собственную армию
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    Мирошник: Запад согласовал ВСУ удар по Лисичанску
    ВСУ получили от Запада данные для выстрела по Ил-76
    США и Британия применили корабли и более 20 истребителей для ударов по Йемену
    В Госдуме назвали слова президента Польши о Крыме сигналом Украине
    В Мариуполе восстановлены практически все многоквартирные дома
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС предсказуемо продавил Орбана на помощь Украине

    Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Америка не выдержала бремя лидерства

    США направили все ресурсы – военные, политические, экономические – на подавление Москвы и Пекина, а заодно Ирана и других несогласных. Но мировое лидерство так не сохраняют. Так можно только разжечь очередные войны.

    15 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Фермеры Западу больше не нужны

    Фермеры – это социальный вид, который западному миру больше не нужен. И от него будут избавляться. А вот нам в России это надо иметь в виду. Тут целую большую программу переселения нужно бы запустить.

    26 комментариев
    4 февраля 2024, 13:57 • Новости дня

    Российские войска улучшили положение на Краснолиманском направлении

    Российские войска улучшили положение на Краснолиманском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении, а также отразили три атаки ВСУ и «Азова» (признан террористическим и запрещен в РФ), сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Краснолиманском направлении ВС РФ отразили три атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения «Азов» в районах Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР. Отмечается, что потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

    В Минобороны уточнили, что на Купянском направлении российские солдаты отразили четыре атаки формирований 30-й, 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах Синьковки Харьковской области и Терны ДНР. В пресс-службе добавили, что ВСУ потеряли на данном направлении до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и артиллерийскую систему М777 производства США.

    В сообщении говорится, что на Донецком направлении военные России отразили две атаки формирований 112-й бригады теробороны и 24-й механизированной бригады ВСУ в районах Красного и Ленинского ДНР. В Минобороны отметили, что ВС РФ ликвидировала на данном направлении до 380 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три бронеавтомобиля «Козак», шесть пикапов, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и две гаубицы Д-20 и Д-30, а в районе Покровска ДНР – склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ.

    В ведомстве заявили, что на Южно-Донецком направлении Украина потеряла до 115 бойцов, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Акация» и орудие Д-20.

    В субботу в Минобороны сообщили, что ВСУ за неделю потеряли на Краснолиманском направлении 1825 военных.

    3 февраля 2024, 13:28 • Новости дня
    В Кремле ответили на угрозы Нуланд «милыми сюрпризами на поле боя»

    Песков: Приезд Нуланд в Киев не кончается добром для Украины

    В Кремле ответили на угрозы Нуланд «милыми сюрпризами на поле боя»
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Приезд на Украину замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, как правило, не кончается ничем хорошим для Украины, американцы продолжают провоцировать киевские власти на войну, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

    Комментарий Пескова опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Представитель Кремля напомнил, что в 2014 году Нуланд «раздавала пирожки» в Киеве, и добром это не кончилось, передает ТАСС.

    Он также ответил на угрозы Нуланд «милыми сюрпризами на поле боя». Песков подчеркнул, что поставки США Украине не повлияют ни на ход, ни на результаты СВО, все цели будут достигнуты. По его словам, США, будучи прямым участником конфликта на Украине, продолжают провоцировать киевский режим на продолжение войны, делают больнее украинцам, американцы делают так, чтобы больше украинцев погибали.

    Ранее Нуланд во время визита в Киев заявила о «сюрпризах» для России на поле боя. Между тем, ее приезд на Украину связали с конфликтом Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного.

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    3 февраля 2024, 11:13 • Новости дня
    Названо предполагаемое число батарей Patriot у ВСУ

    ТАСС: ВСУ располагают пятью батареями американского комплекса Patriot

    Названо предполагаемое число батарей Patriot у ВСУ
    @ Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины могут располагать пятью батареями систем противовоздушной обороны Patriot, сообщил представитель силовых структур.

    Источник ТАСС сообщил, что реально на сегодня Киев может располагать пятью системами Patriot, в каждой батарее от шести до восьми пусковых установок, в каждой установке – четыре ракеты.

    В Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. На борту было 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Фрагменты, изъятые с места крушения самолета, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A американского комплекса Patriot.

