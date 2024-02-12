В Подмосковье вынесли приговор участникам банды украинских силовиков

Суд Подмосковья вынес приговор участникам созданной бывшими украинскими силовиками банды

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению пресс-службы, с апреля 2014 года по октябрь 2019 года граждане Украины Андрей Байдала, Игорь Мищенко и Дмитрий Шиманский, имевшие отношение к деятельности силовых структур Украины, находясь на территории Киева, создали преступное сообщество, целью которого являлось похищение граждан России с последующим вывозом на территорию Украины, завладение их имуществом, организация и совершение убийств, передает ТАСС.

В Генпрокуратуре отметили, что членами преступного сообщества в 2020 году в Челябинске был похищен предприниматель, у которого банда забрала биткойны на сумму более 50 млн рублей. Также участниками ОПС на территории России пытались похитить ополченца ДНР. Там же они совершили покушение взорвали автомобиль сотрудника полиции.

В зависимости от роли каждого, 11 подсудимых были признаны виновными в грабеже, покушении на похищение человека, участии в преступном сообществе, похищении, незаконном обороте оружия, незаконном приобретении взрывных устройств, покушении на убийство, превышении должностных полномочий и контрабанде оружия.

Суд назначил двоим обвиняемым по 19 лет лишения свободы, одного приговорил к 17 годам, единственной представшей перед судом по делу ОПС женщине назначил 13 лет. Остальных семерых подсудимых суд приговорил к лишению свободы на сроки от 9 до 15 лет. Расследование уголовного дела в отношении Байдалы, Мищенко и Шиманского продолжается.

Ранее ФСБ пресекла в Подмосковье работу управляемой с территории Украины нарколаборатории, производившей большие партии синтетических запрещенных веществ.