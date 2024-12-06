Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.19 комментариев
США подтвердили намерение отправить на Украину оружие к январю 2025 года
США отправят Украине сотни тысяч снарядов, ракеты и бронетехнику к январю 2025 года
Советник президента США Джейк Салливан пообещал Украине значительную военную помощь, включая сотни тысяч снарядов и тысячи ракет, с поставкой к середине января 2025 года, сообщила The Guardian.
По информации издания, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан встретился с руководителем офиса украинского президента Андреем Ермаком в Вашингтоне. Во время встречи, которая продолжилась более часа, стороны обсудил детали предстоящей военной помощи, передает РИА «Новости».
Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении Guardian, США запланировали передать Украине значительное количество вооружений, включая тысячи ракет и сотни единиц бронетехники. Ожидается, что поставки начнутся и завершатся к середине января 2025 года, что совпадает с концом президентского срока Джо Байдена, отмечается в материале.
Известно, что Байден в сентябре поручил наращивать военную помощь Украине, используя все доступные финансовые средства. В понедельник США объявили о новом пакете помощи Киеву на сумму 725 млн долларов, который включает артиллерийские снаряды, ракеты и средства ПВО.