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    2 февраля 2024, 18:32 • Новости дня
    В Германии заявили о грядущей отставке Зеленского
    В Германии заявили о грядущей отставке Зеленского
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский может покинуть свой пост в ближайшие несколько недель, замгоссекретаря США Виктория Нуланд встретилась с его преемником во время визита в Киев, заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

    Дотком в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) написал, что уход Зеленского ожидается в ближайшие недели. По его словам, Нуланд встречалась с его преемником во время недавнего визита в Киев. «Присмотритесь к Залужному, Буданову, Порошенко», – написал Дотком, передает Ura.ru.

    Ранее немецкие журналисты сообщили, что Белый дом поддержит главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в случае обострения его конфликта с Владимиром Зеленским.

    Напомним, визит Нуланд в Киев связали с оценкой США ситуации в связи с конфликтом между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным, которого президент Украины, по информации СМИ, хочет отправить в отставку.

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    3 февраля 2024, 00:21 • Новости дня
    Появились сообщения о предложении Британии направить на Украину корпус НАТО
    Появились сообщения о предложении Британии направить на Украину корпус НАТО
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Источник утверждает, что Великобритания предложила союзникам по НАТО обсудить возможность переброски на Украину экспедиционного корпуса альянса. Не исключаются превентивный удар вооруженных сил Молдавии и Румынии по Приднестровью, а также удары по стратегическим инфраструктурным объектам в северных регионах России.

    Как заявил источник РИА «Новости», предложение вызвано «неблагоприятным для Киева развитием событий на украинском театре военных действий». Лондон также предлагает обсудить возможность «установления бесполетной зоны над территорией, подконтрольной киевским властям». Кроме того, Великобритания призывает рассмотреть «увеличение поставок вооружений и техники ВСУ».

    По словам источника, британская сторона осознает, что большинство ее союзников по НАТО сейчас «вряд ли поддержат подобные меры», но надеется, что они «одобрят инициативу» при «существенном ослаблении ВСУ и успешном продвижении» российских сил.

    Предлагается «скрытно перебросить на Украину крупные высокоманевренные силы» НАТО из Румынии и Польши. Эти силы должны будут занять «оборонительные рубежи по правому берегу Днепра».

    Кроме того, «не исключается также превентивный удар вооруженных сил Молдавии и Румынии по Приднестровью», а для «распыления» российских сил в Норвегии и Финляндии предлагается развернуть «контингент сил НАТО и армий отдельных членов блока». При этом «могут быть нанесены удары по стратегическим инфраструктурным объектам в северных регионах России».

    Как утверждает источник, силы НАТО должны сформировать «буферную зону» на занятой территории, «включая границу с Белоруссией и территорию вокруг Киева». Освободившиеся украинские силы перебросят в зону специальной военной операции на Украине.

    Источник заявил, что Великобритания рассчитывает «подорвать» наступательные возможности России, вынудив Москву согласиться на переговоры. «Подготовку такого сценария к реализации в Лондоне предполагают завершить к маю 2024 года», – сказал источник.

    Напомним, спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе Хавьер Коломина признал, что одни из самых крупных учений НАТО Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник – 2024»), которые начнутся в феврале, направлены на сдерживание России. Москва заявляла, что масштаб учений НАТО Steadfast Defender-2024 знаменует окончательное и бесповоротное возвращение альянса к схемам холодной войны, а также существенно увеличивает риск военных инцидентов.

    Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что конфликт России и альянса может произойти в течение 20 лет.

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    3 февраля 2024, 20:40 • Новости дня
    Российский офицер помог отбить захваченное ВСУ село, спрятавшись на чердаке

    Российский офицер помог отбить захваченное ВСУ село, спрятавшись на чердаке дома

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командир батареи самоходных гаубиц 2С3 «Акация» Вооруженных сил России Николай Никонов помог освободить село Попасное под Луганском, сидя на чердаке дома на окраине населенного пункта.

    Так как ВСУ, используя средства радиоэлектронной борьбы, не давали российским военным пользоваться беспилотниками для разведки территории, Никонов забрался на чердак деревянного дома в ста метрах от позиций противника и при помощи бинокля и радиостанции корректировал огонь гаубиц. Об этом военнослужащий рассказал в видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны, передает RT.

