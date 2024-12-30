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Владелец задержанного Финляндией танкера обратился в суд для снятия ареста
Владелец Eagle S подал иск в суд с требованием отмены ареста танкера в Финляндии
Компания Caravella обратилась в суд Хельсинки с требованием отменить арест танкера Eagle S, задержанного из-за подозрений в причастности к повреждению электрокабеля EstLink 2, сообщает Helsingin Sanomat.
Компания Caravella, владелец танкера Eagle S, подала иск в Окружной суд Хельсинки с просьбой отменить арест, наложенный финскими властями, сообщает РИА «Новости». Задержание произошло после подозрений в причастности судна к отключению подводного электрокабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией.
Адвокат Герман Юнгберг, представляющий интересы Caravella и экипажа, заявил, что судно не имело намерений повреждать кабель и использовалось исключительно для перевозки груза. Он добавил, что экипаж, состоящий более чем из 20 человек, нуждается в возвращении домой.
В ходе допросов полиции, по его словам, экипажу не предоставляли юридическую помощь, держали в одной комнате, без возможности есть и спать. Юнгберг подчеркнул, что экипаж уже предоставил всю необходимую информацию властям. Члены экипажа являются гражданами Индии и Грузии.
25 декабря прервал работу энергетический кабель Estlink 2, соединяющий Финляндию и Эстонию. Финские правоохранители задержали танкер под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении подводных кабелей между Финляндией и Эстонией, включая Estlink 2. Полиция переведет танкер Eagle S на новую якорную стоянку Свартбек, чтобы продолжить следственные действия по делу о повреждении кабеля Estlink 2.