США объявили о пакете военной помощи Киеву на 988 млн долларов

Tекст: Антон Антонов

Как сообщало Reuters со ссылкой на документ в его распоряжении, речь идет о «дополнительных вооружениях и оборудовании» для вооруженных сил Украины. У администрации президента Джо Байдена остается еще 2,21 млрд долларов неиспользованных средств в рамках USAI, передает РИА «Новости».

Позднее Пентагон подтвердил, что «объявил о значительном новом пакете помощи в области безопасности», который «предусматривает дополнительные 988 млн долларов». Указывается, что средства обеспечат через программу по закупке новых вооружений, списания со складов американской армии не будет. В пакет включили боеприпасы для РЗСО HIMARS, беспилотники, оборудование и запчасти для ремонта и обслуживания артиллерии, танков и бронетехники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное ведомство заявило, что совокупный объем военной помощи Украине с начала работы администрации Байдена составил 62 млрд долларов. Советник президента США Джейк Салливан пообещал Украине значительную военную помощь, включая сотни тыс. снарядов и тысячи ракет, с поставкой к середине января 2025 года. Байден попросил Конгресс срочно выделить Киеву еще 24 млрд долларов, однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что не ждет нового финансирования для Украины до вступления в должность нового президента.