    По словам Никонова, с чердака дома открывался прекрасный обзор на позиции ВСУ, близлежащие опушки и овраг. Остаться незамеченным офицеру не удалось – украинцы обнаружили Никонова и открыли огонь, он получил тяжелое ранение. В свою очередь, российские войска зашли на территорию села и укрепились на рубежах.

    Ранее сообщалось, что российский оператор беспилотника вывел украинского военного на подконтрольную РС России территорию, подсказав правильное направление движения через минное поле.

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    3 февраля 2024, 15:00 • Новости дня
    Педиатру запретили определенные действия за насмешку над сыном погибшего на СВО

    Суд запретил педиатру определенные действия за насмешку над сыном погибшего в СВО

    Педиатру запретили определенные действия за насмешку над сыном погибшего на СВО
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Тушинский суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий врачу одной поликлиник Москвы за распространение ложной информации об армии России после сделанных ею на приеме пациентов высказываний, сообщили в суде.

    В деле педиатра Буяновой говорится, что ей вменяется публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Следствие требовало ареста для врача, но суд решил наложить запрет на определенные действия, передает ТАСС.

    Суд запретил Буяновой общаться с лицами, являющимися свидетелями по делу, с их представителями и иными участниками уголовного дела,  отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и интернет.

    Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против врача.

    О высказываниях педиатра московской поликлиники рассказала 34-летняя Анастасия, которая пришла на прием с двумя детьми. Когда один из них раскапризничался, мать объяснила: «У нас папу на СВО убили. И он тяжело переживает потерю отца».

    На что, по словам Анастасии, педиатр ответила: «Ну, милочка, чего же вы хотите, ваш муж был законной целью Украины».

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    1 февраля 2024, 18:33 • Новости дня
    Орбан объяснил согласие на выделение Украине 50 млрд евро

    Премьер Венгрии Орбан заявил, что ЕС выделит деньги Украине при условии рационального расходования

    Орбан объяснил согласие на выделение Украине 50 млрд евро
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Решение Евросоюза о финансировании Украины гарантирует рациональное расходование средств, поэтому Венгрия с ним согласилась, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Орбан заявил, что средства из фондов ЕС, которые причитаются Венгрии, не будут направлены для финансирования Украины. По его словам, была достигнута договоренность о механизме контроля, который гарантирует рациональное использование средств. Премьер добавил, что рад положительной реакции рынков на решение саммита Евросоюза, передает ТАСС.

    Ранее источник РИА «Новости» сообщил, что Орбан дал согласие на выделение Украине 50 млрд евро макрофинансовой помощи в результате жестких переговоров.

    Лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, из-за чего в ЕС задумались о том, чтобы лишить Будапешт права голоса.

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    2 февраля 2024, 04:25 • Новости дня
    Взрывы прогремели на Украине

    Взрывы прогремели в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины

    Взрывы прогремели на Украине
    @ Danita Delimont/Jim Goldstein/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Кривом Роге (Днепропетровская область Украины) и Кропивницком (Кировограде, Кировоградская область Украины) произошли взрывы, сообщили украинские СМИ.

    В Кривом Роге прозвучала серия взрывов. В некоторых районах города пропал свет, передает РИА «Новости».

    Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях Украины, передает ТАСС.

    В конце января сообщалось, что Вооруженные силы России поразили в Харькове несколько оборонных объектов ВСУ и офис, где видели военных из Швеции.

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    2 февраля 2024, 17:54 • Новости дня
    Путин рассказал о подвиге танкиста, который не бросил подбитый танк
    Путин рассказал о подвиге танкиста, который не бросил подбитый танк
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин рассказал о подвиге российского танкиста, который не бросил свой подбитый танк, а смог отбуксировать его в тыл и доставить на ремонтную базу.

    Участница встречи Елена Николаева рассказала президенту о своих разработках огнеупорных тканей и специальных костюмов для автогонщиков, огнеметчиков и танкистов. «Вы сейчас сказали, что, когда машина горит или танк – танк тоже машина, – тушить нечего, надо как можно быстрее эвакуироваться. Вы правы, так и надо делать, потому что боекомплект может детонировать и так далее», – заявил Путин, обращаясь к Елене Николаевой, передает ТАСС.

