Tекст: Александра Юдина

Глава ведомства Эспен Барт Эйде подчеркнул необходимость поддержки Украины в ее борьбе за независимость и общие принципы, которыми руководствуются многие страны, передает RT.

Эйде выразил уверенность в том, что Украина должна одержать победу в текущем конфликте.

«Мы – многие страны, которые поддерживают Украину в ее героической борьбе не только за собственную независимость, но и за принципы, которые мы все разделяем», – отметил он.

В своей речи Эйде также раскритиковал выступление главы российского МИД Сергея Лаврова, обвинив Россию в неуважении территориальной целостности других государств.

Министр выразил недовольство позицией России, подчеркнув, что она угрожает стабильности и безопасности в Европе.

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью Такеру Карлсону отметил усталость от украинского конфликта в ряде столиц и предположил, что США хотят передать его Европе, сосредоточившись на других вопросах.

Лавров также заявил, что Дональд Трамп не настроен пророссийски, несмотря на его дружелюбие в общении, подчеркнув большое количество антироссийских санкций, введенных при его администрации. Кроме того, Лавров назвал Карлсону условия для урегулирования конфликта на Украине.