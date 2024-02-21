ВС признал законным отказ Надеждину в регистрации на выборах президента

Tекст: Дарья Григоренко

В решении судьи говорится, что в удовлетворении искового заявления Надеждина об оспаривании решения Центральной избирательной комиссии (ЦИК) необходимо отказать, передает ТАСС.

Отмечается, что решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции, суд огласил только резолютивную часть решения.

Рассмотрение иска заняло около девяти часов, в ходе которых суд заслушал доводы сторон, допросил более десяти свидетелей, исследовал значительный объем письменных материалов дела.

Надеждин не явился на слушания, сообщив в своем Telegram-канале, что уехал с семьей на отдых за границу. Его представители просили суд об отмене решения ЦИК в связи с допущенными ошибками. Представитель Надеждина назвал действия ЦИК «крючкотворством».

15 февраля суд отклонил второй иск Надеждина, который оспаривал требования ЦИК к сбору подписей для регистрации кандидатом на выборах президента России.

Напомним, ЦИК признала достоверными 95 587 подписей из почти 105 тыс. в поддержку выдвиженца Надеждина, что не хватило для регистрации его кандидатом.