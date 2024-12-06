Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
Норвегия призвала поддержать Украину после речи Лаврова
Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде призвал поддержать Украину после критики речи Сергея Лаврова на заседании СМИД ОБСЕ, заявив о важности победы Украины в конфликте.
Глава ведомства Эспен Барт Эйде подчеркнул необходимость поддержки Украины в ее борьбе за независимость и общие принципы, которыми руководствуются многие страны, передает RT.
Эйде выразил уверенность в том, что Украина должна одержать победу в текущем конфликте.
«Мы – многие страны, которые поддерживают Украину в ее героической борьбе не только за собственную независимость, но и за принципы, которые мы все разделяем», – отметил он.
В своей речи Эйде также раскритиковал выступление главы российского МИД Сергея Лаврова, обвинив Россию в неуважении территориальной целостности других государств.
Министр выразил недовольство позицией России, подчеркнув, что она угрожает стабильности и безопасности в Европе.
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью Такеру Карлсону отметил усталость от украинского конфликта в ряде столиц и предположил, что США хотят передать его Европе, сосредоточившись на других вопросах.
Лавров также заявил, что Дональд Трамп не настроен пророссийски, несмотря на его дружелюбие в общении, подчеркнув большое количество антироссийских санкций, введенных при его администрации. Кроме того, Лавров назвал Карлсону условия для урегулирования конфликта на Украине.