    «Но я знаю другие случаи, когда танк наш оказался поврежденным, загорелся, командир танка вытащил оттуда экипаж в безопасную зону, сам вернулся, танк погасил, потом прицепил его к другому танку и вернул в часть, а потом на ремонтную базу. У нас и таких ребят много», – рассказал президент.

    Также президент поручил вице-премьеру – главе Минпромторга Денису Мантурову изучить наработки Николаевой и доложить по итогам.

    Ранее Путин рассказал, что нужно для успеха на поле боя.

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    3 февраля 2024, 12:40 • Новости дня
    На Украине заявили о намерении отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы

    Глава СНБО Данилов: Украина подвинет демилитаризованная зону до Москвы

    На Украине заявили о намерении отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы
    @ Alexander Rekun/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина намерена довести демилитаризованную зону до Москвы и Санкт-Петербурга, не ближе Урала, заявил глава Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью «Украинскому радио».

    «Эта демилитаризованная зона [о которой говорил Путин] будет по меньшей мере до Москвы, до Санкт-Петербурга. Мы ее обязательно подвинем… не ближе Урала», – приводит его слова «Газета.Ru».

    Он также заявил, что «эта зона будет проходить совсем по другим меридианам и параллелям, точно на территории России, а не на Украине.

    По мнению Данилова, такой шаг должен ознаменовать «ответ цивилизованного мира».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Владимир Зеленский решил узаконить терроризм против России.

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    2 февраля 2024, 14:45 • Новости дня
    Шойгу: Украина бросает в бой резервы, чтобы не обрушить оборону
    Шойгу: Украина бросает в бой резервы, чтобы не обрушить оборону
    @ Минобороны РФ/ТАС

    Tекст: Вера Басилая

    С целью не допустить обрушения обороны украинское руководство бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит очередные принудительные мобилизации, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

    Шойгу отметил, что ВС России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения, российские войска продвигаются вперед, расширяют зоны контроля, улучшают свое положение по переднему краю, передает канал «Звезда».

    Ранее Шойгу сообщил, что ВСУ за прошедший месяц потеряли свыше 23 тыс. человек убитыми и ранеными. Уничтожено более 3 тыс. единиц различного вооружения, включая иностранное: немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley, пусковые установки Patriot и HIMARS.

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    1 февраля 2024, 14:52 • Новости дня
    Польские СМИ: «Ланцеты» стали проклятием для САУ Krab на Украине

    Interia.pl: «Ланцеты» стали проклятием для польских САУ Krab на Украине

    Польские СМИ: «Ланцеты» стали проклятием для САУ Krab на Украине
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские беспилотные летательные аппараты «Ланцет» стали истинным проклятием для польских самоходных артиллерийских установок (САУ) Krab, используемых ВСУ, пишет польский портал interia.pl.

    Как отмечает издание, российские беспилотники «Ланцет» стали настоящим проклятием для польских САУ, используемых ВСУ, передает ТАСС.

    Там добавили, что с начала вооруженного конфликта на Украине было уничтожено 23 САУ, еще четыре получили повреждения, при том, что всего в украинские войска поступили 72 единицы такой техники.

    Ранее Минобороны сообщило, что на Купянском направлении Западная группировка уничтожила до 40 военнослужащих ВСУ, две бронемашины и две польские САУ Krab.

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    2 февраля 2024, 20:10 • Новости дня
    На Украине начали опасаться нового наступления России на Киев

    Генерал ВСУ Марченко: Россия может снова пойти в наступление на Киев

    На Украине начали опасаться нового наступления России на Киев
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия может предпринять новое наступление на Киев и обладает необходимыми для этого силами и средствами, заявил генерал-майор вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко, пишут украинские СМИ.

    В ответ на вопрос журналиста, допускает ли он новую попытку взятия украинской столицы, Марченко заявил, что «предполагает все», пишет издание «Страна». Он также призвал не расслабляться, поскольку ВС России «ушли не просто так».

    «Они отошли для того, чтобы переоценить обстановку, сделать выводы, перегруппировать войска – и снова пойти. Поэтому мы должны сделать все, чтобы подготовиться к этому», – заявил он.

