США подтвердили намерение отправить на Украину оружие к январю 2025 года

США отправят Украине сотни тысяч снарядов, ракеты и бронетехнику к январю 2025 года

Tекст: Максим Попов

По информации издания, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан встретился с руководителем офиса украинского президента Андреем Ермаком в Вашингтоне. Во время встречи, которая продолжилась более часа, стороны обсудил детали предстоящей военной помощи, передает РИА «Новости».

Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении Guardian, США запланировали передать Украине значительное количество вооружений, включая тысячи ракет и сотни единиц бронетехники. Ожидается, что поставки начнутся и завершатся к середине января 2025 года, что совпадает с концом президентского срока Джо Байдена, отмечается в материале.

Известно, что Байден в сентябре поручил наращивать военную помощь Украине, используя все доступные финансовые средства. В понедельник США объявили о новом пакете помощи Киеву на сумму 725 млн долларов, который включает артиллерийские снаряды, ракеты и средства ПВО.