    Ранее Украине предрекли поражение в первой половине 2024 года.

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    1 февраля 2024, 16:28 • Новости дня
    АСТ приостановило выплаты гонораров спонсирующей ВСУ Улицкой

    АСТ приостановило выплаты писательнице Улицкой после заявлений о переводе гонораров на Украину

    АСТ приостановило выплаты гонораров спонсирующей ВСУ Улицкой
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Издательство АСТ приостановило выплаты по всем договорам с российской писательницей и публицистом Людмилой Улицкой после ее признания российским пранкерам Владимиру Кузнецову (Вован) и Алексею Столярову (Лексус) о том, что гонорары от продажи ее книг в России она переводит на Украину, сообщили в издательстве.

    В АСТ уточнили, что прекратили любые выплаты Улицкой до прояснения ситуации и возможных официальных разъяснений с ее стороны, кому она перечисляет гонорары от проданных книг, передает ТАСС.

    Ранее Улицкую лишили звания почетного профессора РХТУ.

    Улицкая в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдали себя за главу офиса президента Украины Андрея Ермака, призналась, что гонорары, вырученные от продаж ее книг в России, идут на поддержку ВСУ.

    Напомним, Госдума в третьем чтении приняла закон, согласно которому в Уголовном кодексе водится возможность конфискации имущества за распространение фейков о Российской армии и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

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    2 февраля 2024, 13:21 • Новости дня
    Экс-разведчик ВС США Риттер после поездки в Донбасс: Правда на стороне России
    Экс-разведчик ВС США Риттер после поездки в Донбасс: Правда на стороне России
    @ Владимир Жабриков/URA.RU/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший разведчик морской пехоты США и экс-инспектор ООН Скотт Риттер в прошлом месяце впервые посетил Донбасс, он совершил поездку в Донецк и Луганск.

    Риттер передвигался на бронированном автомобиле в сопровождении охраны. Он отметил, что аналитику очень важно увидеть собственными глазами то, что происходит. Поездку в Донбасс он назвал крайне важной, поскольку он сам хотел «увидеть» и все «прочувствовать», передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 24».

    Бывший разведчик ВС США заявил, что никогда не верил сообщениям о том, что российская армия якобы наносит удары по Донецку. В морской пехоте Риттер был артиллеристом. «Профессионалы никогда не будут бить по цели, если перед ними есть гражданское население. Они будут бить с флангов, но не через них. А русские – профессионалы», – подчеркнул он.

    Риттер отметил, что пока продолжаются боевые действия Россия набирает мощь, а Украина, наоборот, теряет свою силу. «Но если поехать на фронт и спросить российского солдата <…>, выиграл ли он уже, он скажет нет, потому что остались еще украинские солдаты, которые собираются стрелять», – сказал он, добавив, что впереди еще много боев. При этом Риттер подчеркнул, что Россия единственная из всех сторон, кто говорит правду. «И правда на стороне России», – подчеркнул он.

    Говоря о том, безопасно ли ему будет вернуться в США после визита в Донбасс, Риттер сказал, что он американский журналист и это его работа.

    Ранее Риттер предрек Украине потерю четырех городов, если Киев не согласится на переговоры.

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Залужный пытается спастись

      Командующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал новую статью на английском языке, в которой пересмотрел собственное мнение о том, что боевые действия на Украине зашли в тупик. Чтобы остаться на своей должности, Залужный готов пообещать «перемогу», если ему дадут еще людей и роботов, а террор против России усилится.

    • Украину послали в Гааге, но дали денег

      Международный суд в Гааге отклонил почти все требования Украины к России, назвав ее обвинения домыслами. Однако Киеву, где «гаагское правосудие» стало предметом культа, «подсластили пилюлю»: Евросоюз все-таки согласовал выделение ему более 50 млрд евро, переубедив Венгрию с помощью «кнута», а не «пряника».

    • Как нам наказать Эквадор

      Власти Эквадора все-таки передадут российскую военную технику, которая есть в их распоряжении, властям США. Ранее в Москве предупреждали, что это противоречит договоренностям с Эквадором, который еще недавно был ее союзником. Эквадорцы и сейчас не совсем враги. Скорее, жертвы интриг Вашингтона.

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    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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